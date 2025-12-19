Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
19 grudnia 2025
Ludzie i style

Kirgistan. Zimowe skarby Tien-szanu

19 grudnia 2025
Zimą Jezioro Kel Suu zamarza. Jego tafla staje się idealnie przejrzysta, a urozmaicona pęknięciami struktura lodu - niebywale fascynująca Zimą Jezioro Kel Suu zamarza. Jego tafla staje się idealnie przejrzysta, a urozmaicona pęknięciami struktura lodu - niebywale fascynująca mat. pr.
Z zimowego wyjazdu do Kirgistanu wróciłem zachwycony, oczarowany i poruszony pięknem rozległych górskich krajobrazów oraz zaklętych w lodzie mikrokosmosów.

Magia zimowych podróży

Byłem już na wielu wyprawach w poszukiwaniu prawdziwej zimy: na Syberii, na Islandii i w Laponii. A w Kirgistanie kolejny raz doświadczyłem tego, za czym tak często tęsknię: świeżego, mroźnego powietrza, bezkresnych przestrzeni, fascynacji nowymi widokami, które odkrywa przede mną droga, obcowania z niesamowitymi zjawiskami lodowymi i wędrówek po zamarzniętych jeziorach.

Kirgistan leży w sercu Azji. Graniczy z Kazachstanem, Chinami, Tadżykistanem i Uzbekistanem. Prawie całe terytorium kraju obejmuje Tien-szan, czyli Góry Niebiańskie. To góry wielkie (najwyższe szczyty mają ponad 7000 m n.p.m.), nieskończone i niesamowicie zróżnicowane.

Ta górska kraina zachwyciła mnie zimą bogactwem i różnorodnością wrażeń. Miejscami Kirgistan był surowy i tajemniczy, gdzieniegdzie wywiany śnieg odsłaniał geologiczne dzieła sztuki, kiedy indziej zaśnieżone doliny tworzyły atmosferę przepełnionej magią zimowej bajki.

W Kirgistanie zaśnieżone doliny tworzą atmosferę przepełnionej magią zimowej bajkimat. pr.W Kirgistanie zaśnieżone doliny tworzą atmosferę przepełnionej magią zimowej bajki

W drodze nad lodową perłę Tien-szanu

Ale największe wrażenie zrobiło zamarznięte jezioro Kel Suu położone wysoko w górach, na trudno dostępnych terenach przy granicy z Chinami. Niesamowita jest sama droga w to miejsce. Do pokonania mamy setki kilometrów trasą, która przecina kolejne grzbiety górskie, szczelnie wypełniające terytorium Kirgistanu. Po drodze pokonujemy wąwozy, mijamy akwen tektonicznego jeziora Issyk-kul, przekraczamy kolejne przełęcze, odsłaniające coraz to nowe pejzaże, jedziemy przez rozległe stepowe doliny.

Nieustannie zmieniają się widoki: widzimy to nieskończone przestrzenie, to wąskie przełomy rzeczne, a cały czas towarzyszą nam góry o innych kształtach, barwach, przysypane śniegiem bądź odsłaniające swoje skaliste szczyty.

Jedziemy trasą, która przebiega śladem dawnego Szlaku Jedwabnego. Teraz już tylko oczami wyobraźni możemy ujrzeć karawany wielbłądów łączące Daleki Wschód z Europą oraz kupców, których udziałem była niezwykła w dziejach historii wymiana nie tylko handlowa, ale kulturowa, filozoficzna, religijna, a nawet kulinarna.

Dotrzemy do wypełnionej bielą, ciszą i spokojem kotliny jeziora Song Kol, która zimą zamienia się w krainę śnieżnej nieskończonościmat. pr.Dotrzemy do wypełnionej bielą, ciszą i spokojem kotliny jeziora Song Kol, która zimą zamienia się w krainę śnieżnej nieskończoności

Piękno zaklęte w lodzie

W pewnym momencie zjeżdżamy z asfaltu prowadzącego na chińską granicę i odbijamy na śnieżne bezdroża. To one doprowadzą nas w rejon jeziora Kel Suu. Ten przedziwny akwen ukryty jest wśród sięgających nieba gór Tien-szanu. Leży na wysokości 3500 m n.p.m., a okoliczne szczyty sięgają jeszcze 800 metrów wyżej. Niesamowite jest już pierwsze wrażenie, kiedy patrzysz z przełęczy na lśniącą taflę kontrastującą z pełnymi geologicznej powagi skałami.

Zimą Kel Suu zamarza. Jego tafla staje się idealnie przejrzysta, a urozmaicona pęknięciami struktura lodu - niebywale fascynująca. Od pierwszego kroku chce się kucnąć, położyć, zbliżyć jak najbardziej i wpatrywać w te magiczne mikroświaty zaklęte w lodzie. Chodzi się wolno, bo lodowe piękno niesamowicie wciąga, a wznoszące się znad tafli skały przykuwają uwagę swoją dostojnością. Po Kel Suu możesz wędrować przez kilka godzin, zatrzymywać przy kolejnych lodowych formacjach i strukturach tak niezwykłych, oryginalnych i niespotykanych gdzie indziej, że cieszysz się radością dziecka odkrywającego właśnie świat.

