Ile możesz zaoszczędzić na zakupach online?

Zakupy online są nieodłącznym elementem naszej codzienności. Popularność zakupów przez internet wzrosła nie tylko w wyniku dynamicznego rozwoju branży e-commerce, ale też na wskutek pandemii, która spory procent społeczeństwa przekonała do wygodniejszej formy zakupów. Ty także regularnie je robisz. Czy wiesz, że prawdopodobnie przepłacasz? Wykorzystując kody rabatowe, zaoszczędzisz nawet do 1600 zł miesięcznie.

Dlaczego bardziej opłaca się kupować online?

Zakupy online w zdecydowanej większości przypadków będą tańsze niż zakupy w stacjonarnym sklepie. Wpływa na to m.in. brak kosztów obsługi dodatkowego lokalu, konkurencja ofertowa innych sklepów internetowych i niższe koszty transportu. Także online znajdziesz dużo więcej promocji, w tym kody rabatowe, które dodatkowo obniżają cenę nawet do 50%.

Kody rabatowe Mamyje.pl na zakupy online

Kody rabatowe to najskuteczniejszy i gwarantowany sposób na rzeczywisty rabat. Podczas zakupów online spotkasz się z różnymi formami promocji. Regularnie kuszą wyprzedaże do 70%, zwroty i cashbacki, rabaty do określonego procenta kwoty. Skutecznej promocji ciężko się oprzeć i łatwo stracić uważność: często napotkasz akcje, które dopiero po przeczytaniu regulaminu promocji przestają być tak atrakcyjne, jak wydały się w pierwszym momencie.

Kod rabatowy to czytelna i jasna forma zniżki: otrzymujesz dokładnie określony rabat procentowy lub kwotowy na konkretne zakupy. Na Mamyje.pl kody rabatowe są sprawdzone, aktualne oraz jasno opisane: dowiesz się, do kiedy działają i jakie warunki musi spełnić Twoje zamówienie, aby otrzymać zniżkę.

Kody rabatowe Mamyje.pl są darmowe. Nie musisz zakładać konta, pobierać aplikacji ani dodatkowych, obciążających system wtyczek na swój komputer. Wystarczy wejść na stronę, wyszukać sklep, w którym chcesz zrobić zakupy, skopiować treść kodu rabatowego, a następnie wykorzystać go podczas składania zamówienia.

Na jakie zakupy online działają kody rabatowe?

Kody rabatowe działają na wszystko, co można kupić przez internet. Codziennie znajdziesz nową pulę kilkuset kuponów na odzież i obuwie, elektronikę, AGD i RTV, atrakcyjne zniżki na wszystko do domu i ogrodu, ubezpieczenie samochodu, kosmetyki, wycieczki, meble, asortyment dla dzieci i karmę dla zwierzaka.

Zakupy spożywcze robimy wszyscy prawie każdego dnia. Kody rabatowe obejmują także ten obszar i oprócz rabatu, szybko pomogą Ci wypracować oszczędny system kupowania jedzenia. Dostępne kupony dają średnio 20-50 zł zniżki na jednorazowe zakupy online. Wykorzystując kod rabatowy, zamiast 200 zł, wydasz średnio 160-180 zł. W perspektywie miesiąca zaoszczędzisz ponad 150 zł, nie licząc kosztów dojazdu i czasu straconego na wędrówki między sklepowymi półkami. Nie ryzykujesz też, że w przypływie impulsu wrzucisz do koszyka wiele raczej zbędnych produktów, bo dasz się skusić wszechobecnym promocjom.

Jeśli chcesz oszczędzać jeszcze więcej, warto zapoznać się z blogiem Mamyje.pl. Jest prowadzony przez grupę specjalistów od oszczędzania i kodów rabatowych. Jeśli zastanawiasz się, jak taniej kupić wyprawkę szkolną, znaleźć najlepszy smartfon w najniższej cenie, jak tanio zorganizować wakacje lub kiedy pojawią się kody rabatowe na black friday, odpowiedź znajdziesz w kilka sekund. Dowiesz się, jak działają wszystkie rodzaje promocji i na jaki moment trzeba poczekać, żeby rzeczywiście zaoszczędzić. Zdobyta wiedza sprawi, że ominie Cię konieczność doczytywania ukrytych warunków drobnym druczkiem, jak bywa w przypadku bardziej ogólnych promocji.

Ile faktycznie można zaoszczędzisz na zakupach online?

Wyobraź sobie, że przed Tobą stoi konieczność zakupu nowych butów. Masz już upatrzony model, a jego cena wynosi 250 zł. Jest to dobra cena za przyzwoitej jakości obuwie. Jednak mając kod rabatowy 20% (jest to bardzo często spotykana wartość zniżki), zapłacisz tylko 200 zł za dokładnie ten sam produkt. Jeśli w ciągu miesiąca czeka Cię więcej wydatków, różnica, która zostanie w Twojej kieszeni na wskutek korzystania z kodów rabatowych, może się wahać od 200 zł do nawet kilku tysięcy. Przyjemniej je mieć, niż nie, prawda?

Odpowiedź na pytanie, ile możesz zaoszczędzić na zakupach online, zależy od kwoty, jaką średnio wydajesz na zakupy. Pomyśl o tej wartości i odejmij od niej ok. 30%. Te pieniądze do tej pory wydawałeś całkowicie niepotrzebnie. Oszczędzanie nie musi polegać na odmawianiu sobie przyjemności - wykorzystując kody rabatowe na zakupy online, po prostu kupisz je o wiele taniej.

Materiał przygotowany przez Mamyje.pl