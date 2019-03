Nagrody ZAiKS-u wręczone. Laureatami cenione osobowości

Nigdy wcześniej ZAiKS nie nagrodził tak wielu osób podczas jednej ceremonii. Wręczono 56 nagród i wyróżnień. Rzadko kończy się 101 lat w tak dobrej kondycji jak ZAiKS. O randze wyróżnień Stowarzyszenia najlepiej zaświadczą nazwiska i dokonania laureatów.

Roman Polański, przerywając na chwilę prace nad filmem, przyleciał do Polski, żeby osobiście przyjąć godność Honorowego Członka ZAiKS-u. „Kiedy zaczynałem tworzyć, ZAiKS był dla mnie legendą” – powiedział. „Wiele osób tworzących tę instytucję to kumple, przyjaciele. Zmieniły się nasze twarze, ale dusze pozostały te same” – dodał. Podziękował też za monumentalny kolekcjonerski album ze wszystkimi jego filmami wydany przez ZAiKS.

Hanna Krall, przyjmując Honorowe Członkostwo, przyznała, że czuje się wzruszona, iż znalazła się w tak znakomitym gronie. „Zresztą w ZAiKS-ie zawsze jest się w świetnym towarzystwie. Człowiek czuje się tu bezpiecznie, bo wie, że nic przykrego nie może go tu spotkać” – powiedziała. Wzruszony i onieśmielony czuł się także Eustachy Rylski, który ZAiKS zna doskonale (m.in. zasiadał we władzach Stowarzyszenia minionej kadencji), a teraz dołączył do grona Honorowych Członków. „Honor ten otrzymuję od firmy, która przez cały ponadstuletni okres swojej działalności zachowuje twarde standardy organizacyjne, finansowe i etyczne, a to w naszej części Europy jest ewenement” – powiedział pisarz. Stwierdził, że patrząc na panteon Honorowych Członków ZAiKS-u, sam czuje się w tym kontekście nieco przeszacowany. „Ale uczciwie powiem, że wolę być przeszacowany niż niedoszacowany” – dodał na koniec.

Michał Urbaniak, nowy Honorowy Członek ZAiKS-u, wspominał czasy, kiedy pierwszy raz przychodził do Stowarzyszenia. „Tworzyliśmy wtedy i graliśmy z potrzeby buntu – powiedział. – Podobnie czuję się dzisiaj”. Godność Honorowego Członka, najwyższy zaszczyt Stowarzyszenia, przyjęli także Zbigniew Namysłowski, który z właściwą sobie lekkością stwierdził, że komponuje po prostu dlatego, żeby mieć co grać, i Stanisław Tym, który zażartował, że „ZA iKS lat będzie jeszcze lepiej”. W imieniu Ryszarda Poznakowskiego tytuł odebrała córka Karolina Poznakowska-Ludew.

Nagrodami 100-lecia wyróżnieni zostali: Lech Janerka, Zbigniew Hołdys, Tomek Lipiński, Mietek Jurecki, Marek Gaszyński, Andrzej Mogielnicki, Krzesimir Dębski, Jerzy Kornowicz, Krzysztof Knittel, Zygmunt Kukla, Paweł Łukaszewski, Wojciech Trzciński, Tadeusz Rolke, Wojciech Druszcz, Andrzej Dudziński, Krzysztof Gierałtowski, Grzegorz Kowalski, Wanda Warska, Stefan Bratkowski, Krzysztof Gradowski, Rafał Marszałek, Maciej Wojtyszko, Jan Wołek, Krzysztof Choiński, Andrzej J. Jaroszewicz i Jacek Fedorowicz.