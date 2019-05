Hala Cracovia otrzymuje Nagrodę Architektoniczną POLITYKI 2018!

Nagroda Architektoniczna POLITYKI za rok 2018 powędruje do Krakowa. Jury najwyżej oceniło sportową Halę Cracovia. A internauci wyróżnili Bobrowisko w Starym Sączu.

I taki też jest nagrodzony obiekt. Przede wszystkim idealnie wpasowany w urbanistyczny kontekst, który wbrew pozorom łatwy nie był; krakowskie Błonia to miejsce o wielkim historycznym potencjale i nieocenionych walorach widokowych, które łatwo zepsuć nierozsądnym projektem. Ale Kazimierz Łatak i Piotr Lewicki najwyraźniej zbyt silnie związani są z Krakowem, by własne ego stawiać ponad dobrem publicznej przestrzeni. W rezultacie hala Cracovii, choć nie kryje się wstydliwie ze swą architekturą, nie aspiruje także do miana dominanty, symbolu. Z natury rzeczy ukształtowana horyzontalnie, dodatkowo wygrywa dzięki ciekawemu wykorzystaniu ukształtowania terenu.

To krakowska pracownia działająca od 24 lat. I tam głównie aktywna, bo ponad połowę ich projektów zrealizowano właśnie pod Wawelem. Ten architektoniczny tandem żadnej pracy się nie boi. W swym dorobku mają budynki i osiedla mieszkaniowe, domy jednorodzinne, hotele, siedziby fabryk, sale gimnastyczne, przestrzenie publiczne, a nawet aranżacje wnętrz. Po raz pierwszy stało się o nich głośno za sprawą niezwykłej, wyrazistej i działającej na wyobraźnię aranżacji placu Bohaterów Getta w Krakowie (2005 r.). Wielu pochwał doczekało się także osiedle Corte Verona we Wrocławiu, a ostatnio uwagę obserwatorów przykuła ciekawa architektura Flyspot (tunel aerodynamiczny) w Morach pod Warszawą. A poza pochwałami za udane realizacje projektanci odebrali też w ubiegłym roku Honorową Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich. Biuro doceniono za całokształt; architekturę może mało spektakularną i widowiskową, ale nieodmiennie elegancką, tworzoną z szacunkiem dla otoczenia, funkcjonalną, starannie przemyślaną.

Sama architektura nawiązuje do najlepszych wzorów modernizmu. Wydaje się maksymalnie funkcjonalna, pozbawiona jakichkolwiek elementów dekoracyjnych, które stanowić by miały jedynie ozdobę, zbędny dodatek. Miejsce ma służyć uprawiającym sport, ale też ma być w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dlatego uwaga projektantów skupiła się na zaplanowaniu przestrzeni przyjaznych, łatwych w „obsłudze”, a nie pięknie wyglądających czy czarujących efektownym wykończeniem. Być może to efekt ograniczeń w budżecie, ale z pewnością też znak nowych czasów w rodzimej architekturze, która rezygnować musi z rozmachu. Pomimo zastosowania barwionego betonu i wykończenia elewacji rdzawą kortenowską stalą hala sprawia wrażenie konstrukcji lekkiej, być może dzięki śmiałemu wykorzystaniu ogromnych szklanych powierzchni. Biegnące wzdłuż rzeki Rudawy piesze rampy oraz użytkowy taras widokowy na dachy hali zapewne sprawią, że będzie to miejsce nie tylko ciężkich treningów, ale i weekendowych spacerów.

Warto przypomnieć, że krakowskie realizacje niezbyt często docierały do finału Nagrody Architektonicznej POLITYKI. W 2012 r. w piątce laureatów znalazł się Małopolski Ogród Sztuki, zaś dwa lata później Grand Prix otrzymała siedziba Cricoteki. Zatem to dopiero trzecia, wśród wyróżnionych przez osiem lat, realizacja z tego miasta, za to aż druga zwycięska. Rekordzistą pozostają Katowice, które do finału wprowadziły dotychczas aż sześć realizacji, z których połowa odebrała najwyższe wyróżnienie (biblioteka uniwersytecka CINIBA, Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego).

Teoretycznie na drugim krańcu pomieścić należałoby zdobywcę nagrody internautów – Ścieżkę Edukacyjną Bobrowisko w Starym Sączu. Zamiast silnych historycznych kontekstów wyzwaniem były jedynie konteksty przyrodnicze, zamiast wielkiej skali mamy tu kameralne przedsięwzięcie. Zamiast szkła, betonu i stali – drewno. Zamiast gwaru i ruchu – ciszę i kontemplację. Zaś projekt przygotowało nieduże biuro architektoniczne 55Architekci mające swą siedzibę w Limanowej. Działające głównie w regionie, ale nie bez pewnych sukcesów; zarówno platforma widokowa w Woli Kroguleckiej ich autorstwa, jak i siedziba gminnej biblioteki w Starym Sączu doczekały się pozytywnych recenzji i wojewódzkich wyróżnień.

Jest jednak coś, co łączy oba wyróżnione projekty: przynależność do szerokiej kategorii społecznej aktywności związanej z wysiłkiem ruchowym. Sport i turystyka.