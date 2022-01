Andrea Bocelli wystąpi na legendarnym Stadionie Śląskim w Chorzowie

Andrea Bocelli – współczesna ikona muzyki zaśpiewa na Stadionie Śląskim w Chorzowie 26 sierpnia 2023. Będzie to jeden z największych koncertów artysty w Polsce. Bilety do sprzedaży trafią 31 stycznia 2022. Organizatorem koncertu jest Prestige MJM.

Popularność Andrei Bocellego w Polsce i na całym świecie nie słabnie! Artysta wymieniany jest w jednym szeregu z największymi gwiazdami muzyki, bez podziału na style i gatunki. Jego utworami zachwycają się fani, którzy jednocześnie słuchają bardzo różnorodnych wokalistów i zespołów. To sprawia, że na koncertach obok siebie siedzą ludzie właściwie o wszystkich poziomach wykształcenia, odmiennych zawodach i w każdym wieku. Takie jednoczenie się w muzyce to wielki dar, a Andrea Bocelli jest chyba jedynym współczesnym artystą, który posiadł jego tajemnicę. Jednocześnie włoski tenor stał się już uznaną w świecie marką i synonimem najlepiej sprzedających się koncertów, legendą za życia, nie mniejszą niż najsłynniejsze gwiazdy rocka i popu. Popularnością już dawno przewyższył Trzech Tenorów: Luciano Pavarottiego, Placido Domingo, Jose Carrerasa, do których był porównywany w początkowych latach kariery. Obecnie nie ma drugiego artysty łączącego muzykę operową i rozrywkową, który choć w połowie mógł dorównać sławą Bocellemu. W duecie z włoskim tenorem występują największe współczesne gwiazdy popu, m.in. Celine Dion, Ed Sheeran, Dua Lipa czy Jennifer Lopez.

- Stadion Śląski w swojej 65-letniej historii gościł światowe gwiazdy muzyki. Jesteśmy dumni, że do ich grona dołączy jeden z największych współczesnych tenorów, legendarny Andrea Bocelli. Magia Stadionu Śląskiego w połączeniu z niesamowitym głosem włoskiego artysty, sprawi, że będzie to niezapomniany koncert, który zostanie w pamięci uczestników na długie lata. Cieszymy się z tego faktu i z niecierpliwością oczekujemy występu Andrei Bocellego na Stadionie Śląskim, który odbędzie się w 2023 roku – mówi Bartłomiej Kowalski, Dyrektor Generalny Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

Andrea Bocelli już wielokrotnie występował w Polsce, w tym także na największych arenach sportowych. W poprzednich latach artysta śpiewał na Stadionie Wrocław oraz na stadionach Legii i Gwardii w Warszawie czy Cracovii w Krakowie. W 2019 roku z okazji jubileuszu 100-lecia powstania Uniwersytetu Poznańskiego publiczność wysłuchała jego największych przebojów na Stadionie Lecha w Poznaniu. W tym roku, 19 sierpnia włoski tenor wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.

Po raz ostatni artysta zaśpiewał w naszym kraju jesienią 2021 roku. Wystąpił na kameralnym koncercie w katowickim NOSPR-ze dla rodzin ofiar wydarzeń w kopalni Wujek. Dwa dni po tym wydarzeniu na oficjalnym profilu artysty na Facebooku ukazał się jego post: „Kocham Polskę, kraj papieża Jana Pawła II, kocham wrażliwość jego mieszkańców, kocham wielkich artystów, których obdarował światu, pomniki i kościoły, które górują nad wieloma jego miastami (…)”.

Polska publiczność kocha także Bocellego, jego głos i charyzmę, a w śpiewie odnajduje ukojenie od codzienności. Włoski tenor najbardziej znany jest z wykonań utworów: „Time to Say Goodbye (Con te partirò)”, „Canto della Terra”, „Vivere”, „E Più Ti Penso”, „Vivo per lei” czy „Nessun dorma” i „Va pansiero”. Ze swoim melancholijnym i emocjonalnym brzmieniem, mocnym i uniwersalnym głosem łączy w sobie zarówno włoskie belcanto, jak i cechy opery klasycznej. Andrea Bocelli nie ma sobie równych w wykonywaniu romantycznych ballad. A jego pełne zaangażowania operowe role nadają klasyce wyrazu. Wszystko to czyni z niego niedościgniony wzór sceny muzycznej. Teraz będzie mogła się o tym przekonać szeroka publiczność na Śląsku.

- Już dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że czekający nas koncert w Chorzowie będzie niezwykły. Współczesna legenda światowych scen wystąpi tym razem na sportowej arenie, na której grali Pele, Kazimierz Deyna, Włodzimierz Lubański, Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski i gdzie biało-czerwoni odnosili swoje największe sukcesy. To tutaj pierwszy raz w historii Polacy wygrali z Anglią 2:0 w eliminacjach Mistrzostw Świata w 1973 roku i tu zanotowano niepobity rekord frekwencji w liczbie 120 tysięcy kibiców na stadionie w naszym kraju. „Nessun Dorma” czy „Time to Say Goodbye” w wykonaniu Andrei Bocellego w śląskim Kotle Czarownic wybrzmią pięknie i pozostawią wspomnienia na długie lata. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Andrea Bocelli podczas swoich koncertów na całym świecie występuje z gośćmi specjalnymi, wśród których są m.in. śpiewaczki operowe i popowe, uznani instrumentaliści solowi, a także jego syn Matteo oraz córka Virginia. Na scenie towarzyszy im orkiestra symfoniczna. W Chorzowie tenor również wystąpi z zaproszonymi przez siebie artystami. O tym, kto to będzie – z całą pewnością dowiemy się w późniejszym czasie. Wydarzenie odbędzie się 26 sierpnia 2023 na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Bilety trafią do sprzedaży 31 stycznia 2022 roku o godzinie 12:00 i dostępne będą na www.biletserwis.pl. Organizatorem koncertu jest agencja Prestige MJM.

Materiał przygotowany przez agencję Prestige MJM