Kolekcja „m jak malarstwo” w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku

Imponująca kolekcja 152 prac młodych polskich artystów zebrana w ramach funduszu „m jak malarstwo” mBanku została w całości przekazana do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Już od 27 czerwca wybrane prace będą dostępne dla zwiedzających.

„Opowiem Wam o sobie / o nas”

mBank przekazał do Muzeum Narodowego w Gdańsku wyjątkową kolekcję „m jak malarstwo”, tworzoną od 2020 roku. Zbiór obejmuje 152 obiekty współczesnego malarstwa młodych polskich artystów i artystek.

Kolekcja wzbogaci zbiory muzeum, a zwiedzający będą mogli podziwiać wybrane prace już od 27 czerwca, podczas wystawy czasowej „Opowiem Wam o sobie / o nas”. Ekspozycja, podzielona na dwie odsłony, będzie prezentowana w Zielonej Bramie, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku. Pierwsza część potrwa do 20 września, a druga rozpocznie się 12 października i zakończy 7 grudnia 2025 roku.

- Wierzymy, że inwestowanie w kulturę to inwestowanie w przyszłość – przyszłość, która inspiruje, edukuje i buduje społeczną wrażliwość. Dlatego wspieranie młodych artystów i udostępnianie ich prac szerszej publiczności jest dla nas nie tylko naturalnym kierunkiem działań, ale też wyrazem odpowiedzialności społecznej. Przekazanie całej kolekcji do muzeum i udostępnienie szerokiej publiczności to naturalny krok, dzięki któremu sztuka trafia tam, gdzie jej miejsce - do ludzi. Mamy nadzieję, że ta kolekcja będzie żyć – oglądana, komentowana, interpretowana – i stanie się impulsem do dalszego rozwoju polskiej sceny artystycznej – mówi Cezary Kocik, prezes zarządu mBanku.