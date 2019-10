Sacrum Profanum: Pod egidą prześlicznych wiolonczelistek (i wiolonczelistów)

Pomysł eksplorowania brzmienia wiolonczeli w wydaniu ansamblowym okazał się jak najbardziej trafiony, zwłaszcza w zestawieniu z minimalistyczną estetyką.

Nietrudna do uchwycenia dążność Mažulisa i Janulytė do zachowania homogeniczności brzmienia ich muzyki – przez tę drugą określanej jako „monochromatyczna” – zyskała na znaczeniu dzięki wykorzystaniu jednorodnej obsady (dziewięć wiolonczel w „De plus en plusˮ, osiem w „Psalms_cellos”).

Propozycja repertuarowa miała wyraźnie dwutorowy charakter: procentową przewagę zyskała co prawda część litewska (Rytis Mažulis, Justė Janulytė) – wyjątkowo w tym roku hołubiona z uwagi na przypadającą niedawno rocznicę odzyskania przez Litwę niepodległości , jednak to kompozycja Juliusa Eastmana stanowiła inspirację dla tytułu wydarzenia. Takie osobliwe połączenie Wschodu z Zachodem (w wersji amerykańskiej) zdaje się potwierdzać tezę Krzysztofa Pietraszewskiego z rozmowy z Fragile.net, iż „charakterystyczną cechą muzyki litewskiej jest to, że łatwo znaleźć wspólny mianownik u różnych twórców” (być może także tych z innego kręgu kulturowego).

Ową nieprzystawalność stylistyczną świetnie oddało zestawienie emisji klasycznej z manierą rodem z negro spirituals. Zasadnicza część „Holy Presence…”, zaaranżowana na dziesięć wiolonczel, tchnie iście witalistyczną energią, pod względem szerokości spektrum emocjonalnego sytuując się obok idiomu Béli Bartóka czy nawet – w niektórych momentach – Krzysztofa Pendereckiego z fazy „awangardowejˮ (perkusyjne traktowanie smyczków, eksponowanie dysonansów, „agresywnośćˮ brzmienia itp.). Nie brakuje jednak w tym dziele nieco spokojniejszych fragmentów (solo wiolonczeli), przywodzących na myśl „tęskne nuty”, w które obfituje wschodnio- i środkowoeuropejska muzyka tradycyjna, co niewątpliwie przybliża kompozycję Eastmana do osiągnięć litewskich minimalistów.

Wykonane 29 września dzieło, podobnie jak pozostałe Eastmanowskie osiągnięcia, wyróżniają rzadko spotykane w takim natężeniu u innych muzyków ogromna siła wyrazu i ekspresywność. Znakomicie zinterpretowane przez Sofię Jernberg preludium do utworu to rodzaj przejmującej inwokacji a cappella, w której elementy sakralne przenikają się z fragmentami groteskowymi, jakby celowo zniekształcanymi przez wokalistkę (chwiejna intonacja, częste zmiany barwy głosu).

W jeszcze inny muzyczny świat wprowadził słuchaczy utwór „Holy Presence of Joan d′Arc” Eastmana, niepokornego afroamerykańskiego kompozytora i wokalisty, którego do niedawna zapomniany dorobek – składający się właściwie na polityczny manifest (sprzeciw wobec wszelkich przejawów rasizmu, poparcie dla środowiska LGBT) – był już częściowo przybliżany w ramach Sacrum Profanum w 2017 r.

Lepiej razem niż osobno

Warto podkreślić, że organizatorom festiwalu – poza chęcią upowszechnienia dorobku muzycznego naszych sąsiadów czy Juliusa Eastmana – przyświeca idea promowania młodych talentów wykonawczych. Z tego powodu kameralna twórczość Litwinów i autora „Holy Presence…” zabrzmiała w interpretacji debiutujących krakowskich wiolonczelistów, którzy z zaangażowaniem i sporym wyczuciem stylu zagrali te wcale niebanalne technicznie kompozycje.

Fascynację prostotą i klarownością formy zdecydowanie łatwiej kultywuje się bowiem w pojedynkę, ale chyba nie do końca na tym polega sztuka. Zauważyła to już Mary Jane Leach, restauratorka spuścizny Eastmana, która „prowadząc w Akademii Muzycznej klasę wiolonczeli, chciała wykorzystać tę kompozycję [„Holy Presence…”] jako utwór szkolny, treningowy, do czego według niej świetnie się nadaje, bo każda z partii osobno jest stosunkowo mało wymagająca, ale wykonanie ich w całości jest bardzo angażujące i daje możliwość pracy nad wytrzymałością”.

Program koncertu

Rytis Mažulis – „De Plus en Plus” na dziewięć wiolonczel (2017)

Justė Janulytė – „Psalms_cellos” na osiem wiolonczel (2008)

Julius Eastman – „Prelude to the Holy Presence of Joan d’Arc na głos solo” (1981)

Julius Eastman – „Holy Presence of Joan d’Arc” na dziesięć wiolonczel (1981)

Wykonawcy

Anton Lukoszevieze – wiolonczela

Sofia Jernberg – głos

Jakub Gajownik, Jakub Gucik, Julia Kotarba, Monika Krasicka, Marcin Kusek, Łukasz Laxy, Aleksandra Lignar, Mateusz Mańka, Martyna Sołtys – wiolonczele