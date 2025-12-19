Kirgistan. Zimowe skarby Tien-szanu
Magia zimowych podróży
Byłem już na wielu wyprawach w poszukiwaniu prawdziwej zimy: na Syberii, na Islandii i w Laponii. A w Kirgistanie kolejny raz doświadczyłem tego, za czym tak często tęsknię: świeżego, mroźnego powietrza, bezkresnych przestrzeni, fascynacji nowymi widokami, które odkrywa przede mną droga, obcowania z niesamowitymi zjawiskami lodowymi i wędrówek po zamarzniętych jeziorach.
Kirgistan leży w sercu Azji. Graniczy z Kazachstanem, Chinami, Tadżykistanem i Uzbekistanem. Prawie całe terytorium kraju obejmuje Tien-szan, czyli Góry Niebiańskie. To góry wielkie (najwyższe szczyty mają ponad 7000 m n.p.m.), nieskończone i niesamowicie zróżnicowane.
Ta górska kraina zachwyciła mnie zimą bogactwem i różnorodnością wrażeń. Miejscami Kirgistan był surowy i tajemniczy, gdzieniegdzie wywiany śnieg odsłaniał geologiczne dzieła sztuki, kiedy indziej zaśnieżone doliny tworzyły atmosferę przepełnionej magią zimowej bajki.
W drodze nad lodową perłę Tien-szanu
Ale największe wrażenie zrobiło zamarznięte jezioro Kel Suu położone wysoko w górach, na trudno dostępnych terenach przy granicy z Chinami. Niesamowita jest sama droga w to miejsce. Do pokonania mamy setki kilometrów trasą, która przecina kolejne grzbiety górskie, szczelnie wypełniające terytorium Kirgistanu. Po drodze pokonujemy wąwozy, mijamy akwen tektonicznego jeziora Issyk-kul, przekraczamy kolejne przełęcze, odsłaniające coraz to nowe pejzaże, jedziemy przez rozległe stepowe doliny.
Nieustannie zmieniają się widoki: widzimy to nieskończone przestrzenie, to wąskie przełomy rzeczne, a cały czas towarzyszą nam góry o innych kształtach, barwach, przysypane śniegiem bądź odsłaniające swoje skaliste szczyty.
Jedziemy trasą, która przebiega śladem dawnego Szlaku Jedwabnego. Teraz już tylko oczami wyobraźni możemy ujrzeć karawany wielbłądów łączące Daleki Wschód z Europą oraz kupców, których udziałem była niezwykła w dziejach historii wymiana nie tylko handlowa, ale kulturowa, filozoficzna, religijna, a nawet kulinarna.
Piękno zaklęte w lodzie
W pewnym momencie zjeżdżamy z asfaltu prowadzącego na chińską granicę i odbijamy na śnieżne bezdroża. To one doprowadzą nas w rejon jeziora Kel Suu. Ten przedziwny akwen ukryty jest wśród sięgających nieba gór Tien-szanu. Leży na wysokości 3500 m n.p.m., a okoliczne szczyty sięgają jeszcze 800 metrów wyżej. Niesamowite jest już pierwsze wrażenie, kiedy patrzysz z przełęczy na lśniącą taflę kontrastującą z pełnymi geologicznej powagi skałami.
Zimą Kel Suu zamarza. Jego tafla staje się idealnie przejrzysta, a urozmaicona pęknięciami struktura lodu - niebywale fascynująca. Od pierwszego kroku chce się kucnąć, położyć, zbliżyć jak najbardziej i wpatrywać w te magiczne mikroświaty zaklęte w lodzie. Chodzi się wolno, bo lodowe piękno niesamowicie wciąga, a wznoszące się znad tafli skały przykuwają uwagę swoją dostojnością. Po Kel Suu możesz wędrować przez kilka godzin, zatrzymywać przy kolejnych lodowych formacjach i strukturach tak niezwykłych, oryginalnych i niespotykanych gdzie indziej, że cieszysz się radością dziecka odkrywającego właśnie świat.
Wybierz się zimą do Kirgistanu
Doświadczeniami z mojej podróży postanowiłem podzielić się z miłośnikami zimowych wyjazdów i stworzyłem program turystycznej wyprawy do Kirgistanu. Zapraszam na 12-dniową podróż po najpiękniejszych zakątkach gór Tien-szan w najbardziej niesamowitej odsłonie.
W drodze nasycimy się bogactwem najróżniejszych zimowych krajobrazów. Dotrzemy do wypełnionej bielą, ciszą i spokojem kotliny jeziora Song Kol, która zimą zamienia się w krainę śnieżnej nieskończoności.
Czekają nas wędrówki dnem wielobarwnych kanionów i spacery po zasypanych śniegiem dolinach. Zachwycimy się wielkimi, nieskończonymi i wyjątkowo różnorodnymi górami, aromatyczną kuchnią i prostotą życia kirgiskich pasterzy.
Zamieszkaj w jurcie i spróbuj kirgiskiej kuchni
W trakcie tej podróży po długiej drodze trafimy na przezroczystą taflę jeziora Kel Suu. W tej okolicy tam zamieszkamy w jurtach - tradycyjnych filcowych namiotach kirgiskich koczowników. Ich gospodarzem jest Meder, zawodowy pasterz, dla którego te wysokogórskie okolice to najpiękniejsze miejsce na świecie. Z myślą o swoich gościach wymyślił skuteczny system ogrzewania jurt. Zawsze też czeka z ciepłym posiłkiem na turystów, którzy wracają z mroźnych gór.
Kuchnia? Stuprocentowo kirgiska, z dużą ilością mięsa zwierząt pasących się na naturalnych górskich stepach i z różnorodnymi warzywami dojrzewającymi latem w ciepłych dolinach. Będą beszbarmak (makaron z mięsem), manty (pierogi), szurpa (gęsty wywar), zupa z soczewicy i wiele innych dań.
W górach Terksej na południowym brzegu wielkiego jeziora Issyk-kul dotrzemy na teren rezerwatu Baiboosun. Założyli go lokalni aktywiści przede wszystkim w celu ochrony pantery śnieżnej, której pojedyncze osobniki żyją w najwyższych partiach gór. W towarzystwie Baatyra, jednego z pomysłodawców tego przedsięwzięcia, ruszymy na wędrówkę po polodowcowej dolinie - wśród dziewiczych krajobrazów tej części Tien-szanu. Odwiedzimy też prywatne muzeum, w którym Batyr dzieli się historią swojego rodu i eksponatami opowiadającymi o koczowniczych tradycjach Kirgizów.
Po sąsiedzku spotkamy się z Rusłanem, którego życiowym powołaniem jest sokolnictwo. Rusłan żyje razem z orłami przednimi. Wspólnie trenują, wspólnie polują na drapieżniki zagrażające stadom bydła pasącego się wśród gór Tien-szanu, a tym samym podtrzymują przedwieczną tradycję koczowników wielkiego stepu.
Podróż pełna wrażeń i harmonii
Zimowa wyprawa do Kirgistanu to podróż, podczas której regularnie będziemy zjeżdżać z utartych traktów, żegnać się z asfaltem, betonem i siecią osadniczą. Będziemy my, a wokół nas przyroda. Góry, śnieg, powietrze, błękit nieba. Cisza, harmonia, łączność z przyrodą. Okazja, by spojrzeć na rzeczywistość i na siebie z innej perspektywy. Z perspektywy, którą daje nam fizyczny, przyrodniczy i kulturowy dystans, odległość od codzienności.
Przed nami prawdziwa zimowa podróż po najpiękniejszych zakątkach Kirgistanu.
