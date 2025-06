Nowojorska awangarda, metalowe legendy i odkrycia ze wschodu. Przed nami 18. edycja festiwalu Wschód Kultury - Inne Brzmienia.

Podczas gdy line-upy kolejnych festiwali muzycznych zaczynają przypominać wyciągi z tabel wyników serwisów streamingowych, w Lublinie kultywowana jest tradycja decyzji programowych determinowanych jakością i estetyczną konsekwencją. Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia (3-6 lipca 2025 r.) po raz 18. zaprasza do udziału w święcie muzyki ponad gatunkami i wskaźnikami popularności.

Scena undergroundowa od zawsze buduje swoją niezależność m.in. na odrzuceniu standardowych kanałów masowej promocji i dystrybucji muzyki, której uosobieniem są wielkie wytwórnie. Będąc zupełnie poza kręgiem zainteresowania wielkiego przemysłu, a często wręcz w ideologicznej opozycji do jego przedstawicieli, muzycy niezależni organizują się w kolektywy i wydawnictwa funkcjonujące poza nawiasem kultury popularnej. To w takich oficynach i wytwórniach, artyści zainteresowani mniej konwencjonalnymi obszarami sztuki, znajdują kanał dotarcia do szerszej publiczności. Małe labele (które nie zawsze małymi pozostają) są nieodłącznym elementem historii muzyki przełamującej schematy. Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia , co roku przygląda się wybranemu wydawnictwu tego typu, zapraszając jego przedstawicieli do współtworzenia programu koncertów i wydarzeń towarzyszących.

Twórcą zakorzenionym w nowojorskim undergroundzie, a jednocześnie głęboko zainspirowanym tradycjami etnicznymi jest Laraaji. Jeden z czołowych przedstawicieli sceny new age zapisał się trwale w historii muzyki m.in. legendarnym albumem „Ambient 3. Day of Radiance”, wydanym przez Briana Eno w jego słynnej ambientowej serii. Reprezentant Stone Tapes wystąpi ze specjalnym przekrojowym koncertem, przygotowanym na potrzeby Wschodu Kultury – Innych Brzmień. W ramach prezentacji labelu, w Lublinie pojawi się też Yonatan Gat. Gitarzysta, kompozytor i producent jest jednocześnie założycielem wytwórni, który w ramach prezentacji jej dorobku nie tylko wystąpi z przygotowanym na tę okazję materiałem, ale też weźmie udział w rozmowie na temat nowojorskiej sceny niezależnej.

Międzynarodowy underground.

Voivod to idealny przykład jak status legendy nie musi iść w parze z masową rozpoznawalnością czy spektakularnym komercyjnym sukcesem. Zespół, który doczekał się miejsca na liście Billboard 200 tylko raz w swojej karierze (z albumem „Nothingface”), pozostaje jednym z najważniejszych metalowych projektów w historii. Grupa zaliczana jest do wielkiej czwórki kanadyjskiego thrash metalu, dzieliła scenę z Soundgarden czy Faith No More, a przez jej szeregi przewinęły się takie postacie jak Jason Newstead (basista zespołu Metallica). Voivod zagra w Lublinie z członkami oryginalnego składu grupy – wokalistą „Snake’iem” Belangerem i perkusistą „Away’em” Langevinem, odpowiedzialnym jednocześnie za okładki wszystkich albumów zespołu.

Europejską kontrkulturę reprezentować będzie holenderski zespół The Ex. Ta punkowa legenda ma na swoim koncie prawie 20 albumów, na których gitarowy noise przeplata się z nowofalowymi wpływami i muzyką improwizowaną. Należy jednak zaznaczyć, że niemal każdy gatunkowy opis działalności The Ex jest nieodłącznie związany z istotnymi uproszczeniami. Projekt przebył na tyle długą i krętą drogę rozwoju, że jego muzykę wypadałoby opisać po prostu jako muzyka The Ex i… zaprosić na koncert, by na własne uszy sprawdzić, w którym rejonie gatunkowej mapy znajduje się aktualnie grupa. Zespół promować będzie w Lublinie swój długo wyczekiwany album „If your mirror breaks”.

Duch antysystemowej niezależności, niechęć do fonograficznego mainstreamu i zaangażowanie społeczne to tylko niektóre elementy łączące The Ex z legendarnym zespołem Fugazi, którego dwaj członkowie również pojawią się w tym roku w Lublinie z projektem The Messthetics. W skład grupy poza basistą Joe Lallym i perkusistą Brendanem Canty, wchodzi gitarzysta Anthony Pirog, a w Lublinie zespół wystąpi wraz z saksofonistą Jamesem Brandonem Lewisem. Kwartet promować będzie swój ostatni album wydany przez legendarną wytwórnię Impulse! Records.