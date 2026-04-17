Wojna w PiS, zawieszenie broni między Izraelem a Libanem. Uratują humbaka? 5 ważnych tematów na dziś

1. Morawiecki zakłada stowarzyszenie wbrew władzom PiS

Wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości doszło do otwartego pęknięcia. Mimo ostrzegawczych sygnałów z Nowogrodzkiej Mateusz Morawiecki sformalizował powstanie stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Były premier przekonuje, że nowa inicjatywa ma przyciągnąć centrowy elektorat i budować szeroki front opozycyjny, jednak kierownictwo partii widzi w jego działaniach raczej akt dezintegracji.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński unikał bezpośredniej konfrontacji, lansując obraz jedności i apelując o wpłaty na partię. Ton zaostrzył wieczorem rzecznik PiS Rafał Bochenek. Po obradach prezydium partii ogłosił on, że stowarzyszenie jest sprzeczne z jej statutem, co otwiera drogę do kar dyscyplinarnych wobec członków, którzy do niego przystąpią. Morawiecki, wspierany przez liczną grupę posłów, twardo zadeklarował, że z projektu się nie wycofa. Sytuacja stawia pod znakiem zapytania jedność ugrupowania przed nadchodzącymi wyzwaniami wyborczymi.

„Jeszcze kilka lat temu wiadomo byłoby, co w tej sytuacji zrobi Jarosław Kaczyński: najpierw zakulisowo spróbuje przekonać jak największą liczbę stronników byłego premiera, by go opuścili, a następnie bezceremonialnie wyrzuci tych, którzy przekonać się nie dadzą” – komentuje na naszych łamach Michał Danielewski. Jak będzie teraz?

2. Dziesięciodniowy rozejm między Izraelem a Libanem

Prezydent USA Donald Trump ogłosił zawarcie dziesięciodniowego zawieszenia broni między Izraelem a Libanem. Porozumienie weszło w życie w czwartek wieczorem. Wypracowane przy silnej presji Waszyngtonu ma być fundamentem pod przyszły, trwały układ pokojowy. Donald Trump określił rozmowy z premierem Beniaminem Netanjahu i prezydentem Josephem Aounem jako „wspaniałe”, zapowiedział też, że może to być „dziesiąta wojna”, którą udaje mu się zakończyć.

„Wymuszone przez Trumpa zawieszenie broni ewidentnie ma związek z tym, co w najbliższych dniach będzie się działo na linii Waszyngton–Teheran” – komentuje Agnieszka Zagner. 21 kwietnia upływa dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem. „Trumpowi zależy na zakończeniu wojny, dlatego nie chce, żeby »front libański« popsuł mu szyki” – tłumaczy nasza autorka.

Mimo optymizmu Białego Domu sytuacja pozostaje napięta. Izraelski premier zapowiedział, że armia pozostanie w rozszerzonej strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie, a warunkiem pokoju jest rozbrojenie Hezbollahu. Ugrupowanie to zadeklarowało przestrzeganie rozejmu, o ile Izrael wstrzyma ataki. Porozumienie jest kluczowe dla stabilizacji regionu i może otworzyć drogę do szerszych negocjacji z Iranem. W najbliższych tygodniach przywódcy mają spotkać się w Waszyngtonie na historycznym szczycie.

3. Polska przy głównym stole G20

Polska zadebiutowała w Waszyngtonie jako pełnoprawny uczestnik spotkania ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20. Kraj reprezentowali minister Andrzej Domański oraz prezes NBP Adam Glapiński. Nasza obecność w tym elitarnym gronie to efekt zaproszenia ze strony USA, które w roli tegorocznego gospodarza wskazały Warszawę jako kluczowego partnera gospodarczego, zastępującego w tym formacie RPA.

„Polska to wspaniały kraj. Bardzo go lubimy. Jesteśmy przyjaciółmi Polski. Prezydent wykonuje świetną robotę. Więc dlatego ją zaprosiliśmy” – uzasadniał zaproszenie prezydent USA Donald Trump.

Polska jako jedna z najszybciej rosnących gospodarek Europy konsekwentnie buduje swoją podmiotowość na arenie globalnej. Jak jednak wskazuje najnowsza prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego, już w tym roku przestanie być 20. największą gospodarką świata – wyprzedzi nas Szwajcaria.

4. Stuttgart: Świątek zawalczy o półfinał z Andriejewą

Mecz rozpocznie się dzisiaj nie wcześniej niż o godz. 17. Rywalką Igi Świątek będzie 18-letnia Rosjanka Mirra Andriejewa. Dotychczasowy bilans spotkań – 2:1 dla młodszej zawodniczki. Dla Polki to pierwsze mecze na nawierzchni ziemnej w tym sezonie, a w jej boksie w roli trenera debiutuje Hiszpan Francisco Roig. Jak podkreśla Iga, oboje mają podobne spojrzenie na tenis. Ale wiedzieć, jak zachować się na korcie, to jedno, a co innego – wykonać plan zgodnie z założeniami, mówiła w środę w pomeczowym wywiadzie.



Turniej potrwa do niedzieli – do wygrania 500 pkt, pieniądze i Porsche. Polka wyjeżdżała ze Stuttgartu autem dwukrotnie, ale droga po trzecie jeszcze daleka. Dziś rozstrzygną się wszystkie mecze ćwierćfinałowe.

5. Miliarderzy próbują uratować wieloryba



W piątek rozpocznie się prywatna operacja ratowania humbaka, który od 17 dni tkwi na mieliźnie w pobliżu Wismaru. W czwartek nurkowie nawilżali ciało ssaka mokrymi płachtami, a w porcie Kirchdorf gromadzony był ciężki sprzęt.

Inicjatorami i sponsorami akcji są współzałożyciel Mediamarktu Walter Gunz i Karin Walter-Mommert, przedsiębiorczyni i właścicielka koni wyścigowych. Skomplikowana operacja ma polegać na uniesieniu chorego zwierzęcia za pomocą poduszek powietrznych, umieszczeniu na specjalnej płachcie i przetransportowaniu go na pontonach w stronę Atlantyku. Mimo krytyki części ekspertów władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego wydały w środę zgodę na operację. Organizatorzy mają świadomość, że próba ratunku „Timmy′ego”, którego losy z napięciem śledzą całe Niemcy, może zakończyć się śmiercią zwierzęcia. „Bez tej próby wieloryb i tak umrze” – argumentują. Ich inicjatywa to dla osłabionego ssaka ostatnia szansa na przeżycie.