ULICA – „Dziwne zdarzenia”

W dniach 4-6 września w Krakowie oraz Tarnowie odbędzie się 33.ULICA Festiwal Teatrów Ulicznych. Mając w pamięci przenikliwą ciszę opustoszałych placów i ulic miasta, niepokój towarzyszący spotkaniu drugiego człowieka, spróbujemy na nowo zdefiniować sens teatru w otwartej przestrzeni miejskiej.

Widzom tego teatralnego święta przypomnieć chcemy, że w teatrze nic nie zastąpi żywego kontaktu aktora z widzem, człowieka z drugim człowiekiem.

W kontekst „Dziwnych zdarzeń” wpisują się filozofia i przesłanie prezentowanych spektakli i ich oryginalna estetyka. Instalacje teatralne, przedstawienia natchnione poezją, spektakle taneczne i popisy kuglarskie pokażą nieuczęszczane ostatnio ulice i place Krakowa w nowych i dziwnych znaczeniach.

Niezwykle fascynującym wydarzeniem Festiwalu będzie instalacja performatywna na fasadach budynków, której autorką, choreografką, performerką i twórczynią instalacji jest Angie Hiesl, realizująca projekty artystyczne od lat 80. ubiegłego wieku. W projekcie „x-times people chair” bierze udział również Roland Kaiser, z którym Angie ściśle współpracuje od 1997 roku. Wspólnie kreują spektakle w nieoczywistych dla sztuki przestrzeniach. Do frontów domów, na 7-metrowej wysokości artyści przymocowują krzesła, na których siedzą bohaterowie projektu - ludzie w wieku od 60 do 80 lat. „Unosząc się” ponad codziennym życiem miasta i głowami przechodniów, wykonują proste czynności: czytanie gazety, krojenie jarzyn, słuchanie radia… Takie przeniesienie powszednich ludzkich działań do przestrzeni publicznej, jakże nietypowej, dziwnej, sprawia, że widzowie zaczynają doświadczać i doceniać momenty na co dzień niedostrzegane. Widz festiwalowy będzie musiał wykazać się spostrzegawczością i charakterem podróżnika, który wypatrywać będzie dziewięciu krzeseł w Kompleksie Dolne Młyny i okolicznych uliczkach.