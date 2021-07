Północna Nadrenia-Westfalia – Modernland

Północna Nadrenia-Westfalia jest zagłębiem nowoczesnej architektury i sztuki nowoczesnej, bo zamożni przemysłowcy byli jej kolekcjonerami i zabiegali, by swoje wizjonerskie projekty zrealizowali u nich wielcy architekci.

Najbardziej znany przemysłowy zabytek landu znajduje się w Essen i jest to wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Kompleks kopalni i koksowni Zollverein. Jego budynki są doskonałym przykładem zastosowania idei Bauhausu, która zakładała, że architektura powinna być połączeniem techniki i sztuki, której najważniejszą cechą jest jej funkcjonalność, oparta na potrzebach człowieka, ekologii i warunkach lokalnych oraz zbudowana przy użyciu zestandaryzowanych modułów. Kompleks zmodernizowano w latach 1918-1932 r. Szyb XII - dzieło Fritza Schuppa (1896–1974) i Martina Kremmera (1894–1945) - uchodził za wzorcowy przykład funkcjonalnej architektury przemysłowej. 20 budynków wykazuje wyjątkową dbałość o detale, takie jak klamki czy lampy, przez co zautomatyzowana kopalnia miała nie tylko największą na świecie zdolność wydobywczą (12 tys. ton dziennie), ale też zyskała miano najpiękniejszej na świecie.

Wychodząc z kopalni można podziwiać nowatorski budynek uniwersytetu, ale zaprojektowany już w 2006 r. przez dwóch słynnych architektów japońskich, zdobywców prestiżowej nagrody Pritzkera – Kazuyo Sejima i Ryue Nishizawa. Kostka SANAA to betonowy sześcian z nieregularnymi oknami, który wygląda jak wyrastająca z ziemi rzeźba. Miłość do sztuki współczesnej ma w Essen długie tradycje – w początkach XX w. Margarethe Krupp podarowała plastykowi Hermannowi Kätelhönowi zatopioną w zieleni posiadłość, z czasem zamienioną w jeden z najstarszych w Niemczech miasto-ogrodów (dziś dzielnica Margarethenhöhe), które stało się kolonią artystów. Natomiast w 1922 r. przeniesiona z Hagen kolekcja Karla Ernsta Osthausa stała się zalążkiem Museum Folkwang, dziś jednego z najbogatszych w Europie zbiorów sztuki współczesnej, z dziełami wielkich impresjonistów, ekspresjonistów, surrealistów. Ekspozycja znajduje się w budynku projektu brytyjskiego architekta Davida Chipperfielda, który słynie ze stosowania naturalnych materiałów i minimalizmu w tworzeniu przyjaznej przestrzeni publicznej.

W Nadrenii Północnej-Westfalii miastem Bauhausu jest Krefeld, w którym działało 25 jego przedstawicieli. Sam dyrektor uczelni Bauhausu od 1930 r., Ludwig Mies van der Rohe, zaprojektował dwie miejskie wille, siedzibę generalną firmy United Silk Weaving Mills (VerSeidAG) i kilka innych budynków fabrycznych (dziś Business Parku). Dwupiętrowe domy Hermanna Langego oraz Josefa Estera – dwóch dyrektorów VerSeidAG – wydają się podobne ze swoimi prostokątnymi kształtem i dużymi oknami, otwartymi na ogród, ale wnętrza się różnią, bo były indywidualnie przystosowane do potrzeb właścicieli. Dziś organizowane są w nich wystawy czasowe Kunstmuseen Krefeld, w której zbiorach znajduje się 14 tys. dzieł sztuki, głównie artystów XX w. Jednak jeden z najoryginalniejszych budynków muzealnych Europy to MARTA (akronim od słów – Möbel czyli niem. meble, ART i Ambiente - fr. atmosfery lub Architektury) w Herford. Pomysł na stworzenie w tym mieście muzeum sztuki i dizajnu wziął się stąd, że od dziesięcioleci był to jeden z ważniejszych w Niemczech ośrodków meblarsko-włókienniczych. Muzeum powstało na miejscu przedwojennej fabryki, a budynek zaprojektował, kolejny zdobywca nagrody Pritzkera, Frank Gehry. Nie przez przypadek, bo architekt ten projektował też meble i w swoich budowlach korzysta ze sklejek, tektur i blach falistych, co sprawia, że mają pochylone poziomy, odwrócone formy i złamaną geometrię. Jego najbardziej znane dzieło to dekonstruktywistyczne Muzeum Guggenheima w Bilbao, z którym otwarta w 2005 r. MARTA Herford wyraźnie koresponduje. Jej ściany są z czerwonej cegły, a falisty dach ze stali, wnętrza – wznosząca się na 22 m sale główną, wokół której znajduje się pięć galerii, o różnej wysokość – oświetlają snopy świateł. Zbiory i organizowane wystawy czasowe prezentują sztukę współczesną XXI w. ze szczególnym naciskiem na architekturę i dizajn.

Miłośnicy współczesnej architektury muszą koniecznie zatrzymać się w Düsseldorfie, w którym zarówno port miejski jak i supernowoczesna dzielnica Medienhafen pełne są budynków architektów-celebrytów - Gehry’ego (Neuer Zollhof), Chipperfielda (Office Building Kaistraße 16) czy Helmuta Jahna (biurowiec Sign!, liczący 76 m,). Obowiązkowa jest też przechadzka po Alei Królewskiej (Königsallee), jednej z piękniejszych ulic w Niemczech, która słynie z luksusowych sklepów, a od 2015 r. wieńczy ją imponujące Kö-Bogen czyli centrum handlowe zaprojektowane przez urodzonego w Łodzi czołowego przedstawiciela dekonstruktywizmu Daniela Libeskinda. Autor Muzeum Żydowskiego w Berlinie i w San Francisco zbudował dwa budynki z falistą fasadą ze szkła i białego kamienia, których surowy wygląd złamany jest przez skośne wycięcia. „Wbrew powszechnemu przekonaniu budynki żyją i oddychają i podobnie jak my, ludzie, mają wnętrze i zewnętrzność, ciało i duszę ” mówi Liebeskind i jego Kö-Bogen zdaje się to potwierdzać. Nad kanałem przerzucony jest most Landskronenbrücke, który dzieli nowoczesność i naturę, bo po jego drugiej stronie znajduje się ogród ( Hofgarten). Budynek stał się wizytówką miasta, po tym jak otrzymał w 2014 r. prestiżową nagrodę MIPIM AWARD w kategorii „Najlepszy projekt rewitalizacji miast”, a sześć miesięcy później uzyskał platynowy certyfikat LEED.

Architektura nowoczesna w Północnej Nadrenii-Westfalii to nie tylko świeckie budynki użyteczności publicznej, w Neviges, do którego od XVII w. przybywają pielgrzymi, by zobaczyć cudowny obraz Maryi Hardenbergera, znajduje się sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, które zbudowano ( m.in. według projektu jedynego niemieckiego zdobywcy nagrody Pritzkera, Gottfrieda Böhma), w 1968 r. gdy stary kościół okazał się zbyt mały. Budowla jest przykładem brutalizmu i wyglądem przypomina betonową skałę lub kryształ. Choć z zewnętrz może irytować, wnętrze zachwyca, dzięki umiejętnemu oświetleniu sztucznym, jak i naturalnym (wpadającym przez witraże) światłem.