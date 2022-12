17. Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

08.10.2022-07.05.2023

Nic więc dziwnego, że od dekad używana jest przez artystów – na równi z malarstwem, rzeźbą czy grafiką - jako ważne narzędzie służące do komunikowania istotnych prawd dotyczących otaczającego nas świata. Praca z tkaniną daje niemal nieograniczone możliwości. Poprzez różnorodność faktur i jej plastyczność, pozwala na swobodne formowanie. Wymaga jednocześnie od artysty wyciszenia, kontemplacji i osobistego kontaktu z tworzywem.

Tkanina od zawsze była bliska człowiekowi. Otulając ciało, ma zapewniać ciepło i ochronę, ukryć to, co intymne przed światem zewnętrznym. Zdobiąc wnętrza domów, tworzy bezpieczny azyl i miejsce odpoczynku. Może też stanowić istotny atrybut w wyrażaniu naszego światopoglądu czy osobowości. Tkanina przechowuje wspomnienia o minionych wydarzeniach, a zapisane w niej ślady użytkowania przypominają o nieuchronnym przemijaniu.

Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, odbywające się niemal od 50 lat, jest jednym z najważniejszych na świecie wydarzeń, ściągających do Łodzi twórców i miłośników tkaniny artystycznej ze wszystkich kontynentów. To jednocześnie przegląd najważniejszych tendencji i dokonań we współczesnej sztuce tkaniny. Obecnie odbywa się jego 17 edycja.

Na wystawie można obejrzeć 54 prace wyłonione przez międzynarodowe jury spośród niemal pół tysiąca nadesłanych zgłoszeń z całego świata.

Otwarta formuła konkursu oraz wskazanie tematu przewodniego, którym jest „Stan splątany”, pozostawiały twórcom szerokie pole do interpretacji i własnych poszukiwań w dziedzinie medium tkaniny. Zakwalifikowane do wystawy prace odznaczają się dużą różnorodnością zarówno jeśli chodzi o warstwę formalną, jak i znaczeniową. Są wśród nich dzieła nawiązujące do klasycznych, tradycyjnych technik gobelinu czy haftu, jak również instalacje stanowiące przykład odważnego eksperymentowania z tkaniną. Wystawa stanowi przegląd różnych warsztatów i technik, ukazując tym samym bogactwo użytych przez artystów materiałów oraz odmienne punkty widzenia wynikające z różnic geograficznych i kulturowych.