Program własny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku: Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku prowadzi od roku 2021 unikatowy w skali kraju, inwestycyjny program własny finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej.

Adresatem projektu są jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę nad przestrzenią publiczną lub zabytkami oraz samorządowe instytucje kultury. Od III edycji, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie programem ze strony organizacji pozarządowych Centrum poszerzyło katalog uprawnionych wnioskodawców o stowarzyszenia i fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego. Ilość projektów aplikacyjnych składanych do programu pokazuje ogromną potrzebę społeczności lokalnych w zakresie kształtowania przestrzeni wspólnej i wprowadzania w jej tkankę obiektów sztuki na wysokim poziomie artystycznym, potrzebę restaurowania wybitnych dzieł XX w, które od lat niszczeją zamiast zdobić przestrzeń wspólną, ale też potrzebę tworzenia i lokowania realizacji nowych, budujących tożsamość lokalną. Z roku na rok rośnie liczba podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Spośród 68 aplikacji złożonych w 2021 roku, wyłoniono 15 beneficjentów. W 2022 roku aplikowało do programu 90 wnioskodawców, z czego 15 zostało beneficjentami, natomiast w roku 2023 w naborze uczestniczyło 106 wniosków i wyłoniono do realizacji zadania 27 beneficjentów.