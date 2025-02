Ferie zimowe pełne wrażeń – odkryj Tydzień z Marką Atomic w Ski Team!

Ferie zimowe to czas białego szaleństwa na stokach, a ze Ski Team i marką Atomic zyskasz nie tylko sprzęt najwyższej klasy, ale także niesamowite promocje! Nie czekaj – ruszaj na stok w najlepszym stylu.

Ferie zimowe to doskonały moment, aby oderwać się od codziennych obowiązków i zanurzyć w świecie narciarskich przygód. Jeśli planujesz aktywny wypoczynek na stoku, Ski Team ma dla Ciebie wyjątkową propozycję: Tydzień z Marką Atomic ! W tym czasie możesz liczyć na świetne promocje i produkty najwyższej klasy, które spełnią oczekiwania zarówno początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy. Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie!

W ofercie Ski Team znajdziesz również innowacyjne narty Atomic Redster S8 Revoshock C. To sprzęt, który zadowoli miłośników dynamicznej jazdy. Wyposażone w technologię Revoshock C, tłumią drgania, zapewniając stabilność i precyzję w każdym zakręcie. W komplecie z wiązaniami X12 GW tworzą zestaw gotowy do akcji na najwyższym poziomie. Narty te to idealny wybór dla entuzjastów prędkości i technicznej jazdy.

Ochrona na najwyższym poziomie – kask Atomic Revent GT Visor HD Photo