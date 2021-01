Olejki mesh CBD: czym są i dlaczego warto je stosować?

Olejki mesh CBD to nowość na rynku produktów bazujących na konopiach siewnych. Wykorzystując 100% potencjału tej rośliny, mogą stanowić świetną alternatywę dla popularnych suplementów z aptek czy drogerii. Jakie jest ich działanie? Co warto wiedzieć na temat kannabinoidów? Sprawdź.

Mesh — nowa marka w duchu self care

Mesh to nowa polska marka, założona przez grupę znajomych pracujących na co dzień w kreatywnych zawodach. Pomysł na stworzenie własnej linii olejków z konopi siewnej przyszedł im do głowy w zupełnie naturalny sposób — jako wypadkowa ich własnych doświadczeń z suplementacją CBD. W pracy nad własnym produktem chcieli się skupić nie tylko na stworzeniu absolutnie czystych, bezpiecznych w stosowaniu i certyfikowanych olejków, ale też na odczarowaniu mitów, które narosły wokół konopnych produktów. Misją marki jest poszerzanie świadomości potencjalnych klientów i przekonanie innych do tego, że olejki mesh CBD mogą być alternatywą dla wielu aptecznych czy drogeryjnych suplementów diety. Naturalne, pozyskiwane z roślin bezpiecznymi metodami, nie działające psychoaktywnie, mogą dobrze wpływać na organizm na wielu płaszczyznach. Warto skorzystać z ich dobroczynnych właściwości w duchu filozofii self care, czyli kompleksowego dbania o siebie: swoje ciało i umysł.

Marka mesh w pracy nad olejkami CBD skupia się przede wszystkim na trzech obszarach, tworząc produkty z myślą o osobach kreatywnych, na przykład funkcjonujących w wolnych zawodach, o miłośnikach aktywności i… zwierzętach. Kannabinoidy zawarte w konopiach siewnych wpływają dobroczynnie na organizm wszystkich ssaków, również kotów czy psów, na co zwrócili uwagę właściciele mesh, opracowując specjalną formułę olejku dla czworonogów.

Olejki CBD — co warto wiedzieć o ich właściwościach?

Co tak naprawdę dają bardzo modne ostatnio i reklamowe chętnie przez influencerów olejki CBD? Ten produkt, składający się z kannabidiolu CBD rozpuszczonego w oleju konopnym, zawiera mnóstwo cennych składników, takich jak kannabinoidy, terpeny czy witaminy. Oddziałuje bezpośrednio na układ endokannabinoidowy w organizmie, odpowiedzialny między innymi za poczucie sytości, ciepła czy wyspania. Olejek mesh CBD pomaga więc regulować wiele życiowych procesów, doprowadzając do homeostazy, czyli idealnej równowagi w organizmie. Wpływa pozytywnie między innymi na emocje (jednocześnie nie wprowadzając w stan euforyczny), wspiera koncentrację czy wzmacnia układ nerwowy i odpornościowy. Olejki z konopi siewnej działają też antyoksydacyjnie, przez co nazywane są “eliksirem młodości”, pomaga w zmniejszaniu uciążliwych dolegliwości alergicznych i objawów infekcji. Warto po niego sięgać również ze względu na to, że pozytywnie wpływa na układ trawienny, stymuluje apetyt i zmniejsza nudności. Coraz więcej badań naukowych prowadzonych nad kannabinoidami dowodzi, że olejki CBD mogą być znakomitym wsparciem dla leczenia konwencjonalnego. Dotyczy to terapii osób borykających się z różnego rodzaju przypadłościami — nawet takimi jak Alzheimer, cukrzyca, białaczka, stwardnienie rozsiane, epilepsja, astma czy reumatyzm. Chociaż olejek CBD nigdy nie zastąpi w takich przypadkach terapii, może być jej znakomitym wsparciem.

A to jeszcze nie wszystkie właściwości olejku CBD. Uniwersalne i wszechstronne, przyjdą z pomocą również jako produkt do stosowania zewnętrznego. Można je nakładać bezpośrednio na zmiany skórne, na przykład alergiczne czy trądzikowe, bądź dodawać do innych kosmetyków pielęgnacyjnych. Coraz popularniejsze są także bazujące na konopnych ekstraktach z CBD żele rozgrzewające czy specjalne maści dla sportowców, zmniejszające ból mięśni czy ścięgien.

Olejków mesh CBD nie trzeba się bać. Są substancją nietoksyczną, doskonale tolerowaną przez organizm, jednak w przypadku leczenia farmakologicznego zawsze warto skonsultować się z lekarzem. Jedno jest pewne: współczesna medycyna konwencjonalna coraz przychylniej patrzy na działanie kannabidiolu. Z całą pewnością przysłużyli się temu naukowcy badający wpływ ekstraktu z konopi na organizmy ludzi i zwierząt.

