Nominacja w kategorii Muzyka popularna: Ralph Kaminski

Wokalista, kompozytor, autor tekstów piosenek, multiinstrumentalista, producent muzyczny i reżyser teledysków. Urodził się w 1990 r. w Jaśle (jako Rafał Stanisław Kamiński), jest absolwentem wokalistyki Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Studiował też na Codarts University for the Arts w Rotterdamie. Brał udział w telewizyjnych talent-shows („Szansa na sukces”, „X-Factor”), ale faktycznym początkiem obiecującej kariery stał się dla niego w 2016 r. debiutancki album „Morze”. W kolejnym roku wystąpił na prestiżowym Open’er Festival, w następnym na Orange Warsaw Festival. W 2019 r. został zwycięzcą Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W tym samym roku ukazała się jego druga płyta „Młodość”, która zebrała entuzjastyczne recenzje w mediach. Podkreślano niezwykłe umiejętności wokalne artysty i różnorodność stylistyczną utworów, które w rzadko spotykany sposób łączyły aktorską emfazę i powściągliwość.

W 2021 r. Kaminski wydał album „Kora”. To nowy, oryginalny pomysł na zaśpiewanie i zagranie znanych przebojów wielkiej wokalistki. Sam artysta w rozmowie z Bartkiem Chacińskim w programie „Newsroom” WP.pl ideę wykonania po swojemu piosenek Kory tłumaczył tak: „To moja fantazja na jej temat i tego, jak ja wyobrażam sobie jej przestrzeń. To nie są covery, greatest hits. To nie jest spotkanie karaoke. (…) To jest opowieść sklejona z wybranych utworów, o ogromnej tęsknocie, o głodzie miłości, ale i współczesnej Polsce”. Dzięki tej płycie Kaminski ugruntował swoje miejsce w czołówce twórców polskiej muzyki popularnej. Potwierdzają to krytycy, zaproszeni przez naszą redakcję do wytypowania nominacji do Paszportów POLITYKI. Zdaniem Agnieszki Szydłowskiej Ralph Kaminski to „artysta totalny. Połączenie gruntownej edukacji muzycznej z nieograniczoną ochotą na artystyczne wyzwania”.

Sztywne klasyfikacje gatunkowe nie są tu przydatne, mamy bowiem w tym przypadku do czynienia z twórczością jedyną w swoim rodzaju. Jak zauważył w komentarzu do nominacji Jarek Szubrycht, „na polskiej scenie, na której wciąż premiowana jest postjarocińska zwykłość, Kaminski jest niczym kolorowy, egzotyczny ptak”.

***

Oni nominowali:

Jan Błaszczak („Tygodnik Powszechny”, „Przekrój”), Gabi Drzewiecka (TVN), Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński (Polskie Radio Dwójka, typują wspólnie), Rafał Księżyk (Dwutygodnik.com), Jacek Skolimowski („Newsweek”), Jędrzej Słodkowski („Gazeta Wyborcza”), Jarek Szubrycht („Gazeta Wyborcza”, „GAMA”), Agnieszka Szydłowska (newonce.radio), Marcin „Flint” Węcławek (CGM.pl, Interia.pl, „GAMA”), Hirek Wrona (krytyk niezależny).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Avtomat, Belmondawg, Bisz, Brodka, Pola Chobot&Adam Baran, Piotr Damasiewicz, Joanna Longić (Tęskno), MooLatte, Nihil (Furia), Antonina Nowacka, Oxford Drama, Marek Pędziwiatr, PRO8L3M, Quebonafide, Hania Rani, Karolina Rec (Resina), Ryfa Ri, Sara, Szczyl, WaluśKraksaKryzys, Kuba Więcek.

