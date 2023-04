Czy w dużych miastach przybywa rowerzystów?

Świat

Wiktor Juszczenko dla „Polityki”. Dlaczego wojna ciągle trwa, choć Ukraińcy mogliby ją wygrać

Putin chce ziemi za pokój. Kiedy to dostanie, będzie chciał więcej ziemi za dalsze trwanie pokoju. A przecież to dotyczy nie tylko samej ziemi, ale także ludzi, którzy tam mieszkają. Wiemy, co się dzieje pod okupacją rosyjską – mówi Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy.