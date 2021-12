Nominacja w kategorii Film: Aleksandra Terpińska

Pełnometrażowa fabuła Terpińskiej „Inni ludzie” to najlepsza jak dotąd filmowa realizacja prozy Doroty Masłowskiej.

Reżyserka, scenarzystka, dokumentalistka, współautorka seriali, reklam i teledysków. Urodziła się we Wrocławiu w 1983 r. Ukończyła reżyserię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz psychologię we Wrocławiu. Doświadczenie reżyserskie zdobywała, współpracując z Małgorzatą Szumowską, Wojciechem Smarzowskim oraz Marcinem Krzyształowiczem. Jej szkolne etiudy i krótkometrażówki szokowały dojrzałością, perfekcyjnym rzemiosłem, a także odwagą łamania stereotypów. W „Ameryce” Terpińska opowiedziała o marzeniach dwóch nastolatek pragnących wyrwać się z prowincji. Bohaterkami „Czeskiego łabędzia” są emerytki, obsesyjnie dążące do zatańczenia „Jeziora łabędziego”. Inspirowane „Przypadkiem” Kieślowskiego „Najpiękniejsze fajerwerki ever” to dystopijna wizja wojny domowej w nieokreślonym mieście Europy, ukazująca konsekwencje podziałów społecznych. Jej filmy były prezentowane na najważniejszych festiwalach na świecie, m.in. w Cannes, San Sebastian, Telluride, Palm Springs czy Clermont-Ferrand. Zdobyły ponad 50 nagród.

Pełnometrażowa fabuła Terpińskiej „Inni ludzie” to najlepsza jak dotąd filmowa realizacja prozy Doroty Masłowskiej. Dostosowując hiphopową poetykę do polskiego kina, w dotkliwy i przewrotny sposób mówi o współczesnych problemach: wzajemnej niechęci, pogardzie, ale i wzajemnym przyciąganiu się klas. „Porywający debiut zrealizowany z nerwem, znawstwem i pewną ręką starego wyjadacza” – chwali Karolina Pasternak. „Rapowany poemat zyskuje nowy, jeszcze bardziej brawurowy kształt” – komplementuje Anita Piotrowska. „Jest chyba jednak jeszcze lepsza niż sądziliśmy” – pisze o Terpińskiej Łukasz Maciejewski. – „Dokonała niemożliwego. Z pokrętnej, roztargnionej, alinearnej prozy stworzyła pokrętną, roztargnioną, linearną opowieść filmową”.

Reżyserska wirtuozeria Terpińskiej zaimponowała również Tadeuszowi Sobolewskiemu, który podkreśla, że dzięki karkołomnemu połączeniu gatunków dresiarze dostają w tym filmie duszę: „Młoda reżyserka przemawia w ich imieniu, używając form wysokich, poetyckich, łącząc wulgaryzm ze wzniosłością i współczuciem. Zwykły rap brzmi jak operowy recytatyw”. Jedna z jurorek gdyńskiego festiwalu, na którym uhonorowano „Innych ludzi” m.in. za najlepszy debiut, nazwała ten musical filmem-petardą.

Oni nominowali:

Barbara Hollender („Rzeczpospolita”), Łukasz Maciejewski (Szkoła Filmowa w Łodzi, Interia.pl, „Vogue”), Jakub Majmurek („Krytyka Polityczna”), Karolina Pasternak („Newsweek”), Anita Piotrowska („Tygodnik Powszechny”), Adriana Prodeus („Kino”), Tomasz Raczek (Magazyn Filmowy), Tadeusz Sobolewski („Gazeta Wyborcza”), Rafał Syska (dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi), Grażyna Torbicka (niezależna dziennikarka, dyrektorka festiwalu Dwa Brzegi).

Ponadto zgłoszeni zostali:

Agata Buzek (aktorka), Maria Dębska (aktorka), Małgorzata Goliszewska (reżyserka), Łukasz Gutt (operator), Magdalena Koleśnik (aktorka), Kasia Mateja (reżyserka), Kuba Mikurda (dokumentalista), Dawid Nickel (reżyser), Mateusz Rakowicz (reżyser), Tomasz Ziętek (aktor).

