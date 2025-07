Miedź to nowa definicja luksusu

Metal, który powraca z wielką pompą na salony – dosłownie i w przenośni. Miedź coraz częściej wykorzystywana jest w aranżacji wnętrz, np. w formie dekorów ściennych.

Rozmawiamy z Łukaszem i Szymonem Ciechelskimi, rzemieślnikami tworzącymi manufakturę Copper Philosophy, specjalizującą się właśnie w dekoracjach miedzianych. Czy czujecie się Państwo w swojej działalności bardziej rzemieślnikami, czy artystami? Trudno zdecydować się tylko na jedną odpowiedź, ale jeśli mielibyśmy wybierać, to na pierwszym miejscu jesteśmy rzemieślnikami. Ręczna praca, precyzja, doświadczenie i znajomość materiału to podstawa tego, co robimy. Miedź to wdzięczny, plastyczny, ale jednocześnie wymagający surowiec, który trzeba dobrze poznać i z którym trzeba umieć się obchodzić, aby wydobyć jego potencjał. Każdy dekor powstaje etapami: od projektu, przez cięcie, formowanie, aż po patynowanie — to rzemiosło w czystej postaci. Nie da się natomiast ukryć, że w tej pracy jest też sporo duszy artysty. Każdy wzór to coś więcej niż tylko techniczne wykonanie – to pomysł, kompozycja, poszukiwanie formy i emocji, które chcemy przekazać. Granica między rzemiosłem a sztuką często się zaciera. Dlatego można powiedzieć, że jesteśmy rzemieślnikami z artystyczną duszą.

Jak wygląda proces projektowy i produkcja? Na początku jest pomysł. Inspirujemy się tym, co nas otacza - architekturą, fauną, florą. Pomysł przenosimy na papier, tworzymy szkice. Projekt musi uwzględniać nie tylko estetykę, ale i możliwości techniczne obróbki miedzi - jej plastyczność, grubość itp. Projekt nanosimy na blachę, a później czeka nas najbardziej wymagająca praca - obróbka. To proces wymagający dużo cierpliwości i doświadczenia. Do patynowania używamy własnych, autorskich receptur. Następnie mamy etap wykończenia dekoru - możemy pokryć go lakierem lub pozostawić w takiej formie “surowej” i pozwolić materiałowi pracować wraz z upływającym czasem. 3. Do kogo są adresowane kolekcje? Wymarzony odbiorcy/kto je kupuje. Nasze produkty skierowane są do każdego, kto ceni ponadczasowość, elegancję, kto nie lubi masowych produktów i rozwiązań. Dekory, które tworzymy, pasują do każdego stylu i wnętrza - od industrialnego po eklektyczne. Nasi klienci mają gwarancję, że nabywają produkt unikatowy - nie znajdą drugiego takiego samego. Każdy dekor dzięki ręcznej pracy jest niepowtarzalny. Jaka jest strategia rozwoju Waszej marki? Jesteśmy pierwszą tego typu firmą w Polsce. Nasze produkty są innowacyjne, ale idealnie wpisują się w obecne trendy - m.in. dzięki temu, że miedź całkowicie podlega procesowi recyklingu, jesteśmy więc firmą nastawioną na rozwiązania ekologiczne. Nasze produkty są długowieczne, nie jest to masowa produkcja. Chcemy odkryć na nowo miedź i pokazać jej szerokie zastosowanie - jako dekor, ale i element grający główną rolę we wnętrzu. Ten materiał świetnie uzupełni aranżację mieszkania, czy też recepcji hotelowej, restauracji i biura. Tu nie ma ograniczeń i naszą strategią jest pokazanie możliwości zarówno materiałów i nas jako Copper Philosophy. Podjęliśmy też współpracę z architektką, Hanną Pietras, która zaprojektowała dla nas najnowszą kolekcję “Power of softness” inspirowaną oceanem i falami. Współpraca z Hanią zaczęła się od jej odwiedzin w naszej pierwszej siedzibie. Zobaczyła na żywo nasze dekory i jak sama mówi - przepadła. Kilka spotkań za nami i powstała wspólna kolekcja, która premierowo pokazywaliśmy na targach w Warszawie. Przed nami realizacja kolejnych pomysłów - zarówno naszych jako marki, jak i architektów, którzy już się do nas zgłosili.