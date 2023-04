Jak widzieć więcej w grach

Gry wideo wyglądają dziś nieporównywalnie efektowniej niż jeszcze kilka lat temu. Ten skok jakościowy był możliwy dzięki inteligentnym technologiom, które wspomagają proces kreowania obrazu. Dzięki nim karty graficzne NVIDIA są w stanie sprostać tytanicznym wyzwaniom.

Przemysł gier wideo od zawsze był ściśle skorelowany z postępem technologicznym. Twórcy tworzyli takie gry, na jakie pozwalały ówczesne komputery i konsole. Różnice było widać już na pierwszy rzut oka. Początkowo gry były monochromatyczne, budowane z małej liczby pikseli, w niskiej rozdzielczości, standardowej dla ówczesnych wyświetlaczy. Potem stopniowo pojawiał się kolor, w coraz szerszej palecie odcieni mierzonej w bitach. Czy ktoś jeszcze pamięta przebój, jakim była dwuwymiarowa platformówka „Prince of Persia” oglądana na kineskopowym, małym monitorku świecącym w kolorze bursztynu? A słynny „Tetris”? Jego twórca Aleksiej Pażytnow, pierwszą wersję tej gry tworzył na prymitywnym radzieckim komputerze Elektronika 60, który nie miał nawet karty graficznej. Kwadraty, z których były zbudowane opadające wielościany, musiał zatem „rysować”, wykorzystując symbole obsługiwane przez klawiaturę: [ ].

Pojawienie się kart graficznych w komputerach, a potem w konsolach, zmieniło wszystko. Do dziś są one najważniejszym podzespołem odpowiedzialnym za wyświetlanie gier na ekranie. Stają się one nie tylko z roku na rok coraz potężniejsze, zdolne do coraz większej liczby obliczeń na sekundę. Nie mniej ważne jest to, że są wyposażane w coraz bardziej nowatorskie rozwiązania technologiczne, dzięki którym można dziś kreować obrazy niezwykle złożone i efektowne, co jeszcze wczoraj było niewyobrażalne. Co więcej, można te obrazy generować z taką częstotliwością, że wyświetlana gra odtwarzana jest z należytą płynnością, bez zacięć, co jest dla wymagającego odbiorcy warunkiem komfortowej rozrywki. I osiągane jest to nie dzięki brutalnej sile czystej mocy obliczeniowej – która, choć ważna, nie jest w stanie załatwić wszystkiego – ale dzięki sprytnym rozwiązaniom technologicznym bazującym na sztucznej inteligencji.