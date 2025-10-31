Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
31 października 2025
Kultura

Nie żyje Elżbieta Penderecka. Była wielką damą polskiej kultury

Nie żyje Elżbieta Penderecka
Prezeska Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena i żona słynnego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego miała 78 lat.

Prezeska Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, członkini Rady Artystyczno-Programowej Opery Krakowskiej, a także żona Krzysztofa Pendereckiego, z którym spędziła ponad 50 lat, była nazywana „wielką damą polskiej kultury”.

O jej śmierci poinformował w mediach społecznościowych Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Beethovena: „W dniu dzisiejszym odeszła nagle Elżbieta Penderecka, mecenas kultury, promująca w Polsce i na całym świecie muzykę oraz wspierająca kariery młodych artystów. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali, spośród których najbardziej znanym jest Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Jej kulturotwórcza działalność zyskiwała szerokie uznanie w kraju i za granicą, czego dowodem są liczne przyznane jej odznaczenia. Przez ponad 50 lat stała u boku Krzysztofa Pendereckiego, zapewniając kompozytorowi ognisko domowe i warunki do pracy twórczej oraz towarzysząc mu w licznych podróżach, podczas których zawsze angażowała się w rozpowszechnianie kultury polskiej”.

Elżbieta Penderecka 1947–2025

Elżbieta Penderecka urodziła się w 1947 r. w Krakowie. Studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swojego przyszłego męża, przyjaciela jej ojca, poznała w wieku ośmiu lat, gdy trafiła na lekcję muzyki do jego pierwszej żony Barbary Pendereckiej. W 1965 r. wyszła za Krzysztofa Pendereckiego (ślub odbył się w tajemnicy przed rodzicami Elżbiety), od tamtej pory prowadziła sekretariat męża i wspierała go w jego działalności.

W 1990 r. założyła pierwszą prywatną agencję kulturalną Heritage Promotion of Music and Art. Od 1992 pomagała mężowi w organizacji Festiwalu im. Pablo Casalsa w San Juan w Portoryko, zasiadała w radach nadzorczych kilku organizacji kulturalnych, była współzałożycielką Europejskiej Fundacji Mozartowskiej. Przyczyniła się też do powstania orkiestry kameralnej Sinfonietta Cracovia, stanowiącej oficjalną orkiestrę Krakowa.

W 1997 r. zorganizowała pierwszy Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, w 2003 r. objęła funkcję prezesa Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, organizatora tego festiwalu, który uznawała za najważniejsze dzieło swojego życia.

„Z wielkim smutkiem żegnam Elżbietę Penderecką – niezwykłą kobietę, której pasja, siła i oddanie muzyce na zawsze zmieniły oblicze polskiej kultury. Była sercem wsparciem dla niezliczonych artystów i ambasadorką polskiej muzyki na świecie. Jej wizja i energia inspirowały wszystkich, którzy mieli szczęście z nią współpracować. Jej odejście to ogromna strata. Pozostanie w mojej pamięci jako osoba o wielkim sercu i niezwykłej wrażliwości” – napisała ministra kultury Marta Cienkowska.

