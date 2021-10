Zrównoważone rybołówstwo – szansa dla połowów na Morzu Bałtyckim?

Globalne przełowienie oraz nadmierna eksploatacja żywych zasobów mórz i oceanów to jedno z największych wyzwań ekologicznych. W wyniku nieodpowiedzialnych działań człowieka przełowiona jest już ponad jedna trzecia komercyjnie poławianych stad ryb. Jednak część rybaków – także na Bałtyku – jest świadoma, że ich przyszłość zależy od kondycji ekosystemów morskich i dzięki certyfikacji MSC chce wprowadzać pozytywne zmiany w sposobie prowadzenia połowów.

Jak dotąd certyfikowane rybołówstwa na całym świecie wprowadziły blisko 2000 usprawnień, by utrzymać certyfikaty MSC. W ten sposób program MSC przyczynia się do ciągłego wprowadzania pozytywnych zmian na morzach i oceanach.

Zdecydowana większość rybołówstw otrzymuje tzw. certyfikat warunkowy. Oznacza to, że podczas procesu oceny zidentyfikowane zostały obszary, które rybacy muszą poprawić, by działać w sposób jak najbardziej zrównoważony. Na podstawie tego rybacy tworzą plan naprawczy z jasno zdefiniowanymi działaniami, które muszą zostać wdrożone w określonym terminie. Brak dotrzymania warunków certyfikacji i niewprowadzenie działań w odpowiednim czasie skutkuje zawieszeniem certyfikatu MSC.

Polskie rybołówstwa bałtyckie z certyfikatem MSC

We wrześniu i październiku br. certyfikat MSC otrzymały cztery polskie organizacje rybackie poławiające na Bałtyku ryby płaskie (stornie, gładzice i turboty) oraz szproty. Tym samym dołączyły one do ponad 400 certyfikowanych rybołówstw na całym świecie, które odpowiadają za 14% światowych połowów dzikich ryb.

Certyfikacja MSC zwiększa konkurencyjność i pozwala wejść na nowe rynki. – Rośną oczekiwania konsumentów, by kupowane przez nich produkty pochodziły ze zrównoważonych źródeł, dlatego przetwórcy i sieci handlowe coraz częściej chcą zaopatrywać się w ryby pochodzące z certyfikowanych połowów. Co istotne polskie połowy turbota i storni to jedyne na świecie certyfikowane rybołówstwo MSC poławiające te gatunki. To szansa dla polskich rybaków na pozyskanie nowych rynków i klientów – zauważa Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej.

Także certyfikacja szprota stwarza duże szanse dla polskiego rybołówstwa. Szprot jest ważnym gatunkiem poławianym na paszę (produkuje się z niego m.in. mączkę rybną, która stanowi pokarm dla wielu gatunków hodowlanych w rolnictwie i akwakulturze) i na wielu rynkach postrzegany jest właśnie w tym kontekście. Jednak w Polsce szproty cieszą się przede wszystkim dużą popularnością wśród konsumentów, ceniących ich soczyste mięso i wyrazisty smak. W 2020 r. spożycie szprotów w Polsce wyniosło 1,09 kg na osobę[2], plasując szproty na 4. miejscu wśród najczęściej wybieranych gatunków, za śledziami, mintajami i makrelami. Certyfikowane polskie szproty mogą podbić nie tylko serca i żołądki Polaków, ale także zagraniczne rynki, poszukujące nowych gatunków, spełniających wymagania konsumentów.

Potrzebne dalsze działania na Bałtyku

Jednak uzyskanie certyfikatów MSC to nie koniec pracy dla polskich rybaków. Rybołówstwo ryb płaskich otrzymało aż 7 warunków certyfikacji, a szprotów – 4 warunki. Oznacza to, że rybacy muszą w wyznaczonym czasie wprowadzić usprawnienia dotyczące m.in. kondycji poławianego stada oraz wpływu połowów na gatunki zagrożone lub podlegające ochronie takie jak morświny, ptaki morskie i foki, by utrzymać certyfikat MSC.

– Poprzez proces oceny oraz postawione warunki certyfikacji rybacy uczą się, co mogą zmienić na przyszłość i jak udoskonalić swoje połowy, tak żeby zachować żywe zasoby mórz w dobrej kondycji. Jest to szczególnie ważne w kontekście niepokojących doniesień dotyczących statusu innych gatunków występujących w Morzu Bałtyckim. Od kilku lat trwa pogłębiająca się zapaść dorsza bałtyckiego, dla którego od 2019 r. obowiązuje zakaz ukierunkowanych połowów, a certyfikat MSC został zawieszony dla tego stada już w 2015 r. Niestety kroki podjęte przez decydentów były w tym wypadku zbyt wolne, co doprowadziło do całkowitej zapaści dorsza w Bałtyku – mówi Anna Dębicka z MSC.

– Dziś historia powtarza się ze śledziem bałtyckim: certyfikat MSC dla stada centralnego śledzia został zawieszony we wrześniu br., a ministrowie UE zdecydowali się obniżyć kwoty połowowe na 2022 r. aż o 45%. Mamy nadzieję, że takie podejście pomoże odbudować się stadom śledzia (oprócz Morza Bałtyckiego, są problemy ze śledziem atlantycko-skandynawskim)[3]. Jednak z tego względu konieczna jest ścisła kontrola interakcji certyfikowanych rybołówstw z zagrożonymi gatunkami współbytującymi, a rybacy będą musieli wykazać się wyjątkowo ostrożnościowym podejściem, żeby dalej spełniać warunki Standardu MSC. Będziemy wspierać rybołówstwa w dalszych działaniach tak, by całkowicie spełniły wymogi certyfikacji warunkowej – podsumowuje Dębicka.

Więcej informacji na temat programu MSC można znaleźć na stronie www.msc.org/pl

[1] Global Biodiversity Outlook 5, Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, 2020; https://www.unep.org/resources/report/global-biodiversity-outlook-5-gbo-5

[2] Dane z prezentacji K. Hryszko, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Kongres Rybny, Gdynia 29.09.2021 r.

[3] Śledź atlantycko-skandynawski to najczęściej spożywany gatunek śledzi w Polsce i Europie. MSC rozpoczęło kampanię o bardziej zrównoważone połowy tego stada. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie MSC z dn. 1.10.2021 r.: https://www.msc.org/pl/dla-mediow/informacje-prasowe/apel-do-rzadow-o-ochrone-kluczowych-zasobow-ryb-na-polnocno-wschodnim-atlantyku