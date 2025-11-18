Przejdź do treści
Dariusz Chętkowski
18 listopada 2025
Kraj

Nauczyciele mogą dostać wyrównanie za godziny ponadwymiarowe. Zadecydują posłowie

18 listopada 2025
Nauczyciele nie zapominają o utraconym wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe. Dlatego podczas jutrzejszego posiedzenia Sejmu, kiedy będzie czytany projekt ustawy o zmianie w Karcie Nauczyciela, ma zostać zgłoszona poprawka, aby osoby poszkodowane otrzymały wyrównanie za utracone zarobki. Domaga się tego ZNP.

Od 1 września br. nauczyciele tracą na wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe. Gdy klasy nie ma w szkole i nie można – nie z winy pracownika – przeprowadzić lekcji, nauczyciel nie otrzymuje zapłaty za gotowość do pracy. To ma się zmienić, ale dopiero od 1 stycznia 2026 (jeśli posłowie przegłosują zmianę ustawy), zatem przez cztery miesiące nauczyciele otrzymają mniejsze wynagrodzenie. Jeśli posłowie nie dojdą do porozumienia, ta strata może trwać dłużej. Dlatego ZNP chce, aby rozpatrzono też poprawkę o wyrównaniu utraconych zarobków (szczegóły tutaj).

Nie wszystkim się te zmiany w prawie podobają, nie wiadomo więc, czy posłowie staną murem za nauczycielami. Niektórzy mogą chcieć się przypodobać tym wyborcom, którzy chcą na oświacie oszczędzać. Najmocniej protestują małe gminy, dla których utrzymanie szkół to duży wydatek. Samorządowcy ze Związku Gmin Wiejskich już wystosowali do premiera, posłów i senatorów list protestacyjny w sprawie zmian w sposobie płacenia za godziny ponadwymiarowe. Chcą, aby było tak, jak jest, czyli niekorzystnie dla nauczycieli. Kto wie, co się stanie w Sejmie (więcej o liście samorządowców tutaj).

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025
Dariusz Chętkowski

Absolwent polonistyki i filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował też historię sztuki. Nauczyciel, pisarz i publicysta. Znany z niekonwencjonalnych sposobów nauczania, obecnie łączy tradycję z nowatorstwem. Autor i bloger „Polityki”. Publikował też m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Polonistyce” i „Ergo”.
