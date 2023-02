PIT 36 i PIT 36L – deklaracje podatkowe dla działalności gospodarczych

Doroczne rozliczenie z urzędem skarbowym, w ramach którego składamy różnego typu deklaracje PIT, przyprawia wielu podatników o zawrót głowy.

Co roku powraca ten sam problem - jak właściwie wypełnić formularz, jaki rodzaj dokumentu wybrać w stosunku do źródeł naszego dochodu, w jakiej formie i do kiedy go złożyć? Mimo szeregu zmian, jakie wprowadziły w zeszłym roku podatkowym projekty Nowego Ładu, w kwestiach formalnych nie zaszły diametralne zmiany. Formularz składamy osobiście w okienku właściwego urzędu skarbowego lub w pełni zdalnie, korzystając z aplikacji na stronie podatki.gov.pl. Najpopularniejszą formą deklaracji, po którą sięga najwięcej podatników, pozostaje niezmiennie PIT 37. Jeżeli jednak w roku podatkowym uzyskiwaliśmy całość lub część przychodów bez pośrednictwa płatnika powinniśmy sięgnąć po formularz PIT 36. Dotyczy on osób, które były zobowiązane do samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

· PIT 36 – rozlicz działalność gospodarczą opodatkowaną w skali podatkowej

· PIT 36 – samodzielne obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy

· PIT 36L – podatek liniowy dla pozarolniczej działalności gospodarczej

· e-pity.pl – rozliczenie PIT bez odwiedzin urzędu skarbowego

PIT 36 – rozlicz działalność gospodarczą opodatkowaną w skali podatkowej

PIT 36 to obok najbardziej popularnego formularza PIT 37 najczęściej składana deklaracja podatkowa. Zawiera on informację o wysokości osiągniętego dochodu bez pośrednictwa płatnika. Deklarację PIT 36 wybierzemy, jeżeli prowadziliśmy w roku podatkowym pozarolniczą działalność gospodarczą lub dział specjalny produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Ponadto formularz ten powinny złożyć u fiskusa wszystkie osoby, które uzyskały przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach. To zeznanie podatkowe również dla podatników wykazujących przychody ze źródeł krajowych, od których płatnik nie przekazuje informacji o wysokości dochodów, jak i ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników.

PIT 36 – samodzielne obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy

Sposób, w jaki odprowadzane są nasze zaliczki na podatek dochodowy, zależy od tego, z jakiego źródła pochodzą nasze przychody. Gdy uzyskujemy je z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty i emerytury, obowiązek obliczania i odprowadzania składek spoczywa na płatniku, a zatem - na naszym pracodawcy czy zleceniodawcy. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i uzyskiwania przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych w skali podatkowej, konieczność ta spada na samego przedsiębiorcę. Deklaracja PIT 36 to formularz, który pozwoli takim podatnikom przy okazji sprawdzić, czy kwoty w ten sposób odprowadzane zostały poprawnie obliczone. Do kiedy należy złożyć tę deklarację w urzędzie? Graniczny termin to 2 maja 2023. Warto jednak pamiętać, że im szybciej złożymy formularz, tym wcześniej otrzymamy nadpłatę lub dowiemy się o konieczności dopłacenia (gdy niewłaściwie obliczyliśmy składki w trakcie roku podatkowego).

PIT 36L – podatek liniowy dla pozarolniczej działalności gospodarczej

Specjalnym wariantem tego zeznania pozostaje formularz PIT 36L. To deklaracja przeznaczona dla osób, które jako źródło przychodów w ubiegłym roku podatkowym wskazały pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, ale zdecydowały się na wybór formy podatku liniowego. Warto pamiętać, że na taki krok możemy zdecydować się najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskaliśmy pierwszy przychód, składając pisemne oświadczenie. Przy podatku dochodowym obliczanym w ten sposób stawka zawsze wynosi 19% i pozostaje niezmienna, w przeciwieństwie do podatku na skali dochodowej, którego wysokość pozostaje uzależniona od dochodu osiągniętego w danym roku. Sama procedura wypełniania i składania formularza nie różni się znacząco od tej dotyczącej deklaracji PIT 36.

e-pity.pl – rozliczenie PIT bez odwiedzin urzędu skarbowego

Rozliczenie PIT online to świetna alternatywa dla tych, którzy dotąd nie zdobyli doświadczenia w wypełnianiu deklaracji ręcznie, jak również dla tych, którzy nie chcą czekać w kolejce do urzędu, aby złożyć oświadczenie stacjonarnie. Dzięki zdalnej formie składania deklaracji PIT oszczędzimy czas, który stracilibyśmy na stanie w kolejce do okienka w urzędzie skarbowym. Przewodnikiem po zróżnicowanych typach formularzy, podatków i przysługujących nam ulg, którymi możemy obniżyć podatek w ramach corocznego rozliczenia dochodów, pozostaje serwis e-pity.pl. Intuicyjna wyszukiwarka i baza kluczowych pytań pomoże podatnikom w wyborze odpowiedniego formularza, a następnie - krok po kroku - przeprowadzi przez kolejne etapy jego wypełniania. Program e-pity 2023 to platforma, która przeprowadzi podatnika przez kolejne kroki uzupełniania formularza, na bieżąco wyliczając niezbędne kwoty, co pozwoli nam na uniknięcie błędów formalnych, które uniemożliwiłyby poprawne złożenie deklaracji.

Materiał przygotowany przez e-pity.pl