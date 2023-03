Czy drzemki w ciągu dnia są zdrowe?

Drzemka po ciężkim dniu w pracy, ważnym egzaminie, wyczerpującej prezentacji czy biznesowych spotkaniach to sposób na odpoczynek i uwolnienie się od stresu, praktykowany przez wiele osób. Jaki wpływ na zdrowie ma taka drzemka? Czy powinniśmy spać w dzień? To wyjaśniamy w poniższym artykule.

W tej kwestii bardzo wiele zależy od czynników indywidualnych: stanu zdrowia, wieku, trybu pracy i organizacji dnia. Specjaliści twierdzą, że krótkie, maksymalnie 30-minutowe drzemki w ciągu dnia mogą mieć pozytywny wpływ na samopoczucie i zdrowie: pozwalają lepiej się skupić, odprężyć mięśnie, a nawet poprawić pamięć i ogólną wydajność. Długość drzemki w dzień ma tu zasadnicze znaczenie, ponieważ po około godzinie do półtorej ludzki mózg przechodzi w fazę głębokiego snu. Drzemka po pracy, która będzie wynosiła tak długo, przyniesie odwrotny skutek. Ludzie wybudzani w fazie głębokiego snu mają gorszy nastrój, odczuwają przemęczenie, osłabienie i nie czerpią żadnych korzyści z regeneracji organizmu. Długa drzemka sprawi też, że zaśnięcie na noc będzie trudniejsze, co skutkuje niewyspaniem i zmęczeniem kolejnego dnia. Łatwo można więc wpaść tu w błędne koło. Krótkie regeneracyjne drzemki można kontrolować za pomocą alarmu (np. w telefonie lub tradycyjnym budziku), wyznaczając sobie tym samym jedynie określony moment na wyciszenie, rozluźnienie i odzyskanie równowagi. Nawet jeżeli będziemy trwać w tzw. półśnie, przyniesie to więcej korzyści niż zaśnięcie na kilka godzin.

Jak zadbać o dobrą regenerację?

