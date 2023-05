Jak wygląda krótkoterminowy wynajem apartamentu? Oto wszystko, co musisz wiedzieć

Krótkoterminowy wynajem apartamentu jest dużo bardziej opłacalny niż długoterminowy.

Wydaje Ci się problematycznym zajęciem? Warto skorzystać z pomocy pośredników, aby uniknąć wpadek typowych dla początkujących. Wystarczy jeden sezon i przekonasz się, że wynajem apartamentów turystom jest łatwiejszy, niż myślisz. Podpowiadamy, jak zacząć.

Jakie domy na wakacje są najczęściej wynajmowane przez turystów?

Branża wakacyjnych wynajmów kwitnie i minie jeszcze dużo czasu, zanim rynek będzie nasycony. Wysoki popyt można zaobserwować zwłaszcza w popularnych miejscowościach nad morzem, na Mazurach czy w górach. Jeśli masz wolny apartament lub szukasz pomysłu na zainwestowanie kapitału, warto rozważyć wynajem krótkoterminowy.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie domy na wakacje najczęściej wynajmują turyści, bo goście mają różne gusty. Specyfika zależy także od okolicy. W domku pośrodku lasu przydają się inne udogodnienia niż w apartamencie w centrum ruchliwego miasta. Podstawowe wymagania zwykle są jednak podobne. Goście doceniają czystość, łatwy dojazd i sprawny kontakt z właścicielem w razie problemów.

Przy wynajmie krótkoterminowym większą popularnością cieszą się odnowione, nowoczesne mieszkania. Zadbaj przede wszystkim o podstawy: dobrze wyposażoną kuchnię i łazienkę. Wyposażenie mieszkania należy dopasować do okolicy oraz profilu gości, jakich chcesz przyjmować. Cyfrowi nomadzi czy pracownicy w delegacjach będą mieli inne wymagania niż rodziny z dziećmi.

Na wakacjach telewizor czy nawet najdroższe nagłośnienie schodzą na drugi plan. Niewiele osób ich używa, kiedy dookoła jest wiele ciekawych atrakcji do zobaczenia. Inaczej będzie w mieszkaniach skierowanych do osób podróżujących w celach biznesowych. W takich apartamentach telewizor może się okazać przydatny. Podobnie jak deska do prasowania, żelazko czy szybkie łącze internetowe.

Czy krótkoterminowy wynajem apartamentów jest opłacalny?

„Opłacalny” to mało powiedziane. Coraz więcej osób kupuje mieszkania z przeznaczeniem na wynajem wakacyjny. Jeśli biorą w tym celu kredyt, zazwyczaj zwraca się on w kilka lat. Kiedy pierwsze zakupione mieszkanie okazuje się sukcesem, można inwestować w kolejne. Stąd już krótka droga do zastąpienia etatu stałym dochodem pasywnym.

Przed zakupem uważnie przemyśl lokalizację, metraż i ewentualne koszty remontu. Sprawdź, jakie mieszkania obejmuje wynajem apartamentów w Renters. Jeśli posiadasz własną nieruchomość, warto wejść we współpracę z tego typu pośrednikiem. Dostosuje Twój apartament do obecnej sytuacji na rynku i pomoże zmaksymalizować zyski, także poza sezonem.

Czasem niełatwo połączyć wynajem mieszkania z zawodowymi zobowiązaniami. Przekazanie części obowiązków pośrednikowi sprawi, że będziesz spać spokojnie.

Kwatery wakacyjne – inwestycja idealna na początek

Nie każdego stać na zakup kilkupokojowego apartamentu czy domu z ogrodem. Swoją przygodę z wynajmem możesz zacząć jednak nawet od kawalerki. Coraz więcej osób podróżuje w pojedynkę i poszukuje niewielkich mieszkań z podstawowym wyposażeniem. Zdziwisz się, jak wiele udogodnień można zmieścić w małym metrażu.

Pamiętaj, że czasem mniej znaczy więcej. Jeśli apartament jest mały, lepiej nie pisać w ofercie, że komfortowo wyśpią się w nim cztery osoby. Uczciwe opisanie zalet lokalu i przystosowanie go do konkretnego typu gości, przyniosą więcej korzyści. Kawalerkę najlepiej dopasować do osób podróżujących służbowo lub pracujących zdalnie. Dobrze wyposażona kuchnia i szybkie Wi-Fi to wtedy klucz do sukcesu.