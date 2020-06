„Sztuka nie operuje językiem dyplomacji, jej fundamentem jest wolność”

Rozmowa z nowym rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Grzegorzem Hańderkiem.

2020 to czas przewartościowań, ale i w tym przygnębiającym doświadczeniu trzeba szukać jakichś jasnych punktów. Jednym z nich jest na pewno wytrącenie z rutyny, której po trosze wszyscy ulegliśmy. Większość z nas – choć w różnym stopniu – miała świadomość, że dobijamy do ściany…

Coraz mniej interesuje mnie trwałość moich prac. Przeciwnie – „nietrwałość” jest dla mnie tematem, dla którego szukam formuły i formy… Na co dzień pracuję więc „konceptualnie”, głównie w formie „potencjalnych” audiowizualnych notatek – czekając na odpowiedni moment i okoliczności do działania.

Moje prace ostatnio coraz bardziej związane są z miejscem, dzięki któremu mogą zaistnieć i któremu są w pewien sposób „dedykowane”. To miejsce tworzy kontekst – ważniejsze stają się sytuacje i działania niż obiekty, czy dzieła. Ma to oczywiście związek z tym, co dzieje się tu i teraz, ale i tak zwanym „naturalnym biegiem rzeczy”.

Wydaje się, że jest to czas dla zweryfikowania, czy nawet podważenia dotychczasowego sposobu myślenia, a więc uruchomienia kreatywności, wyobraźni. To one powinny być punktem wyjścia do korekty przyszłości. To brzmi być może nieco górnolotnie, czy wręcz utopijnie, ale mam tu na myśli przede wszystkim przyszłość, za którą odpowiadamy indywidualnie lub w ramach lokalnych wspólnot. Od tego powinniśmy zacząć. Tutaj też widzę rolę sztuki, projektowania, no i naszej Akademii.

Nie jestem więc pewien, czy „nauczanie” rozumiane jako jednostronny transfer wiedzy i umiejętności powinno być teraz wyłącznym obszarem naszej troski. Kompetencje są ważne – to oczywiste. O to dbaliśmy zawsze, to się nie zmienia. Rozwój osobowości i świadomości artystycznej nie sprowadza się jednak jedynie do zagadnień „warsztatowych”. Dziś przecież nawet wybór medium nie jest już transparentną decyzją i raczej wynika z idei niż odwrotnie.

Jakimi narzędziami zmiany tej przyszłości dysponuje dzisiaj Akademia?

ASP w Katowicach tworzą dwa filary – sztuka i dizajn. Oba wyrastają z krytycznej postawy i empatii. Chcemy, na bazie tego sąsiedztwa, a także dzięki kameralnej skali i zintegrowanej strukturze uczelni, budować nową jakość. Odejść od podziału na zamknięte dziedziny czy dyscypliny, a raczej podkreślać miejsca przecięć różnych dyskursów artystycznych i nie tylko, również naukowych, społecznych czy politycznych.

Wytworzenie pola wymiany, o którym mówię nie może ograniczać się wyłącznie do naszego środowiska – przeciwnie, powinno być to pole jak najbardziej inkluzywne – wyczulone na prawa mniejszości, różnorodność i wolność wypowiedzi. Również tych, które pochodzą z zewnątrz. Trzeba przy tym uznać, że sztuka nie operuje językiem dyplomacji i ta elementarna wolność jest jej fundamentem. Akademia jest więc naturalnym miejscem manifestacji poglądów i wizji świata.

Kluczowy jest tu także bezpośredni kontekst, choćby rzeczywistość trwającej wciąż w regionie transformacji. Żyjąc tutaj widzimy znacznie więcej niż melancholijny urok poprzemysłowych ruin. Porastające trawą ślady przeszłości stają się znakiem idei, które odchodzą w przeszłość. Myślę jednak, że i w tym porastaniu trawą można dostrzec jakąś perspektywę „organicznego” rozwoju.

Chcemy tworzyć sieć połączeń, w ramach której nasze środowisko pełnić będzie funkcję wiodącego ośrodka opiniotwórczego i kulturotwórczego.