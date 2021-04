„Świat Nauki” z POLITYKĄ

Magazyn „Scientific American” opisuje świat nauki i techniki od 176 lat. Od 30 lat ukazuje się w Polsce jako „Świat Nauki”. Od maja w Wydawnictwie Polityka!

Pierwsza połowa XIX w. to mozolne narodziny nowoczesności, której najważniejszym wówczas ośrodkiem była Wielka Brytania. To tam kolejne wynalazki związane z maszyną parową fundowały rewolucję przemysłową, a wraz z nią zjawisko nieznane wcześniej w historii ludzkości – wzrost gospodarczy. Stał się wyróżnikiem na trwałe opisującym nową gospodarkę epoki pary, węgla i żelaza, mimo że wskaźnik mierzący ów wzrost – produkt krajowy brutto (PKB) – został wprowadzony do obiegu sto lat później.