Arabia Saudyjska – tej zimy zostań odkrywcą

Nieodkryta, różnorodna i pełna smaków – Arabia Saudyjska urzeka zapierającymi dech w piersiach krajobrazami, bogatą kulturą i serdeczną gościnnością. Pobudza wszystkie zmysły. To kraj, który łączy historię sięgającą początków cywilizacji z futurystycznymi projektami i rozrywką na światowym poziomie.

W Arabii Saudyjskiej można naprawdę poczuć się jak odkrywca. Spacerując po starożytnych miejscach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, takich jak Hegra w AlUla, można dotknąć historii sięgającej początków cywilizacji, a chwilę później zrelaksować się w nowoczesnej kawiarni lub wziąć udział w koncercie światowej sławy gwiazdy. Kraj ten stanowi niezwykłe połączenie szacunku dla tradycji i historii z nowoczesnym duchem.

Trzynasty co do wielkości kraj na świecie szczyci się ponad 2500 km linii brzegowej i aż 10 000 stanowisk archeologicznych. Jest to barwna mozaika zachwycających krajobrazów: bujnych oaz palmowych, kosmopolitycznych metropolii, zielonych gór na południu i monumentalnych formacji skalnych wyrastających z pustynnych krajobrazów. Arabia Saudyjska jest idealnym miejscem zarówno dla poszukiwaczy przygód i miłośników aktywnego wypoczynku, jak i dla tych, którzy preferują relaksujące podróże, delektując się codziennym życiem.

W 2019 roku, w ramach ambitnej strategii Vision 2030, kraj ten zaczął koncentrować się na turystyce i szybko staje się jednym z najbardziej ekscytujących nowych kierunków podróży.

Jednym z największych atutów Arabii Saudyjskiej jest gościnność jej mieszkańców. Tradycja saudyjskiego powitania – ciepłe przyjęcie gości – sprawia, że podróżni czują się tu jak w domu. Arabia Saudyjska jest uważana za bezpieczny kraj dla rodzin i kobiet podróżujących samotnie.

Arabia Saudyjska to również kraina smaków i aromatów. Lokalne specjały, takie jak aromatyczna kawa kardamonowa lub przyprawione, wolno gotowane mięso, najlepiej odkrywać podczas warsztatów kulinarnych lub festiwali, takich jak Saudi Feast Food Festival w Rijadzie.

Arabia Saudyjska ma też coś do zaoferowania dla tych, którzy szukają rozrywki na światowym poziomie. Królestwo staje się centrum światowych wydarzeń muzycznych i sportowych: festiwal muzyki elektronicznej MDLBEAST Soundstorm, Rajd Dakar, Grand Prix Formuły 1 i turnieje WTA to tylko niektóre z wielu atrakcji przyciągających turystów z całego świata.

Ważnym elementem każdej wizyty jest poszanowanie lokalnych tradycji i religii. Podróżnym zaleca się skromny ubiór – zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinni zakrywać ramiona i kolana. W meczetach, a także w całym świętym mieście Medynie, obowiązują bardziej rygorystyczne zasady dotyczące ubioru. W okresie ramadanu zmieniają się zwyczaje związane z posiłkami: posiłek w południe zastępuje iftar, czyli posiłek spożywany o zachodzie słońca, a suḥūr poprzedza posiłki przed świtem. Chociaż większość kawiarni i restauracji pozostaje otwarta, podróżnym zaleca się unikanie jedzenia na świeżym powietrzu w ciągu dnia, z szacunku dla osób poszczących.

Dzięki bezpośrednim lotom z Warszawy i szerokiej gamie innych połączeń podróż jest łatwa i wygodna. Obywatele Polski mogą uzyskać wizę online lub po przybyciu na lotnisko.

Arabia Saudyjska to miejsce, które zachwyca gościnnością, różnorodnością i wyjątkowymi smakami. To idealny wybór dla doświadczonych, ciekawych świata podróżników, którzy chcą jako jedni z pierwszych odkrywać ten kraj.

Jeśli tej zimy marzysz o miejscu niezwykłym, mniej oczywistym i wciąż nieodkrytym – Arabia Saudyjska czeka, aby Cię zaskoczyć.

Materiał przygotowany przez Saudi Tourism Authority.