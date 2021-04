Czy wrócą letnie koncerty i festiwale

Co uda się uratować z tegorocznego lata koncertowego? Chaotycznie prowadzony program szczepień budzi w branży rozrywkowej poważne obawy, że niewiele.

Przetestowana na covid 5-tysięczna publiczność grupy Love of Lesbians, Barcelona.

Z koncertowego świata dochodzą oznaki życia. Można na przykład kupić bilet na występy Dawida Podsiadły, zaplanowane na koniec kwietnia w Toruniu. Albo na Krzysztofa Zalewskiego w Warszawie. Ale to fatamorgana. – To, że impreza figuruje w kalendarzu, wcale nie znaczy, że się odbędzie – informuje pracownica infolinii internetowej platformy Alebilet.pl. – To znaczy wiadomo już, że się nie odbędzie, bo przepisy nie pozwalają – precyzuje. Kupując dziś bilet, należy więc oczekiwać informacji o nowej dacie wydarzenia.