W parku z Seanem Paulem

„Dla nas liczy się budowanie emocji i dostarczanie niecodziennych rozwiązań. Chcemy pokazać potężne możliwości jednego z największych parków miejskich w Europie” – mówi Adam Mitrenga z PMG Group, pomysłodawca i współorganizator festiwalu ING Silesia Beats, który odbędzie się 19–21 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie.

Gliwicka edycja z publicznością wzbudziła u nas apetyt na więcej, a przede wszystkim zbudowała bardzo mocną i związaną z nami grupę odbiorców. Uczestnicy wydarzenia stanowią siłę napędową naszej produkcyjnej i organizacyjnej maszyny. Odzew był niemal wyłącznie pozytywny, co sprawiło, że chcieliśmy rozbudować projekt. Przeniesienie go w otwartą przestrzeń było koniecznością – sponsorzy i partnerzy, a także największe agencje i artyści, są zawsze bardziej przychylni plenerowym wydarzeniom.

Gwiazdy festiwalu wykraczają swoimi zasięgami daleko poza zainteresowania słuchaczy muzyki elektronicznej. Hardwell, Afrojack czy ATB to – biorąc pod uwagę ich wpływ na muzykę popularną – twórcy w zasadzie mainstreamowi i współcześni klasycy. Na którego z headlinerów szczególnie warto zwrócić uwagę?

Faworytów jest wielu, warto podkreślić, że trudno o podobne wydarzenie w kraju, podczas którego występuje aż tylu rozchwytywanych headlinerów. Ale zdecydowanie Lost Frequencies to dziś światowy top. Wiele prestiżowych nagród i nominacji, złote oraz platynowe płyty, występy na największych festiwalach i przede wszystkim wielkie przeboje stanowią najlepsze potwierdzenie światowej pozycji i popularności. A ta z kolei przekłada się na wiele trudności w sprowadzeniu takiego artysty, tym bardziej w okresie festiwalowego sezonu. W naszym lineupie mamy 10 nazwisk, których ściągnięcie do Polski wymagało spotkań z managerami bezpośrednio w Londynie, Amsterdamie, na Ibizie, a nawet w Miami.

Spore poruszenie w mediach wywołała zapowiedź występu Seana Paula. To artysta z nieco innego muzycznego świata, ale na brak fanów w Polsce z pewnością nie może narzekać.

Zdecydowanie Sean Paul budzi zainteresowanie wśród wszystkich grup wiekowych i społecznych. To prawdziwa ikona, a jego przeboje – nowsze i starsze – od lat są chętnie grane na imprezach. Jego charakterystyczny głos i wizerunek są rozpoznawalne na całym globie. Mimo to liczba zapytań, jakie otrzymujemy od telewizji, rozgłośni radiowych i innych agencji, proszących nas o kontakt do artysty, zaskakuje nawet nas. Pierwotnie występ Seana Paula planowaliśmy na kolejną edycję, ale dzięki pozycji PMG na europejskim rynku oraz udziale ING Banku Śląskiego w projekcie udało się wypracować zaufanie i zgodę na występ już na pierwszej plenerowej odsłonie ING Silesia Beats. To dla nas duży sukces i dowód zaufania.

W tym roku wyjątkowo mocna też jest sekcja rapowa festiwalu. Zagrają nie tylko topowi artyści młodszego pokolenia, jak White 2115 czy Sobel, ale też weterani – dużym magnesem dla fanów w każdym wieku może być choćby koncert Paktofoniki – skądinąd wywodzącej się z Katowic. Jak pogodzić oczekiwania dwóch różnych grup, publiczności rapowej i elektroniki?

Dziś na świecie panuje trend, że na festiwalach z muzyką elektroniczną pojawiają się artyści rapowi, popowi, a nawet rockowi. Jeżeli chce się być na czasie i jednocześnie wypracować pozycję na nasyconym w koncerty i festiwale rynku, należy sięgać po takie rozwiązania. Nie chcemy dzielić naszej publiczności, tylko ją łączyć. Zapraszamy do celebrowania wspólnie. Mamy kilka scen, każdy będzie mógł wybrać tę odpowiednią dla siebie, a każdego dnia style na scenach będą się zmieniać. Zatem uczestnicy przywiązani do jednego ulubionego gatunku będą mogli doświadczyć nowych wrażeń w różnych lokalizacjach.

Czego można się spodziewać na festiwalu poza samą muzyką?

Nasz festiwal to trzy dni szaleństwa w plenerze, celebracja muzyki, ale też życia. Poza scenami przygotowanymi przez organizatorów mamy dodatkowe sceny partnerów, strefy relaksu, dwa party busy, w których również będą występować artyści, kilkadziesiąt food tracków czy strefy barowe i koktajlowe. Nie możemy zapomnieć o dwóch strefach VIP – silver oraz gold. Stawiamy na festiwalowe doświadczenie, które na długo zostanie w pamięci.

Wyobraźnię wielu osób pobudziło też ogłoszenie udziału Marka Kondrata. Niestety 1 kwietnia rządzi się swoimi prawami.

Ogłoszenie jego występu to dowód na to, że razem z zespołem ING nadajemy na tych samych falach. To również efekt czytania komentarzy naszych uczestników i fanów. W odpowiedzi na kolejne ogłoszenia światowych gwiazd pisali, że na festiwalu brakuje jeszcze tylko Marka Kondrata. Więc – po zdobyciu akceptacji aktora – pozwoliliśmy sobie na takie ogłoszenie z okazji prima aprilis.

To pierwsza edycja festiwalu, w której sponsorem tytularnym jest ING. A przy tym spory skok, jeśli chodzi o rozmach wydarzenia. Jak przebiegała ta współpraca?

Do współpracy z ING doszło w wyniku wielomiesięcznych rozmów, spotkań, analiz, prezentowania projektu, a także wspólnego „badania się”, czy jest nam po drodze – nie tylko od strony komercyjnej, ale również od produkcyjnej kuchni. To był dobry maraton relacji biznesowych. Najlepszym podsumowaniem będzie fakt, że przeszliśmy drogę od małych deklaracji dotyczących tylko ładowarek i skrzynek depozytowych dla uczestników do stworzenia potężnego festiwalu z tytularnym udziałem ING.

Były jakieś zaskoczenia?

Wiele, ale tylko pozytywne. Z moich założeń, że sponsor tytularny wspiera biznesowo festiwal i wymaga dostarczenia produktu, niewiele się sprawdziło, ponieważ ten festiwal jest tworzony wspólnie z bankiem i praktycznie codziennie omawiamy różnego rodzaju kwestie produkcyjne, organizacyjne, marketingowe i nawet artystyczne. Taka współpraca jest bardzo złożona, wymaga szczegółowej komunikacji, którą tworzymy wspólnie. Mam jednak przeświadczenie, że pozyskałem nie tylko sponsora, ale również prawdziwego partnera, który wykazuje się wielkim zrozumieniem i wspiera merytorycznie cały projekt.