Nominacja w kategorii Literatura: Łukasz Barys

Siła narracyjna powieści Barysa pozwala zamienić potworność życia w przestrzeń mityczno-symboliczną.

Urodził się w 1997 r. w Pabianicach. I o tym mieście napisał debiutancką powieść „Kości, które nosisz w kieszeni” (wyd. Cyranka). Opowiada o przenikaniu się świata zmarłych i żywych, a także o posttransformacyjnej biedzie – „cmentarz to najlepsze kino dla biedaków”. Barys ma już na koncie debiut poetycki – książkę „Wysokie słońce” (2020 r.), za którą otrzymał nagrodę na festiwalu Złoty Środek Poezji. Był też laureatem m.in. Międzynarodowego Konkursu im. Siegfrieda Lenza, konkursu Krajobrazy Słowa oraz konkursu im. Leopolda Tyrmanda Inspirowani Tyrmandem. Swoje opowiadania publikował w „Wizjach”. Wojciech Szot nominował go „za to, że chciał napisać książkę dla młodzieży, a czytają ją wszyscy. W »Kościach, które nosisz w kieszeni« spotyka się bogata wyobraźnia z pisarską dyscypliną”.

Barys portretuje Pabianice od strony kości. Tę historię opowiada Ula, córka kasjerki w Biedronce. Ma dwoje rodzeństwa i babkę, która od zawsze umiera. Każdy rozdział to osobna opowieść, w której biorą udział pabianickie motywy i postaci: Dora Diamant od Kafki, rzeka Pabianka, Tereska z filmu „Cześć Tereska”, domy pożydowskie, zmarli z cmentarza oraz sama bieda. I są to opowieści śmieszno-straszne, smutno-komiczne, zadziorne językowo.

Według Piotra Kofty „Kości, które nosisz w kieszeni” to „debiut roku i napisana z ogromną delikatnością historia o sojuszu żywych z umarłymi w świecie od pokoleń naznaczonym niesprawiedliwością”. Wojciech Szot dodaje: „Paszporty POLITYKI mają ambicję nie tylko pokazywania zjawisk aktualnych, ale i prognozowania przyszłości – bardzo chciałbym, żeby Barys napisał kolejną powieść i mógł to zrobić dzięki tej nagrodzie”. Siła narracyjna powieści Barysa pozwala zamienić potworność życia w przestrzeń mityczno-symboliczną. Razem z bohaterką wchodzimy w strefę „Post mortem” (w miejskim szpitalu), by spotkać współczesnego Minotaura, czyli świńską mordę. Świat nie do zniesienia okazuje się światem, który można przemienić w wielowarstwową literacką opowieść.

Oni nominowali:

Anna Kałuża (Uniwersytet Śląski), Eliza Kącka (Uniwersytet Warszawski), Piotr Kofta (krytyk literacki), Zofia Król (Dwutygodnik.com), Juliusz Kurkiewicz („Gazeta Wyborcza”, „Książki. Magazyn do czytania”), Maciej Libich (Magazyn „Wizje”, Uniwersytet Warszawski), Paulina Małochleb (Uniwersytet Jagielloński, blog Książki na ostro), Anna Marchewka (literaturoznawczyni i krytyczka), Michał Nogaś („Gazeta Wyborcza”, Radio Książki), Wojciech Szot (blog Zdaniem Szota).

Ponadto zgłoszeni zostali:

Kasper Bajon, Joanna Bednarek, Małgorzata Boryczka, Olga Gitkiewicz, Agata Listoś-Kostrzewa, Jarosław Maślanek, Joanna Ostrowska, Mateusz Pakuła, Bartosz Sadulski, Jarek Westermark, Ilona Witkowska, Barbara Woźniak, Aga Zano, Filip Zawada, Łukasz Zawada.

