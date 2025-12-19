Kirgistan. Zimowe skarby Tien-szanu

Z zimowego wyjazdu do Kirgistanu wróciłem zachwycony, oczarowany i poruszony pięknem rozległych górskich krajobrazów oraz zaklętych w lodzie mikrokosmosów.

Magia zimowych podróży Byłem już na wielu wyprawach w poszukiwaniu prawdziwej zimy: na Syberii, na Islandii i w Laponii. A w Kirgistanie kolejny raz doświadczyłem tego, za czym tak często tęsknię: świeżego, mroźnego powietrza, bezkresnych przestrzeni, fascynacji nowymi widokami, które odkrywa przede mną droga, obcowania z niesamowitymi zjawiskami lodowymi i wędrówek po zamarzniętych jeziorach. Kirgistan leży w sercu Azji. Graniczy z Kazachstanem, Chinami, Tadżykistanem i Uzbekistanem. Prawie całe terytorium kraju obejmuje Tien-szan, czyli Góry Niebiańskie. To góry wielkie (najwyższe szczyty mają ponad 7000 m n.p.m.), nieskończone i niesamowicie zróżnicowane. Ta górska kraina zachwyciła mnie zimą bogactwem i różnorodnością wrażeń. Miejscami Kirgistan był surowy i tajemniczy, gdzieniegdzie wywiany śnieg odsłaniał geologiczne dzieła sztuki, kiedy indziej zaśnieżone doliny tworzyły atmosferę przepełnionej magią zimowej bajki.

W drodze nad lodową perłę Tien-szanu Ale największe wrażenie zrobiło zamarznięte jezioro Kel Suu położone wysoko w górach, na trudno dostępnych terenach przy granicy z Chinami. Niesamowita jest sama droga w to miejsce. Do pokonania mamy setki kilometrów trasą, która przecina kolejne grzbiety górskie, szczelnie wypełniające terytorium Kirgistanu. Po drodze pokonujemy wąwozy, mijamy akwen tektonicznego jeziora Issyk-kul, przekraczamy kolejne przełęcze, odsłaniające coraz to nowe pejzaże, jedziemy przez rozległe stepowe doliny. Nieustannie zmieniają się widoki: widzimy to nieskończone przestrzenie, to wąskie przełomy rzeczne, a cały czas towarzyszą nam góry o innych kształtach, barwach, przysypane śniegiem bądź odsłaniające swoje skaliste szczyty. Jedziemy trasą, która przebiega śladem dawnego Szlaku Jedwabnego. Teraz już tylko oczami wyobraźni możemy ujrzeć karawany wielbłądów łączące Daleki Wschód z Europą oraz kupców, których udziałem była niezwykła w dziejach historii wymiana nie tylko handlowa, ale kulturowa, filozoficzna, religijna, a nawet kulinarna.

Piękno zaklęte w lodzie W pewnym momencie zjeżdżamy z asfaltu prowadzącego na chińską granicę i odbijamy na śnieżne bezdroża. To one doprowadzą nas w rejon jeziora Kel Suu. Ten przedziwny akwen ukryty jest wśród sięgających nieba gór Tien-szanu. Leży na wysokości 3500 m n.p.m., a okoliczne szczyty sięgają jeszcze 800 metrów wyżej. Niesamowite jest już pierwsze wrażenie, kiedy patrzysz z przełęczy na lśniącą taflę kontrastującą z pełnymi geologicznej powagi skałami. Zimą Kel Suu zamarza. Jego tafla staje się idealnie przejrzysta, a urozmaicona pęknięciami struktura lodu - niebywale fascynująca. Od pierwszego kroku chce się kucnąć, położyć, zbliżyć jak najbardziej i wpatrywać w te magiczne mikroświaty zaklęte w lodzie. Chodzi się wolno, bo lodowe piękno niesamowicie wciąga, a wznoszące się znad tafli skały przykuwają uwagę swoją dostojnością. Po Kel Suu możesz wędrować przez kilka godzin, zatrzymywać przy kolejnych lodowych formacjach i strukturach tak niezwykłych, oryginalnych i niespotykanych gdzie indziej, że cieszysz się radością dziecka odkrywającego właśnie świat.

Wybierz się zimą do Kirgistanu Doświadczeniami z mojej podróży postanowiłem podzielić się z miłośnikami zimowych wyjazdów i stworzyłem program turystycznej wyprawy do Kirgistanu. Zapraszam na 12-dniową podróż po najpiękniejszych zakątkach gór Tien-szan w najbardziej niesamowitej odsłonie. W drodze nasycimy się bogactwem najróżniejszych zimowych krajobrazów. Dotrzemy do wypełnionej bielą, ciszą i spokojem kotliny jeziora Song Kol, która zimą zamienia się w krainę śnieżnej nieskończoności. Czekają nas wędrówki dnem wielobarwnych kanionów i spacery po zasypanych śniegiem dolinach. Zachwycimy się wielkimi, nieskończonymi i wyjątkowo różnorodnymi górami, aromatyczną kuchnią i prostotą życia kirgiskich pasterzy.