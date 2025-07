A$AP Rocky i Young Thug udowodnili, że rap to gatunek, który nie zna granic. Na warszawskim CLOUT Festival doświadczymy tej rewolucji na żywo.

„Zawsze myślałem, że będę sławny. Wiedziałem, że to może się wydarzyć, ale nie byłem tylko pewny, jak to zrobić” – opowiadał w poświęconym mu dokumencie A$AP Rocky, główna gwiazda CLOUT Festival, odbywającego się 11-12 lipca w Warszawie. Urodzony w 1988 r., wychowany w Harlemie artysta na sukces na rapowej scenie rzeczywiście zdawał się być skazany od dziecka. Rakim Athelston Mayers, bo tak w istocie się nazywa, odziedziczył imię po jednym z pionierów nowojorskiego rapu, którego miłośniczką była jego matka. Jako nastolatek dołączył do kolektywu A$AP Mob, łączącego muzykę, modę i sztukę, szybko stając się koniem pociągowym składu, wyróżniającego się na nowojorskiej scenie przemyślaną artystyczną kreacją.

Psychodeliczny rap

Wczesne utwory ekipy z Harlemu cechowały się spowolnionym, mglistym brzmieniem – jak wspominał Rocky, swoimi studyjnymi eksperymentami z dźwiękiem chciał osiągnąć efekt „psychodeliczny”. W połączeniu z młodzieżową energią i sceniczną charyzmą już w momencie debiutanckiego mixtape’u „LIVELOVEA$AP”, określonego przez wpływowy magazyn muzyczny Pitchfork „triumfem nieskazitelnego smaku”, raper zyskał miano nie tylko najgorętszej nowej twarzy nowojorskiej sceny, ale amerykańskiego rapu w ogóle.

Dwuletni kontrakt na kolejne płyty opiewał już na 3 mln dolarów, a pierwszy pełnoprawny album, „Long Live A$AP” z 2013 r., z miejsca trafił na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Artyście towarzyszyła tam gromada zaproszonych gwiazd z różnych konstelacji, od najgorętszych rapowych nazwisk jak Drake czy Kendrick Lamar, przez Skrillexa, ikonę modnego wówczas dubstepu, po gwiazdę artystycznego popu Florence Welch.

Na kolejnych płytach A$AP Rocky kontynuował swoje muzyczne poszukiwania, eksperymentując, niekiedy radykalnie, z brzmieniem swoich utworów. „Sam do końca nie wiem, co robię. Wiem tylko, co mi się podoba, a co nie” – zdradzał swoją metodę dziennikarzowi „New York Timesa”. Jego albumy to kopalnie przebojów: „Praise The Lord” z udziałem brytyjskiego rapera Skepty, „Jukebox Joints” ze wsparciem Kanye Westa czy „Everyday” z zaskakującym udziałem Roda Stewarda to klasyki współczesnego hip-hopu, a takich Rocky ma wiele w swoim portfolio.

Jednocześnie wyrobił sobie renomę jako ikona stylu. W odróżnieniu od ówczesnych rapowych gwiazd, których wizerunek miał przede wszystkim podkreślać finansowy sukces, Rocky podchodził do mody jak do sztuki. „Raf Simons, Rick Owens czy Alexander Wang to ludzie, których prace zawsze podziwiałem. Czy jesteś gejem, czy jesteś hetero, nie ma to dla mnie znaczenia. Jeśli robisz sztukę na takim poziomie profesjonalizmu i kreatywności, jestem z tobą” – deklarował, wspominając swoją współpracę z czołowymi projektantami.

Rocky i Riri

Wyznaniem miłości do świata mody był jego przebój „Fashion Killa”, będący w istocie wyliczanką ukochanych marek. „Jej dżinsy to Helmut Lang / Buty to Alexander Wang / Koszula to najnowsza Donna Karan / Oprawki tylko od Cartiera / No i do tego Jean Paul Gaultiers, bo pasuje do jej osobowości” – opisywał wybrankę idealną. Dodając, że ma „charakter jak Rihanna”, z którą znali się ze wspólnych występów – ekipie A$AP zdarzało się rozkręcać publiczność przed koncertami gwiazdy z Barbadosu. Ją samą zaprosił do udziału w teledysku utworu, który został opublikowany w 2013 r.

Niecałą dekadę później Rocky i piosenkarka publicznie oświadczyli, że są parą, czym rozpętali medialne szaleństwo na swoim punkcie. „Ona jest tą jedyną. To się po prostu wie” – przyznawał Rocky. Kilka miesięcy temu para ogłosiła, że spodziewa się kolejnego, trzeciego dziecka, grając na nosie portalom plotkarskim, które regularnie donoszą o kryzysie w związku tego jednego z najpotężniejszych power couple w świecie muzyki popularnej.