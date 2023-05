5 objawów wskazujących na to, że koniecznie powinieneś udać się do okulisty

O ile pogorszenie się ostrości wzroku jest oczywistym objawem motywującym do wizyty u okulisty, o tyle ból głowy czy kłopoty z koncentracją uwagi już takie oczywiste nie są. Często ignorujemy też objawy ze strony oczu, które wydają nam się banalnym efektem ich przemęczenia czy zarwanej nocy. Sprawdź, kiedy mimo wszystko warto udać się do okulisty, żeby w porę wychwycić początek procesu chorobowego, którego rozwój mógłby mieć poważne konsekwencje dla Twojego widzenia.

Ból głowy

Bóle głowy mają różnorodne przyczyny. Za wysokie lub za niskie ciśnienie, nadmierny stres i napięcie mięśniowe (bóle napięciowe), zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego oraz cała gama przyczyn neurologicznych to pierwsze, które przychodzą na myśl. Rzadko łączymy nawracające bóle głowy z problemami okulistycznymi, choć to właśnie one pojawiają się jako jedne z pierwszych objawów krótkowzroczności, nadwzroczności czy astygmatyzmu.

Kiedy akomodacja zaczyna szwankować i jesteśmy zmuszeni do ciągłego mrużenia oczu i podejmowania prób “łapania ostrości”, ból głowy pojawia się bardzo szybko. Dzieje się tak zwłaszcza po długiej pracy przy komputerze, oglądaniu telewizji, czytaniu, czy jeździe samochodem. Do myślenia powinny na też dać bóle głowy u dzieci, które towarzyszą zaburzeniom koncentracji uwagi i nadruchliwości.

Ból i zaczerwienienie oczu

Uczuciu ciężkiej obolałej głowy pod koniec dnia pracy przy komputerze czy za kierownicą może towarzyszyć ból oczu i wrażenie jakby gałki oczne były nabrzmiałe.

Ból gałek ocznych oraz dojmujące wrażenie, że są one twarde jak kamień może pojawić się też nagle, z towarzyszeniem zaburzeń widzenia a nawet nudności czy wymiotów. Tak manifestuje się atak jaskry z zamykającym się kątem przesączania. Atak taki w bardzo krótkim czasie doprowadzić może do zaniku włókien nerwowych siatkówki i ślepoty, dlatego interwencja medyczna musi być natychmiastowa!

Zaczerwienie i przekrwienie oka może być objawem niegroźnego zapalenia spojówki, ale także zapalenia rogówki. Jeśli przekrwienie jest bardzo silne, a towarzyszą mu zaburzenia widzenia, ból oka, obrzęk i światłowstręt, koniecznie trzeba udać się do okulisty, celem postawienia diagnozy. O ile zapalenia spojówek łatwo wyleczyć kroplami dostępnymi nawet bez recepty, o tyle zapalenie rogówki wymaga leczenia celowanego, bo jego przyczyną mogą być wirusy albo grzyby. Wirusowe zapalenie rogówki może doprowadzić do jej zmętnienia, owrzodzenia a nawet perforacji, czy zapalenia wnętrza tkanki ocznej. Inne możliwe powikłania to wtórna jaskra lub zaćma.

Częste przemęczenie i wysuszenie oczu

Jeśli podczas codziennych czynności odczuwamy dyskomfort objawiający się zmęczeniem, pieczeniem albo łzawieniem oczu oraz ich nadmiernym wysychaniem, warto przeprowadzić diagnostykę w kierunku zespołu suchego oka. Przypadłość ta, często dotyka osoby noszące soczewki kontaktowe oraz te, które wiele godzin spędzają przy komputerze i w klimatyzowanych pomieszczeniach. Związana jest z zaburzeniami wydzielania i składu tzw. filmu łzowego, czyli wydzieliny gruczołów łzowych, która jest rozprowadzana na powierzchni oka aby go nawilżać i chronić.

Zespół suchego oka to cała lista objawów:

przekrwienie spojówek a nawet całych gałek ocznych,

uczucie ciała obcego lub piasku pod powiekami,

pieczenie, swędzenie, kłucie,

nadmierne męczenie się oczu,

bolesność przy ruchach powiek,

nadwrażliwość na światło.

W łagodnym przebiegu choroby wystarczy nawilżanie oka tzw. sztucznymi łzami. Ale możliwy jest także jej agresywny przebieg i jeśli nie udamy się do lekarza może skutkować erozją nabłonka rogówki, a następnie jej bakteryjnym zakażeniem czy owrzodzeniem, które są stanami zagrażającymi utratą widzenia.

Zespół Suchego Oka może występować także w przebiegu choroby autoimmunologicznej zwanej zespołem Sjögrena. Jak wynika z najnowszych badań, zapadalność na ZSO wzrasta w grupie chorych na wszelkie choroby autoimmunologiczne.

Bóle głowy, zaczerwienienie oczu oraz objawy ZSO często pojawiają się w przebiegu jednostki chorobowej o nazwie CVS (Computer Vision Syndrome) czyli Syndrom Widzenia Komputerowego, albo jak wolicie Zespół Zmęczenia Oka Spowodowany Długotrwałą Pracą przy Komputerze. Na CSV narażonych jest 75% osób, które spędzają przed komputerem więcej niż 2 godziny dziennie.

