Europejskie Fabryki Snów. Tu teraz kręcą popularne filmy i seriale

Budapeszt, Sofia czy Belgrad mało komu kojarzą się z amerykańskimi superprodukcjami. A jednak to europejskie miasta coraz częściej wygrywają wyścig o to, gdzie będą kręcone kolejne wielkie hity. Serial „The Ark” przeciera tu nowe szlaki.

Słynny znak „Hollywood” stoi dokładnie tam, gdzie stał – w Los Angeles, domie kina, Fabryce Snów. Tylko czy w tym domu wciąż jest tak tłoczno jak kiedyś? Czy fabryka pracuje na największych obrotach? Odpowiedź jest złożona.

Rzecz jasna to nie tak, że wszyscy amerykańscy filmowcy kręcili w Hollywood. Chodzi bardziej o symbol, częściej siedziby wielkich studiów. Przecież „Gwiezdne wojny”, „Obcy”, „Lśnienie” czy „Mroczny rycerz” powstawali w podlondyńskich Pinewood Studios.

Budapeszt: nowa stolica kina i serialu

Niemniej w XXI w. nastąpiło pewne zachwianie równowagi – zaczął Peter Jackson, który na potrzeby „Władcy pierścieni” stworzył w Nowej Zelandii całe zaplecze potrzebne do produkcji największych blockbusterów i do dziś w Wellington kręci się takie hity jak choćby „Avatar: Istota wody”. Dużą popularnością, zwłaszcza w przypadku zdjęć w mieście, cieszy się wciąż czeska Praga.

Prawdziwą karierę zrobił jednak Budapeszt, stolica Węgier, dziś jedno z najważniejszych miejsc na filmowej i serialowej mapie świata. Tam powstawały choćby „Blade Runner 2049” czy „Diuna” w reżyserii Denisa Villeneuve’a, „Marsjanin” Ridleya Scotta oraz seriale „Cień i kość”, „Moon Knight”, „Alienista” czy „Wiedźmin”.

Przy okazji premiery pierwszego sezonu adaptacji przygód Geralta z Rivii Tomek Bagiński wyjaśniał, dlaczego do Polski ekipa wpadła tylko na dwa dni zdjęciowe: „W przypadku »Wiedźmina« sytuacja była prosta – w Polsce nie ma tak dużych studiów. Potrzeba takich z prawdziwego zdarzenia. W Polsce jest trochę przyzwoitych hal zdjęciowych, ale nic w tej skali jak na Węgrzech”.

A gdzie są odpowiednie studia? Choćby w Sofii. Znów Bagiński: „(...) studio Boyana, w którym kręcimy »Kierunek: Noc«, jest mniejsze niż studia węgierskie, ale i tak znacznie większe niż to, co jest dostępne w Polsce. Takie studia dają znacznie większą elastyczność, jeżeli chodzi o możliwości kręcenia”. Stolica Bułgarii wprawdzie nie dorównuje jeszcze Budapesztowi, ale już może się pochwalić m.in. serią „Niezniszczalni”, serialem „Rzym”, filmem „Bodyguard Zawodowiec” czy „Conanem Barbarzyńcą” z Jasonem Momoą.

Sofia przeciera szlak

Można zapytać: tylko co z tego mają te miasta, poza możliwością przechwałek? I będzie to zasadne, bo tym, czym często kuszeni są najwięksi gracze w świecie filmu, są preferencyjne stopy podatkowe, rabaty czy dopłaty, a także niższe koszty ludzkie niż w Stanach czy Wielkiej Brytanii. Wprawdzie często takie ulgi wiążą się z koniecznością np. zatrudniania lokalnej ekipy, nawet na okazjonalnych zdjęciach wyjazdowych (dlatego gdy „Wiedźmin” odwiedził Polskę, towarzyszyła mu węgierska ekipa), niekoniecznie przekłada się to natomiast na miejscowy przemysł filmowy. Węgierskie kino, choć od lat gości u siebie największe światowe produkcje, niespecjalnie urosło w siłę.

Belgrad idzie inną ścieżką. Zlokalizowane pod stolicą Serbii studia PFI, czyli Pink Film Studios, to potężny kompleks, większy niż choćby niezwykle popularne studio w Toronto czy Boyana z Sofii. Jest tu nawet tzw. The Well, czyli studio zbudowane za pomocą ścian ekranów LED, umożliwiające prace na wirtualnych planach filmowych, gdzie scenografię w większości zastępują obrazy generowane na ścianie ekranów. Technologię rozsławił kręcony z jej pomocą serial „The Mandalorian” (Disney+).

PFI walczy o to, by stać się domem dla jak największych hollywoodzkich produkcji. Duża w tym zasługa producenta Jonathana Englisha (firma Marvel Fresh. Nieśmiertelny Hulk, tom 3), który w biznesie pracuje już ćwierć wieku, 12 lat mieszkał w Los Angeles, a ostatnie pięć w Belgradzie. To dzięki niemu w Serbii kręcono m.in. trzy sezony „Outpost”, serial „SEAL Team” czy filmy „The Deal” oraz „Machine” z Markiem Hamillem, a częściowo też „Glass Onion” z serii „Na noże”.