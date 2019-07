Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

• Tadeusz Rydzyk jest bacznym widzem TVP i ostatnio na Jasnej Górze podzielił się z wiernymi obrzydzeniem, jakie wywołały w nim wątki gejowskie w filmie „Kogel Mogel 3” oraz w serialu „Stulecie Winnych”. Ja jestem za gejami. Nie dość, że zostawiają nam więcej dziewczyn, to jeszcze podbierają im kolesi.

• Andrzej Grabowski poinformował swoich fanów, że od momentu, w którym wcielił się w postać Jarosława Kaczyńskiego w filmie „Polityka”, jego występy zaczęły być odwoływane. Mnie to nie zaskakuje. My w latach 2007–15 też odwoływaliśmy Jarkowi występy.

• Od czasu ślubu i wesela syna Zenona Martyniuka trwa medialna debata o jego separacji i rozwodzie. I wreszcie stało się. Daniel Martyniuk ogłosił rozwód. Gdy słucha się jego wypowiedzi, przychodzi na myśl ośla ławka. I on siedzący zaraz za nią.

• Roman Giertych poinformował, że Dorota Doda Rabczewska przegrała sprawę ze swym byłym narzeczonym Emilem Haidarem i musi zapłacić 5 tys. za groźby karalne pod jego adresem. Najgorsza groźba karalna, jaką słyszałem, to: „I nie opuszczę cię aż do śmierci”.

• Ruszyły zdjęcia do nowego serialu pt. „Król”. Jest on ekranizacją głośnej powieści Szczepana Twardocha. Główną rolę zagra Michał Żurawski, a dzisiejsza Łódź zagra przedwojenną Warszawę. Niestety, ostatnie miasto, które mogło zagrać dzisiejszą Łódź, spalili wikingowie.

• Legia Warszawa w ramach Ligi Europy zremisowała na wyjeździe z wicemistrzem Gibraltaru, półamatorskim zespołem Europa FC. Powoli nasze sukcesy sportowe w Europie zaczynają doganiać europejskie sukcesy Beaty Szydło.

• Amerykańska wokalistka Miley Cyrus umieściła na swym Instagramie filmik, w którym Edyta Górniak tańczy do jej najnowszego przeboju. I w ten sposób 100 mln ludzi dowiedziało się, że jest taka jedna diva, która największe sukcesy odnosi, nie śpiewając.

• 14-letnia wokalistka Roksana Węgiel idzie jak burza. Nastolatka planuje wypuścić własną linię ubrań dla rówieśników. Gratuluję inicjatywy. Jak widać, biznes oparty na węglu to nasza narodowa specjalność.

• Już wkrótce premiera polskiego filmu pt. „Nieznajomi”. Jest to remake włoskiego hitu „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. W rolach głównych Tomasz Kot, Aleksandra Domańska i Kasia Smutniak. Jest to opowieść o tym, że komórki płciowe też czasem mają fatalny zasięg.

• Agnieszka Szulim-Starak nie poprowadzi nowej edycji programu „AzjaExpress”. Jej miejsce ma zająć trenerka kulinarna i coach zdrowia Daria Ładocha. Zdrowie to dobry wybór. Podczas ostatniej edycji kilku widzów mogło poczuć się gorzej.

• Krystyna Pawłowicz ogłosiła, że jesienią odchodzi z polityki i skoncentruje się na radiu Tadeusza Rydzyka. Justyna Steczkowska napisała nawet piosenkę o tej współpracy – „Dziewczyna szamana”.

• Joanna Przetakiewicz poprowadzi nowy talk-show „Joanna Happy Hour”. Reżyserem i współprowadzącym będzie Rinke Rooyens. Program ma opowiadać o miłości, relacjach oraz związkach. To nie mój klimat. Ostatnio zapytałem swoją dziewczynę, czy pamięta, jacy byliśmy szczęśliwi rok temu. Ona na to, że rok temu się nie znaliśmy. No właśnie.

• Z okazji premiery nowej wersji bajki „Król Lew” siostry Przybysz, Krzysztof Zalewski i Mela Koteluk zaśpiewali polską wersję hitu Eltona Johna „Miłość rośnie wokół nas”. Ma w sobie coś z bajki. Słuchający go pragnie, żeby przynajmniej dobrze się skończył.

• Katarzyna Bujakiewicz i Agnieszka Więdłocha wystąpiły w reklamie żelu nawilżającego Garnier. Z filmu reklamowego nie wynika, czy krem jest z filtrem, ale jednoznacznie odpowiada na pytanie, czy z filtrem był operator.

• Do najbliższego numeru „Gazety Polskiej” ma zostać dołączona nalepka z napisem „Strefa wolna od LGBT”. Chętnie bym zrobił nalepkę „Strefa wolna od Tomasza Sakiewicza”, ale biorąc pod uwagę jego gabaryty, to coraz trudniejsze.

• Bartłomiej Misiewicz domaga się sądowego wstrzymania dystrybucji filmu Patryka Vegi „Polityka” i kategorycznego usunięcia scen z nim związanych. Nareszcie. Nareszcie Bartek zrobił też coś i dla innych.