Kompleksowa opieka zdrowotna w połączeniu z aktywnością fizyczną i profilaktyką zapewnia efektywne leczenie

Ponad 50% pracowników narażonych jest przynajmniej na jeden czynnik ryzyka prowadzący do problemów zdrowotnych.

Dodatkowo pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na zdrowie pracowników – bezpośrednio (problemy psychiczne) lub pośrednio (m.in. niższa aktywność fizyczna). Raport Medicover pt. „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021” wskazuje, że efektywna i kompleksowa opieka zdrowotna to wymierna korzyść dla pracowników i pracodawców. Dzięki niej firma może zaoszczędzić rocznie ponad 1400 zł na kosztach absencji i prezenteizmu na jednego pracownika w skali roku.

Medicover corocznie przygotowuje kompleksową analizę stanu zdrowia pracowników objętych opieką medyczną w firmie. W ramach najnowszej, siódmej edycji raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021”, firma przeanalizowała dane 443 329 pracowników firm będących pod opieką Medicover w latach 2019-2020.

Jednym z głównych wniosków raportu jest to, że dostęp do efektywnej opieki zdrowotnej przynosi mierzalne korzyści dla firm. Oszczędność dla pracodawcy, którego pracownicy znajdują się pod opieką Medicover, wynosi 1408 zł w przeliczeniu na każdego statystycznego pracownika. W skali roku to aż o 403 zł więcej niż jeszcze rok temu.

Dzięki profilaktyce, lepszemu dostępowi do opieki zdrowotnej, w tym telemedycynie, pacjenci Medicover mają krótszą absencję niż w populacji ogólnej w Polsce. Jeśli weźmiemy pod uwagę całą badaną grupę, ograniczenie w tej grupie liczby zwolnień lekarskich i prezenteizmu, czyli kosztów związanych z niższą wydajnością pracownika, który przychodzi do pracy mimo choroby, pozwalają uzyskać aż 1,95 mln dni, czyli 8372 produktywnych lat.

Najczęstszym powodem konsultacji lekarskiej jest wizyta profilaktyczna pracownika – w ciągu roku (w tym wizyty medycyny pracy) poddaje się jej 50–60% badanych (lata 2019 i 2020). Drugim powodem do konsultacji są choroby układu oddechowego, a trzecim – choroby oka i przydatków oka. Sfery z największym wzrostem absencji w 2020 roku to choroby układu ruchu i zaburzenia psychiczne.

– Ponad połowa pracowników ma jeden lub więcej czynników ryzyka prowadzących do problemów zdrowotnych w przyszłości (nadwaga, cholesterol, palenie, itd.). Warto zaznaczyć, że nieprawidłowy poziom cholesterolu ma blisko połowa badanych. Odsetek nadwagi i otyłości zwiększył się nieznacznie w 2020 roku – wzrost o 2–3 p.p. wystąpił u obu płci. Jednak jest to trend długoletni, więc stanowi rosnące ryzyko zdrowotne – komentuje dr n. med. Piotr Soszyński, Dyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Medycznego w Medicover. – Wyżej wymienione dane wskazują na konieczność wprowadzenie działań w celu profilaktyki chorób. Wiąże to się z m.in. koniecznością poprawy stylu życia. Aby to zapewnić, Medicover stale rozwija ofertę i wprowadza nowe rozwiązania dla pacjentów.

– Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa w obszarze zdrowego trybu życia od lat najbardziej pożądanym i popularnym benefitem pracowniczym jest opieka medyczna. „Zdrowie” staje się pojęciem coraz bardziej holistycznym, również za sprawą WHO, które definiuje jego znacznie nie jako całkowity brak choroby, lecz jako „stan całkowitego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”. Dlatego w Medicover stawiamy na zintegrowane podejście do zdrowia, które polega nie tylko na leczeniu konkretnego obszaru, lecz także jest szeregiem działań mających na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta, jak aktywność sportowa, czy profilaktyka – dodaje Artur Białkowski, Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych Medicover Polska.

Materiał przygotowany przez Medicover Polska