Katowice oficjalnie Europejskim Miastem Nauki 2024

Starania Katowic o przyznanie tytułu Europejskiego Stolicy Kultury w 2016 roku przyniosły zmianę myślenia o stolicy województwa śląskiego.

Niektórym w głowach nie mieściło się nazywanie poprzemysłowego miasta mianem „Miasta ogrodów”. Inni zwracali uwagę na liczne instytucje kultury i ważne wydarzenia, które do dziś przyciągają do Katowic tysiące fanów muzyki, designu i sztuk wizualnych. Chociaż stolica jedynej w kraju metropolii nie została ESK2016 (tytuł powędrował do Wrocławia), to ważną pozostałością po tamtych staraniach, które zmobilizowały do działania nie tylko władze, ale co nie tak częste, także mieszkańców, jest dzisiejsza strefa kultury z siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego. Teraz kolej na drugą odsłonę modernizacji Katowic, odsłonę której motorem napędowym jest nauka. Kilka dni temu w holenderskiej Lejdzie, Europejskim Mieście Nauki 2022 podczas ceremonii zamknięcia konferencji EuroScience Open Forum (ESOF) oficjalnie przekazano Katowicom tytuł EMN na rok 2024.

O sukcesie Katowic po raz pierwszy dowiedzieliśmy się w grudniu 2021 r., kiedy informację tę oficjalnie przekazał prof. Michael Matlosz, przewodniczący EuroScience (ES). Ta działająca od 1997 roku organizacja pozarządowa skupia naukowców, popularyzatorów nauki, przedstawicieli uczelni, a także biznesu i przemysłu. ES jest również uznawana przez Komisję Europejską i współpracuje z nią przy licznych projektach – do tej pory odpowiedzialna była między innymi za współtworzenie Europejskiej Karty i Kodeksu Badań Naukowych, Europejskiej Rady Badań Naukowych, a także za kształt budżetu UE na lata 2014-2020 i 2021 - 2027 w zakresie nakładów na naukę. Tytuł EMN przyznawany jest co dwa lata od 2004 r. Do tej pory zaszczytu tego doświadczyły takie miasta jak Sztokholm, Barcelona, Dublin, Kopenhaga czy Manchester. Katowice zostały nie tylko pierwszym polskim miastem wyróżnionym przez EuroScience, ale także pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej.