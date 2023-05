Zagraniczne kursy językowe w Europie i USA. Wartościowe wakacje dla Twojego dziecka.

Wyjazdy językowe to doskonała alternatywa dla dzieci i młodzieży, które podczas wakacji chcą rozwijać swoje umiejętności językowe oraz spędzić aktywnie czas w międzynarodowym środowisku. Jeśli Twoje dziecko nie czuje się wystarczająco pewnie, aby wyjechać w pojedynkę za granicę, bądź jest to jego pierwszy tego typu wyjazd, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Zagraniczne wyjazdy językowe to nie tylko nauka, ale i również cała gama aktywności. Zajęcia pozalekcyjne są świetnym uzupełnieniem wakacyjnego wyjazdu, a także ciekawą formą na spędzenie wolnego czasu. Zdecydowanie sprzyjają one integracji młodzieży z różnych zakątków świata. Spędzając wspólnie czas w międzynarodowym gronie, kursanci mają stały kontakt z językiem obcym. Zajęcia, w zależności od programu kursu, odbywają się w blokach porannych bądź popołudniowych. Duża ich część poświęcona jest aktywnościom sportowym na świeżym powietrzu, takim jak np.: pływanie, rozmaite gry zespołowe (piłka nożna, koszykówka, tenis, baseball, kręgle czy krykiet). Szkoła organizuje także liczne zajęcia integracyjne , które scalają grupę. Zdecydowanie łatwiej przełamuje się barierę mówienia w języku obcym podczas wspólnej zabawy takiej jak: imprezy tematyczne, barbecue, quizy, gry terenowe, konkursy oraz pokazy talentów. Osoby, które uwielbiają prace plastyczne również się nie zawiodą, bowiem specjalnie dla nich przygotowano zajęcia artystyczne typu: dekorowanie muffinek, lekcje sztuki i rzemiosła oraz uwielbiane przez wszystkich - malowanie koszulek. Ponadto, kursanci swój czas pozalekcyjny, spędzają na krótkich wycieczkach, odwiedzając w ten sposób pobliskie atrakcje turystyczne. Natomiast w weekendy, udają się na całodzienne wyprawy w gronie kadry, opiekuna i młodzieży z całego świata. Zwiedzają muzea, spacerują najsłynniejszymi ulicami miast i odwiedzają miejsca znane z pocztówek.

Zadaniem opiekuna jest przede wszystkim wspieranie młodzieży oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyjazdu. Opiekun pomaga dopilnować, aby wszystkie formalności w szkole zostały dopełnione, sprawdza czy wszystko funkcjonuje tak jak powinno, pomaga kupić bilet, pokażę okolicę, dopilnuje, aby kursanci spędzili czas aktywnie i przede wszystkim bezpiecznie. A co najważniejsze, zawsze, bez względu na porę dnia, jest pod telefonem . W każdej chwili dziecko może z nim się skontaktować, np. w przypadku, gdy gorzej się poczuje albo będzie potrzebowało wsparcia w komunikacji. Opiekun z ramienia ATAS uczestniczy także w zajęciach pozalekcyjnych oraz wycieczkach organizowanych przez szkołę.

Niebywałą zaletą kursów Comfort jest obecność polskojęzycznego opiekuna, który towarzyszy kilkunastoosobowej grupie młodzieży z Polski, już od momentu wylotu z Polski. Aby kursant mógł czerpać z wyjazdu jak najwięcej, a także uczył się samodzielności, opiekun daje mu dużą dozę niezależności i komfortowej przestrzeni. Nie narzuca się, jednak jest zawsze wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga. Rolę opiekuna pełni najczęściej nauczyciel języków obcych z certyfikowaną znajomością angielskiego . Cechuje go pogodne usposobienie, charyzma oraz znajomość kultury i zwyczajów obowiązujących w danym kraju.

