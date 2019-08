Recenzja wystawy: „Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019”

Jacy są ci najlepsi? W większości zachowawczy, ostrożni, nieskorzy do eksperymentów i odważnych wypowiedzi.

Teoretycznie to najważniejszy i najbardziej prestiżowy konkurs dla adeptów sztuki w Polsce. W praktyce przypomina trochę wybory do KRS. Tych najlepszych wskazują bowiem władze uczelni z całego kraju, a następnie, w drugiej turze, te same władze wybierają spośród nich najlepszych z najlepszych. Widz musi więc wierzyć na słowo, że zacni profesorowie nikogo wybitnie utalentowanego nie pominęli. Ale pewności mieć nie można, bo wybitny mógł być na przykład niepokorny albo nazbyt odważny. Nagród i wyróżnień jest jednak aż 13, co przy 20 finalistach sprawia, że naprawdę trzeba się starać, aby wracać z Gdańska z pustymi rękami.

Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019, Zbrojownia Sztuki ASP w Gdańsku, do 8 września