Startują VI Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów!

Przed nami VI Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów, kolejna edycja popularnej akcji Polskiej Organizacji Turystycznej.

Konkurs, tym razem w wiosennej odsłonie, skierowany jest do twórców wideo prowadzących autorskie kanały w serwisie YouTube, na których publikują filmy o charakterze podróżniczym, górskim, kulinarnym lub lifestyle’owym. Jednocześnie pozostają aktywni w mediach społecznościowych.

Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów są konkursem, który nie tylko pozwala odkryć unikatowe atrakcje szesnastu województw Polski, ale przede wszystkim zachęcić do podróżowania po kraju.

Idea Mistrzostw wpisuje się również w cele zrównoważonego rozwoju. Konkurs promuje bowiem zdrowy tryb życia i ograniczenie szkodliwego wpływu aktywności turystycznej na środowisko.

„Doświadczenia ubiegłych lat, stanowią gwarancję, że stworzone przez twórców treści kolejny raz okażą się skarbnicą turystycznej wiedzy i zainspirują do odwiedzenia ciekawych miejsc, szczególnie w sezonie wiosennym i letnim” – zachęca do udziału w Mistrzostwach Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. „Mamy również nadzieję, że docierając do szerokiej, turystycznej publiczności, podkreślimy znaczenie i wpływ turystyki, w tym przede wszystkim turystów na aspekty zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie wierzymy, że zdrowa rywalizacja dostarczy twórcom, widzom oraz wszystkim zaangażowanym w konkurs wielu pozytywnych wrażeń i ogromnych emocji”.

Do udziału w tegorocznej edycji i reprezentowaniu wybranego województwa Polska Organizacja Turystyczna zaprasza YouTuberów, którzy mają min. 1 tys. subskrybentów, a w mediach społecznościowych, tj. na Facebooku i Instagramie obserwuje ich min. 1 tys. osób.

W pierwszym etapie, spełniający określone wyżej kryteria twórcy, mogą zgłaszać swoje kandydatury do udziału w Mistrzostwach poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel. Oceną zgłoszeń, które powinny zawierać m.in. odnośniki do dwóch filmów twórców (każdy z min. 2 tys. wyświetleń) wraz z uzasadnieniem kandydatury, zajmie się Jury, w którego skład wchodzić będą podróżnicy, vlogerzy i eksperci związani z branża turystyczną.

Szesnastu twórców, którzy uzyskają najwyższe oceny, przejdzie do drugiego etapu konkursu, który polegał będzie na promowaniu wskazanego regionu. Każdy influencer będzie miał za zadanie przygotować dwa materiały wideo oraz przygotować relację z wyprawy po danym regionie w prowadzonych przez siebie mediach społecznościowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja br.

Każdy z szesnastu zakwalifikowanych uczestników otrzyma honorarium w wysokości 5 tys. zł netto, a laureaci dodatkowe nagrody pieniężne: 15 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce), 5 000 zł (III miejsce).

„Udział w Turystycznych Mistrzostwach Vlogerów był dla nas ciekawym wyzwaniem oraz motywował nas do tego, aby spojrzeć na własny region w nieco inny sposób. Elementy rywalizacji sprawiały, że tworzenie i publikacja materiałów były jeszcze bardziej emocjonujące, a dodatkowo cieszył nas pozytywny odbiór lokalnej społeczności oraz ogromne wsparcie mieszkańców regionu” – zachęcają do udziału w Akcji Wojtek i Kasia Grabowscy („RoadTripBus”), zwycięzcy zeszłorocznej edycji Konkursu.

Szczegóły i regulamin konkursu: https://mistrzostwablogerow.polska.travel/

Materiał przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną