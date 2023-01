30 lat polskiej kultury w telegraficznym skrócie

Jak radziła sobie polska kultura w wolnym kraju? Czy mogła liczyć na wsparcie państwa? Jakie dzieła powstawały i czy odnosiły sukcesy za granicą?

Wideofelieton Jerzego Baczyńskiego, redaktora naczelnego „Polityki”, został wyemitowany w czasie tegorocznej gali Paszportów POLITYKI. To podsumowanie ostatnich trzech dekad polskiej kultury i samych Paszportów, które właśnie kończą 30 lat. Czy Polacy u progu wolności tłumnie ruszyli do księgarń i sklepów muzycznych? Czy drugie miejsce w Konkursie Eurowizji to nasz największy eksportowy sukces minionych dekad? A może większym powodem do dumy były fantastyczne opowieści o strzygach i upiorach?

W 1993 r. wchodziliśmy z nadziejami, ale i – tak na wszelki wypadek – z pomysłem nagrody, która wesprze młodych twórców na początku ich karier. Więcej o ostatnich 30 latach polskiej kultury piszemy w specjalnym wydaniu „Niezbędnika”.