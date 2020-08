Jaka narzuta na łóżko 160x200? Jak skutecznie dobrać rozmiar narzuty.

Sypialnia jest najbardziej intymnym pomieszczeniem całego domu. Dlatego też jej wygląd powinien w 100% odpowiadać naszym prywatnym preferencjom. To przecież właśnie w sypialni szukamy chwili relaksu i wyciszenia po całym długim dniu.

Dobór odpowiednich tekstyliów: zasłon, narzuty na łóżko, czy też poduszek dekoracyjnych powinien być przemyślany. Centralnym elementem każdej sypialni jest łóżko, odpowiedź więc na pytanie jaka narzuta na łóżko 160x200 wydaje się być kluczową dla wystroju całego pomieszczenia.

Narzuta na łóżko: estetyczna, ale i trwała

Poszukując idealnej narzuty na łóżko sypialnianie, musimy pamiętać, że pełni ona dwie funkcje: z jednej strony czysto estetyczną i tutaj wybierając idealną narzutę musimy kierować się stylem całej naszej sypialni, ale także funkcję praktyczną. Narzuta stanowi bowiem ochronę pościeli przed wszelkimi zabrudzeniami, a także kurzem. Poza tym w chłodne zimowe wieczory stanowi dodatkowe okrycie. Kupując więc narzutę na łóżko 160x200 czy też narzutę na łóżko 200x220, warto skupić się nie tylko na wyglądzie, ale także na jakości wykonania. Bardzo popularne ostatnio, właśnie ze względu na trwałość, są narzuty pikowane metodą hot press, czyli bez użycia nici.

Rozmiar – jak skutecznie dobrać rozmiar narzuty?

Zastanawiając się na doborem odpowiedniego rozmiaru narzuty na łóżko, na początku trzeba określić, który sposób prezentacji narzuty nam odpowiada. Jak podkreślają dekoratorzy wnętrz, narzuta może zakrywać całe łóżko i kończyć się kilka centymetrów nad podłogą, ale może także być podwinięta pod materac. Pierwsza opcja jest zdecydowanie bardziej popularna i stylowa. Jednak, jeśli nasze łóżko posiada np. piękne rzeźbione nogi, bądź też chcemy jeszcze szczelniej zabezpieczyć pościel przed kurzem, warto zastanowić się właśnie nad zawinięciem narzuty pod materac.

Narzuta – długość do podłogi

Narzuta kończąca się parę centymetrów przed podłogą to najmodniejsze i najbardziej stylowe rozwiązanie. Aby prawidłowo określić rozmiar narzuty przy tej opcji musimy znać trzy wielkości: szerokość łóżka, długość, a także jego wysokość od materaca do podłogi. Precyzując rozmiar narzuty, należy do szerokości łóżka dodać dwukrotność wysokości od materaca do podłogi. Natomiast wyliczając długość narzuty, musimy do długości łóżka dodać jedynie jedną wysokość.

Narzuta zawijana pod materac

Jeśli decydujemy się na drugi ze wspomnianych sposobów prezentacji narzuty w sypialni, kluczową informacją dla prawidłowych obliczeń jest grubość materaca. Wyliczając, jaka narzuta na łóżko 160x200, musimy do szerokości materaca i dwukrotności jego grubości dodać jeszcze 10 cm na zakładkę, którą umieścimy pod materacem. Długość narzuty w tej opcji zależy od tego, czy chcemy założyć narzutę pod materac ze wszystkich czterech storn. Wtedy to długość mierzymy identycznie do szerokości.

Szybka zmiana – metamorfoza sypialni

W związku z tym, że narzuta na łóżko jest jednym z największych elementów dekoracyjnych całej sypialni, zmieniając ją na nową, możemy w szybki sposób dokonać metamorfozy całego pomieszczenia. Jest to niewątpliwy atut, ale też wymaga od nas zastanowienia i uwagi. Jak dobrać kolor narzuty w sypialni tłumaczy ekspert – Justyna Czapla, wieloletnia dekoratorka firmy Eurofirany, niekwestionowanego lidera branży home decor w Polsce: „Jeśli wybrany przez nas kolor przewodni sypialni zdominował wnętrze, kolor narzuty niech będzie w odcieniu, którego jest najmniej w otoczeniu łóżka. Można zastanowić się też nad wprowadzeniem poprzez zakup nowej narzuty nowego koloru do całego wnętrza. Należy zwrócić uwagę na kolorowe pościele, które znajdują się w sypialni - warto by kolor narzuty pasował również do nich. Natomiast entuzjaści pościeli gładkich w stonowanych kolorach, mogę dzięki narzucie wprowadzić do wnętrza kolor przewodni, bądź ciekawe wzornictwo, o ile na innej powierzchni sypialni nie występuje wzór o tematyce sprzecznej z tym na narzucie” – mówi Justyna Czapla. Zmieniając kolor narzuty, warto również zadbać o spójność z innymi tekstyliami naszej sypialni, np. zasłonami, czy też poduszkami dekoracyjnymi.

Prosta gładka, czy może welwetowa z cekinami? Jaką narzutę wybrać?

Wybierając właściwą narzutę na łóżko do sypialni, ważny jest nie tylko rozmiar, czy też kolor, ale także materiał, z jakiego narzuta jest wykonana. Narzuta na łóżko powinna tworzyć stylową spójną całość z pozostałymi elementami wnętrza. Dlatego też, jeśli jesteś entuzjastką wnętrz w stylu glamour, idealnym rozwiązaniem będzie piękna i luksusowa narzuta wykonana z aksamitnego welwetu, np. w głębokim odcieniu granatu czy też butelkowej zieleni. Narzuta może być ozdobiona cekinami, co tylko doda jej splendoru i wykwintności.

Jeśli natomiast lubisz proste i subtelne stylizację, warto wybrać do swojej sypialni gładką pikowaną narzutę w żywym kolorze, np. narzutę musztardową, czy też w bardzo modnym ostatnio odcieniu pudrowego różu.

Niezależnie jednak, na którą opcję się zdecydujesz, ważne by całość wnętrza prezentowała się spójnie, stylowo i przytulnie. Istotne, by Twoja sypialnia stanowiła Twój azyl i odpowiadała w 100% Twoim gustom.