W Kirgistanie czekają nas wędrówki dnem wielobarwnych kanionów, które wypełniają geologiczne dzieła sztukimat. pr.W Kirgistanie czekają nas wędrówki dnem wielobarwnych kanionów, które wypełniają geologiczne dzieła sztuki

Wybierz się zimą do Kirgistanu

Doświadczeniami z mojej podróży postanowiłem podzielić się z miłośnikami zimowych wyjazdów i stworzyłem program turystycznej wyprawy do Kirgistanu. Zapraszam na 12-dniową podróż po najpiękniejszych zakątkach gór Tien-szan w najbardziej niesamowitej odsłonie.

W drodze nasycimy się bogactwem najróżniejszych zimowych krajobrazów. Dotrzemy do wypełnionej bielą, ciszą i spokojem kotliny jeziora Song Kol, która zimą zamienia się w krainę śnieżnej nieskończoności.

Czekają nas wędrówki dnem wielobarwnych kanionów i spacery po zasypanych śniegiem dolinach. Zachwycimy się wielkimi, nieskończonymi i wyjątkowo różnorodnymi górami, aromatyczną kuchnią i prostotą życia kirgiskich pasterzy.

Na Kel Suu od pierwszego kroku chce się kucnąć, położyć, zbliżyć jak najbardziej i wpatrywać w te magiczne mikroświaty zaklęte w lodziemat. pr.Na Kel Suu od pierwszego kroku chce się kucnąć, położyć, zbliżyć jak najbardziej i wpatrywać w te magiczne mikroświaty zaklęte w lodzie

Zamieszkaj w jurcie i spróbuj kirgiskiej kuchni

W trakcie tej podróży po długiej drodze trafimy na przezroczystą taflę jeziora Kel Suu. W tej okolicy tam zamieszkamy w jurtach - tradycyjnych filcowych namiotach kirgiskich koczowników. Ich gospodarzem jest Meder, zawodowy pasterz, dla którego te wysokogórskie okolice to najpiękniejsze miejsce na świecie. Z myślą o swoich gościach wymyślił skuteczny system ogrzewania jurt. Zawsze też czeka z ciepłym posiłkiem na turystów, którzy wracają z mroźnych gór.

Kuchnia? Stuprocentowo kirgiska, z dużą ilością mięsa zwierząt pasących się na naturalnych górskich stepach i z różnorodnymi warzywami dojrzewającymi latem w ciepłych dolinach. Będą beszbarmak (makaron z mięsem), manty (pierogi), szurpa (gęsty wywar), zupa z soczewicy i wiele innych dań.

W górach Terksej na południowym brzegu wielkiego jeziora Issyk-kul dotrzemy na teren rezerwatu Baiboosun. Założyli go lokalni aktywiści przede wszystkim w celu ochrony pantery śnieżnej, której pojedyncze osobniki żyją w najwyższych partiach gór. W towarzystwie Baatyra, jednego z pomysłodawców tego przedsięwzięcia, ruszymy na wędrówkę po polodowcowej dolinie - wśród dziewiczych krajobrazów tej części Tien-szanu. Odwiedzimy też prywatne muzeum, w którym Batyr dzieli się historią swojego rodu i eksponatami opowiadającymi o koczowniczych tradycjach Kirgizów.

Po sąsiedzku spotkamy się z Rusłanem, którego życiowym powołaniem jest sokolnictwo. Rusłan żyje razem z orłami przednimi. Wspólnie trenują, wspólnie polują na drapieżniki zagrażające stadom bydła pasącego się wśród gór Tien-szanu, a tym samym podtrzymują przedwieczną tradycję koczowników wielkiego stepu.

Podróż pełna wrażeń i harmonii

Zimowa wyprawa do Kirgistanu to podróż, podczas której regularnie będziemy zjeżdżać z utartych traktów, żegnać się z asfaltem, betonem i siecią osadniczą. Będziemy my, a wokół nas przyroda. Góry, śnieg, powietrze, błękit nieba. Cisza, harmonia, łączność z przyrodą. Okazja, by spojrzeć na rzeczywistość i na siebie z innej perspektywy. Z perspektywy, którą daje nam fizyczny, przyrodniczy i kulturowy dystans, odległość od codzienności.

Przed nami prawdziwa zimowa podróż po najpiękniejszych zakątkach Kirgistanu.

Chcesz poznać szczegóły? Zobacz program wyjazdu.

Zobacz inne propozycje naszych wyjazdów.

Materiał przygotowany przez Biuro Podróży Szerokie Tory.

materiał promocyjny

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji

  1. Ogarnięte dzieci? Młodzi badają dziś swoje dzieciństwo pod kątem „parentyfikacji”

    Grażyna Morek

  2. Płeć niegdyś zwana brzydką? Tak rośnie w siłę branża męskiego beauty

    Michał Zaczyński

  3. Melania pokazała dekoracje. Święta w Białym Domu znów będą mroczne

    Michał R. Wiśniewski

  4. Poszpącić czy poszponcić? Objaśniamy tę kłopotliwą kwestię pisowni

    Bartek Chaciński

  5. Maga z całego świata, czyli skąd tak naprawdę pochodzą użytkownicy X

    Michał R. Wiśniewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kraj

Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

Jak sobie radzi rząd Donalda Tuska, którzy ministrowie się sprawdzili, a którzy są obciążeniem dla obozu władzy w trudnym powyborczym czasie?

Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight
09.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

Dla kraju takiego jak Polska prezydent USA jest postacią niebezpieczną, a powtarzane jak za panią matką jego antyunijne, antyzachodnie narracje brzmią u nas jak geopolityczny „szpont” – czyli wygłup.

Jerzy Baczyński
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Pokaż więcej
Reklama