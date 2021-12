Nominacja w kategorii Kultura cyfrowa: Tomasz Konrad Ostafin

„Papetura” Tomasza Konrada Ostafina to tyleż gra z papieru, co gra świateł i cieni. Efekt jest przepiękny, obcowanie z nim to przede wszystkim doznanie estetyczne.

Aż sześć lat tworzył Tomasz Konrad Ostafin grę „Papetura”. Na jego warsztat składały się głównie papier, ołówek, nożyczki i klej, pomocne w łączeniu drobnych elementów pęseta i spinacze, maleńkie świecące diody i łączące je druciki. Ach, no tak – także komputer. W stopniu dalece mniejszym jednak niż w przypadku prac nad typową grą wideo. Być może mniejszym rekordowo.

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że „Papetura” to gra zrobiona z papieru. A mimo wszystko takie podsumowanie, często powtarzane, jest niedopowiedzeniem. „Papetura” to bowiem tyleż gra z papieru, co gra świateł i cieni. Efekt jest przepiękny, obcowanie z nim to przede wszystkim doznanie estetyczne. Przygoda papierowych stworków Pape i Tura, próbujących zapobiec spaleniu ich świata przez wraże kreatury, to tylko pretekst, by pokazać piękno rękodzieła – inspirowanego przyrodniczymi fotografiami makro z łąk i zagajników, ale i złotymi regułami matematycznymi wykorzystywanymi w sztukach wizualnych i architekturze, jak choćby ciąg Fibonacciego.

Ostafin, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wie, jak sprawić, by „Papetura” emanowała ponadczasowym pięknem i harmonią proporcji. Urodzony i mieszkający w Bytomiu artysta zdobywał doświadczenie, tworząc małe gry flashowe: „Mosquito&Cow” (2011 r.) oraz „Paperway” (2008 r.). W 2013 r. tworzył serie animacji oraz ilustracji flashowych na zlecenie. W 2015 r. założył działającą do dziś firmę Petums, zajmującą się wizualizacjami architektonicznymi 3D, m.in. domów, osiedli. W „Papeturze” widać wpływ stylistyki gier czeskiego studia Amanita Design. Ostafin nie ukrywa inspiracji „Samorostem” i „Machinarium”.

Z Amanita Design wiąże go postać Floexa, czyli Tomáša Dvořáka – kompozytora nastrojowej muzyki zarówno do wspomnianych gier studia z Brna, jak i do „Papetury”, co niewątpliwie pomogło polskiej produkcji odnieść większy sukces. Podczas niedawnego konkursu Pixel Awards Europe 2021 „Papetura” wygrała w kategoriach: Best Audio, Best Art i Indie Grand Prix. Gra zdobyła też nagrody m.in. w konkursach CEEGA Central Eastern European Game Awards 2021, a także w DevGAMM Awards Fall 2021. Ma też szanse odnieść światowe sukcesy w trwającym właśnie konkursie Taipei Game Show Indie Game Award 2022.

***

Oni nominowali:

Marek Czerniak (Fundacja Indie Games Polska),Anna Desponds (Podkast ODBIORNIK, Fundacja Pełne Zanurzenie), Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS, „Pixel”), Maria Garda (University of Turku, Polskie Towarzystwo Badania Gier), Adam Mazur (Blokmagazine.com, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Iza Pogiernicka (twitch.tv/9kier, „CD-Action”), Paweł Schreiber (UKW, „Pixel”), Barnaba Siegel („CD-Action”), Michał Radomił Wiśniewski („Pixel”, Dwutygodnik.com), Jerzy Szeja (Polskie Towarzystwo Badania Gier, UW).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Awaken Realms Digital (gra „Tainted Grail: Conquest”), Bloober Team („The Medium”), Szymon Charko (Black Eye Games, „Siege Survival: Gloria Victis”), Creepy Jar, Bella Ćwir, Przemysław Danowski (reżyser dźwięku w projektach immersyjnych), The Farm 51 („Chernobylite”), Jakub i Katarzyna Kisielowie (Kubold, „Hellish Quart”), Krzysztof „KK” Kluczek („Before I Slumber”), Wojciech Lekki, Paweł Lekki (EXOR Studios, „The Riftbreaker”), One More Level („Ghostrunner”), People Can Fly („Outriders”), Agnieszka Polska („Plan Tysiącletni”), WRO.

