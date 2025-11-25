Przejdź do treści
Dariusz Chętkowski
25 listopada 2025
Co z dyrektorem szkoły, który wysłał ucznia do fryzjera?

25 listopada 2025
Smarterpix/PantherMedia

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapewnił, że „nie ma zgody na łamanie praw uczniów, na naruszane ich dobra i bezpieczeństwa, na dyskryminowanie czy upokarzanie z jakiegokolwiek powodu”. Dlatego dyrektor szkoły, który wysłał ucznia do fryzjera, został zawieszony w pełnieniu obowiązków. Czeka go postępowanie dyscyplinarne.

Dyrektorowi krakowskiego liceum nie spodobała się fryzura chłopca. Zamówił więc wizytę u fryzjera i wysłał nastolatka prosto ze szkoły, aby mu zgolono głowę. Kuratorium oświaty podkreśla, że uczeń był niepełnoletni, wysłanie go do fryzjera odbyło się bez zgody rodziców oraz w trakcie lekcji. Osoba nieletnia nie może bez zgody rodziców samodzielnie opuszczać szkoły przed zakończeniem zajęć. Złamane zostały zatem zasady pedagogiczne.

Nie podoba mi się to wyjaśnienie. Nawet gdyby dyrektor uzyskał zgodę rodziców na wysłanie chłopca do fryzjera, nie wolno tego robić. Człowiek nie jest rzeczą, nikt nie ma prawa decydować o jego losie w ten sposób. Gdyby rodzice zostali zapytani i poparli dyrektora, należałoby mówić nie tylko o złamaniu zasad pedagogicznych, ale też o naruszeniu praw dziecka przez rodziców. Upokorzenie byłoby więc podwójne.

Zdarza się, że dyrektorzy szkół, wychowawcy oraz inni nauczyciele podejmują decyzje niezgodne z prawami ucznia, proszą rodziców o udzielenie poparcia dla swych metod, rzekomo dla dobra dziecka. Bywa, że rodzice zgadzają się z wolą ciała pedagogicznego, gdyż sami mają problemy z dzieckiem i chcą, aby szkoła nim potrząsnęła. Na szczęście dla chłopca z krakowskiego liceum, dyrektor działał sam. Dziwi mnie tylko, dlaczego nikt w szkole nie zwrócił szefowi uwagi, że tak nie można postępować z uczniem. Czy nauczyciele nie wiedzieli, co wyczynia dyrektor, czy też zabrakło im odwagi?

Szczegóły sprawy tutaj.

Absolwent polonistyki i filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował też historię sztuki. Nauczyciel, pisarz i publicysta. Znany z niekonwencjonalnych sposobów nauczania, obecnie łączy tradycję z nowatorstwem. Autor i bloger „Polityki”. Publikował też m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Polonistyce” i „Ergo”.
Czytaj także

null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Społeczeństwo

Psychoterapeuci kontra psychologowie. Co z ustawą? Wojna nerwów trwa, symetrii tu nie ma

Już prawie rok trwa zawierucha związana z uregulowaniem zawodów psychoterapeuty i psychologa. Ludzie zajmujący się zdrowiem psychicznym prowadzą między sobą zażartą wojnę: apele, wnioski, stanowiska i gorące wystąpienia na forach sejmowych i internetowych. O co chodzi?

Ewa Wilk
10.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Kraj

Braun na fali. Czym uwodzi wyznawców? Kto naprawdę pociąga za sznurki w jego teatrze?

W nieodległej przyszłości, w bardzo bliskiej galaktyce Grzegorz Braun, samozwańczy Lord Vader polskiej polityki, może wprowadzić do Sejmu nawet 50 ludzi. Czym uwodzi swoich wyznawców?

Michał Danielewski
21.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
