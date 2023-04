Czym zajmuje się kancelaria restrukturyzacyjna?

Prowadzisz firmę, która ma problemy finansowe? Masz kłopoty ze spłatą zadłużenia i chciałbyś spłacić je w ratach na dogodnych dla ciebie warunkach? Koniecznie skorzystaj z usług kancelarii restrukturyzacyjnej. Kancelarie te pomagają w przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne i na czym polega?

Problem z zadłużeniem dotyka coraz większej ilości przedsiębiorstw. Kwestia spłat długów w terminie, a także bieżąca obsługa przedsiębiorstwa to rzeczy, które często trudno ze sobą pogodzić. Dlatego firmy zmagające się z długami, a jednocześnie zobligowane do płacenia stosownych należności wobec państwa oraz wypłat dla pracowników muszą często zastanowić się w jaki sposób pogodzić wszystkie zobowiązania. Sprzyja temu proces, który nazywamy procesem restrukturyzacji. Aby prawidłowo go wdrożyć, warto skorzystać z usług kancelarii restrukturyzacyjnej, która w profesjonalny sposób pomoże uporać nam się z problemami finansowymi przedsiębiorstwa.

Kancelaria restrukturyzacyjna – jak to działa w praktyce?

Restrukturyzacja to rodzaj postępowania sądowego. Dłużnik ustala z wierzycielami tzw. układ, czyli nowy plan spłaty wierzytelności. Dzięki procesowi restrukturyzacji przedsiębiorstwo może nie tylko spłacić swój dług, ale również zyskuje ochronę prawną (ochronę przeciwegzekucyjną oraz ochronę przeciwko wypowiadaniu kluczowych umów, np. umowy kredytowej, leasingowej, najmu, dzierżawy itp.). W ten sposób przedsiębiorca może skupić się na stronie dochodowej prowadzonej działalności, a tym samym pozyskać środki na spłatę zadłużenia wobec wierzycieli. Dlatego restrukturyzacja jest korzystna dla obu stron.

Jak przebiega proces postępowania restrukturyzacyjnego?

Proces postępowania restrukturyzacyjnego różni się w zależności od trybu wybranego przez dłużnika. Możemy wyróżnić cztery tryby postępowania:

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – jest to najprostszy i najszybszy tryb, polegający na zawarciu umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i sporządzeniu propozycji układowych dla wierzycieli;

Przyspieszone postępowanie układowe – główną różnicą jest to, że to postępowanie otwiera Sąd na wniosek dłużnika, a nie doradca restrukturyzacyjny. Natomiast większość elementów jest podobna jak w PZU;

Postępowanie układowe – wybierany, gdy występuje ponad 15% wierzytelności spornych do ogółu zobowiązań;

Postępowanie sanacyjne – jest to najbardziej skomplikowany i najdłużej trwający tryb, polegający na wprowadzeniu planu sanacji, mającego na celu poprawę sytuacji finansowej dłużnika.

Każdy z tych trybów ma swoje zalety i wady oraz określone warunki formalne, dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze danego trybu warto skonsultować się ze specjalistami.

Kancelaria restrukturyzacyjna KPR – specjaliści w zakresie prawa restrukturyzacyjnego pomogą ci przejść przez proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Kancelaria restrukturyzacyjna KPR to podmiot specjalizujący się w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Skorzystanie z jej usług przyniesie zadłużonym przedsiębiorcom wymierne korzyści. Dzięki wsparciu specjalistów przedsiębiorca krok po kroku przejdzie przez cały proces restrukturyzacji i może liczyć na szereg udogodnień, w tym:

umorzenie kosztów dodatkowych (egzekucyjnych, sądowych),

umorzenie odsetek,

wydłużenie okresu spłaty,

redukcję kapitału.

Jeśli twoje przedsiębiorstwo zmaga się z kłopotami zadłużenia i nie wiesz, jak wyjść z tej trudnej sytuacji, skontaktuj się z kancelarią restrukturyzacyjną. Doświadczeni specjaliści podpowiedzą co zrobić, aby twoja firma znów zaczęła zarabiać i spłaciła swoje długi. Kancelaria będzie doskonale wiedziała, jak pomóc Twojej firmie niezależnie od branży, w której działasz. Skorzystaj z jej usług i dowiedz się, co możesz zrobić dla swojej firmy.

