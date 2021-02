4 proste kroki do zdrowych zębów

Piękny uśmiech to nie tylko kwestia genów, ale przede wszystkim odpowiedniej higieny i profilaktyki zdrowia jamy ustnej. Dbanie o zęby nie musi być jednak trudne i czasochłonne. Wystarczy stosować 4 proste kroki.

Skala występowania próchnicy zębów wśród najmłodszych jest zjawiskiem alarmującym. Z problemem zmagają się dzieci w całej Unii Europejskiej, jednak polskie statystyki, na tle średniej z innych krajów członkowskich, wypadają bardzo niekorzystnie - prawie 82 proc.* sześciolatków i ponad 85 proc. dwunastolatków w Polsce walczy z próchnicą. Dla porównania, 69 proc. czeskich sześciolatków ma podobny problem z zębami. Na Łotwie i w Wielkiej Brytanii odsetek ten wynosi do 55 proc., a we Francji i Danii tylko 25 proc. sześciolatków ma próchnicę*. Temu problemowi można jednak zapobiegać: poprzez odpowiednią higienę i profilaktykę. Do tego jednak niezbędna jest edukacja.

Wprowadzanie dobrych nawyków od najmłodszych lat nie musi być trudne. Wystarczy stosować 4 proste kroki do zdrowych i czystych zębów. Łatwo je zapamiętać i wdrożyć do codziennej rutyny dzieci oraz dorosłych. Obok mycia zębów dwa razy dziennie, używaniu nici dentystycznych czy płynu do płukania oraz regularnych przeglądów dentystycznych dwa razy do roku, z pomocą przychodzi również żucie bezcukrowej gumy. Stymuluje ona wydzielanie śliny, która stanowi ważną naturalną ochronę jamy ustnej przed próchnicą zębów.

Ślina jako sprzymierzeniec w walce z próchnicą

Badania dowiodły, że żucie bezcukrowej gumy, np. Orbit, pobudza produkcję śliny nawet 10-krotnie. W tym samym czasie jej skład się zmienia, czyniąc ją bardziej skuteczną w neutralizowaniu kwasów osadu nazębnego. Ślina jest źródłem tego samego rodzaju wapnia, fosforanów i grup wodorotlenowych, które występują naturalnie w zębach. Jej zwiększone wydzielanie aktywnie zmniejsza demineralizację i poprawia stopień remineralizacji zębów. Żucie bezcukrowej gumy przez 10 min po jedzeniu i piciu, pomoże również wypłukać resztki pokarmu.

Program „Dziel się Uśmiechem”

Budowanie wśród dzieci i rodziców świadomości o tym, jak ważna jest prawidłowa higiena jamy ustnej odbywa się dzięki atrakcyjnym działaniom edukacyjnym w ramach akcji społecznej „Dziel się Uśmiechem”. Ten ogólnopolski program prowadzony jest od ośmiu lat przez Polski Czerwony Krzyż oraz firmę Mars Polska wraz z partnerami merytorycznymi – Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oraz Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej. Podczas tegorocznej, 8 już edycji uczniowie z całej Polski poznają zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, a także dowiadują się jak zapobiegać próchnicy zębów w 4 prostych krokach. Działania edukacyjne podejmowane w ramach programu mają utrwalać u dzieci właściwe nawyki oraz zmniejszać skalę problemu próchnicy w Polsce.

„Dziel się Uśmiechem” jest w całości finansowany przez firmę Mars Polska, która co roku przekazuje 1 proc. ze sprzedaży gum Orbit® w dwóch jesiennych miesiącach na realizację programu.

*Program Ministerstwa Zdrowia ”Monitorowanie Stanu Zdrowia Jamy Ustnej Populacji Polskiej w latach 2016-2020” pt. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 6, 10 i 15 lat w 2018 roku”

