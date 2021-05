Nasze zbiory sztuki starożytnej

Mimo pandemii w Warszawie i Krakowie otwarto dwie największe galerie sztuki starożytnej w Polsce. Przy tylu dziejowych zawirowaniach fakt, że w ogóle posiadamy antyczne i egipskie zbiory, to ogromne szczęście.

Gdy dr hab. Aleksandra Sulikowska, kuratorka otwartej dla publiczności 2 lutego warszawskiej Galerii Sztuki Starożytnej, przyszła pewnej niedzieli do muzeum, przed budynkiem pomimo mrozu wiła się długa kolejka: – W ogonku stali niemal sami młodzi ludzie, to był wzruszający widok. Do szturmu na muzeum przyczynił się jesienny lockdown, który sprawił, że warszawiacy byli spragnieni bezpośredniego kontaktu ze sztuką.

Tak się składa, że druga co do wielkości galeria starożytności w Polsce – Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie – zostanie otwarta w tym samym sezonie.