Podczas kursów wakacyjnych standardowo w przeciągu tygodnia odbywa się 15-20 lekcji (każda trwa 60 min). W przypadku kursów intensywnych, młodzież uczestniczy w 21-26 zajęciach. Grupy liczą maksymalnie 15-16 osób , przy czym szkoły starają się, aby osoby o tej samej narodowości nie należały do jednej klasy. Redukują kontakt z językiem polskim do minimum, dzięki czemu kursanci nawiązują międzynarodowe znajomości i szlifują swój angielski podczas codziennych czynności. Program kursów Comfort został skonstruowany w ten sposób, aby skupiać uwagę dzieci na nauce praktycznych umiejętności komunikacyjnych i rozumieniu języka. Podczas zajęć młodzież pracuje w grupach nad projektami oraz bierze udział w ciekawych dyskusjach. Lekcje prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania językowego , o czym decyduje test kwalifikacyjny, który przechodzi każdy z kursantów. Na koniec pobytu wręczany jest certyfikat uczestnictwa.

Istotne jest, że kursanci z Polski kwaterowani są z międzynarodową młodzieżą u rodzin z klasy średniej, które są zróżnicowane kulturowo i etnicznie (chociaż mogą posiadać różne korzenie, posługują się biegle językiem angielskim). Przydzielając miejsce zakwaterowania, szkoły dbają, aby był zachowany mix narodowościowy w pokojach oraz biorą pod uwagę wiek i płeć kursantów. Część uczestników decyduje się natomiast na pobyt w akademikach . Mieszkają oni wówczas w 2-3 osobowych komfortowych pokojach z łazienką . Na terenie akademiku, przebywa również kadra szkolna, która sprawuje 24h nadzór nad młodzieżą. Akademiki oddalone są średnio o ok 15-20 min pieszo od szkoły bądź usytuowane są na terenie kampusu.

W zależności od wybranej oferty, kursanci zakwaterowani są u starannie dobranych rodzin goszczących bądź w akademiku. Dzięki czemu, na każdym kroku mają kontakt z językiem obcym. Dodatkowo, goszcząc u rodziny, młodzież staje się integralną częścią życia mieszkańców - poznaje zwyczaje i nową kulturę od podszewki. Jest to nieocenione uzupełnienie kursu językowego. Każda rodzina jest sprawdzana przez naszych zagranicznych partnerów oraz szkoły językowe. Accommodation officer odwiedza rodziny, aby sprawdzić rzeczywiste warunki lokalowe, prowadzi także rozmowy z sąsiadami oraz sprawdza przeszłość kryminalną gospodarzy.

OFERTA LETNIA - 2023

W zbliżającym się sezonie letnim firma ATAS przygotowała dla kursantów kilka interesujących kierunków. W ofercie kursy dla dzieci już od 8 roku życia.

Jeśli mówimy o nauce angielskiego, to zdecydowanie nie mogło zabraknąć oczywiście kursów językowych w Wielkiej Brytanii, gdzie usytuowanych jest wiele znanych szkół językowych m.in. w Oxfordzie, Cambridge i Londynie. Z kolei angielski klimat połączony z nadmorską bryzą znajdziemy w Eastbourne, Bournemouth czy Brighton. A może Szkocja? Zapraszamy zatem do słynnego Edynburga. Jeśli natomiast Twoje dziecko marzy o spełnieniu swojego amerykańskiego snu, koniecznie zapoznaj się z programem wyjazdu do Nowego Jorku, Miami i Los Angeles. Słoneczna, językowa przygoda czeka na dzieci i młodzież także na Malcie oraz Cyprze.

Kurs języka hiszpańskiego w andaluzyjskim klimacie? To nic innego jak nauka w renomowanej szkole językowej w Alicante - uroczym mieście na wybrzeżu Costa Blanca.

Zapraszamy na stronę www.atas.pl, gdzie szczegółowo przedstawione są wszystkie oferty. Poza kursami organizujemy także obozy młodzieżowe w Polsce i zagranicą (w tym językowe).

Jeśli masz jakieś pytania bądź nie znalazłeś idealnego kursu dla Twojego dziecka, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze specjalistami ATAS: obozy@atas.pl.

