Nagrody Naukowe „Polityki”: początek trzeciej dekady

Nagrody Naukowe POLITYKI wchodzą w trzecie dziesięciolecie. Każda kolejna dekada nadaje im nowy sens.

Dwadzieścia lat: 332 młodych, bardzo zdolnych, niekiedy wybitnych naukowców, ponad 6,637 mln zł. Kiedy zaczynaliśmy, było to przedsięwzięcie właściwie dobroczynne, kiedy absolwenci wyższych uczelni, z potencjałem do pracy badawczej i dydaktycznej, praco-wali za głodowe grosze, dorabiali korepetycjami, rozstrzygali trywialne dylematy, co kupić: książkę czy buty dla dziecka na zimę. Polskiej nauce groził wtedy prawdziwy krach pokoleniowy. Pytali-śmy: kto będzie uczył nasze dzieci? Ci nieliczni – jak ich nazwaliśmy – desperados, którym wystarczy determinacji, by przebijać się przez skostniały i sfrustrowany świat akademic-ki?

Minęło 10 lat. System finansowania nauki przechodził reformy, bramy uczelni i wszelkich instytucji badawczych forsowała kultura grantowa. I młodzi naukowcy za-częli się w niej odnajdywać. Powstały też rządowe i pozarządowe inicjatywy adreso-wane do adeptów nauki. Wydało się, że aspekt dobroczynny naszej akcji się dezaktualizuje, na-tomiast coś niepokojącego działo się w kontekście kulturowym.

To była epoka big brotherów, celebrytów znających się na wszystkim. W popkulturowym tłumie ginęli kompletnie ludzie mądrzy, pracowici, obdarzeni niepospolitą osobowością i naprawdę znający się na tym, o czym mówią. Więc przemianowaliśmy stypendia na Nagrody Naukowe, rozbudowaliśmy grono jurorskie o postaci ze świata gospodarczego, artystycznego i naukowego cieszące się po-wszechnym poważaniem i zaczęliśmy brać pod uwagę nie tyle pustostan w kieszeniach kandydatów do stypendiów, co stan ich dorobku: odkrywczość, niebanalność, naukowe znaczenie ich prac doktorskich, habilitacyjnych, rozpraw i prac popularnonauko-wych. Liczyło się również to, jak badacz opowiada o swojej domenie, na ile potrafi rozher-metyzować jej język na potrzeby szerokiej publiczności.

Obecnie świat nauki i my z naszym przedsięwzięciem stoimy przed kolejnym murem. Już nie ekonomicznym czy kulturowym, ale politycznym i ideowym. To twarda ściana pozlepiana z populistycznej, antyelitarnej retoryki. Z pseudonaukowych bzdur szerzą-cych się z dynamiką pożaru po sieci. Z wydawnictw propagujących bajdy, przesądy, uprzedzenia, teorie spiskowe, chore fantazje. To mur lepiony przez doktorów historii, budujących z mitów i półprawd „politykę historyczną”, czy profesorów prawa uzasadniających de-wastację demokratycznego porządku prawnego. Przez doktorów nauk medycznych zniechęcają-cych do szczepionek i antypandemicznych maseczek. Przez „naukowców”, którzy pracowi-cie odzierają programy szkolne z wiedzy obywatelskiej, społecznej, psychologicznej, seksu-ologicznej.

To wszystko jest inicjowane, wspierane bądź też otwarcie finansowane przez obecną wła-dzę. Fundacja POLITYKI do 2015 r. z sukcesem współpracowała z licznymi spółkami i instytucjami państwowymi. Z objęciem władzy przez PiS to źródło finanso-wania definitywnie wyschło. Ale otworzyły się inne: przede wszystkim wpłaty czytelników (nigdy dość naszych podziękowań za ich „jeden procent”), jurorów (ukłony dla prof. Cezarego Szczylika i dr Ireny Eris oraz prof. Michała Kleibera i prof. Adama Frączka) oraz dawnych sty-pendystów. Nie są to bynajmniej głodowe grosze. Dopóki udaje nam się je pozbierać wśród ludzi dobrej woli i otwartych umysłów, dopóty będziemy jej oddawać młodym naukowcom. Rze-telnym. Prawdziwym. Teraz to ma chyba jeszcze większy sens niż przez minione 20 lat.

Przedstawiona obok piętnastka to finaliści pierwszego etapu Nagród. Przed nimi ostatni etap, w ramach którego Kapituła Społeczna złożona już nie tylko z profesorów, ale też z różnych osobistości życia publicznego – wskaże pięcioro laureatów. Kto otrzyma stypendia po 15 tys. zł, a kto nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł, ogłosimy w POLITYCE 21 października.