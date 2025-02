Przyszłość jest w naszych rękach

Uniwersytet Śląski powstał w 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w Polsce. Od tego czasu minęło już ponad 50 lat, a Uniwersytet nieustannie się rozwija, tworząc nowe ośrodki badawcze i kierunki studiów.

Równie istotne badania są prowadzone także na szczeblu lokalnym, bowiem od 7 lat nad miastami śląskiej metropolii regularnie krąży balon Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery zbierający dane na temat jakości powietrza, a naukowcy ze Śląskiego Centrum Wody analizują jakość polskich wód dzięki UŚCE II – łodzi badawczej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do badań terenowych . Z kolei chemicy Uniwersytetu Śląskiego, przyjrzeli się katalizatorom DeNOx, stosowanym w elektrowniach opalanych węglem kamiennym lub brunatnym. Rozkładają one szkodliwą mieszaninę wchodząca w skład smogu – tlenku azotu i dwutlenku azotu, kilkukrotnie bardziej toksyczną od tlenku siarki. Żywotność takich katalizatorów wynosi od trzech do czterech lat w instalacjach opalanych węglem, natomiast w instalacjach opartych na spalaniu biomasy zaledwie rok. Dlatego też naukowcy Uniwersytetu Śląskiego opracowali nowy, ekologiczny i znacznie tańszy sposób ich regeneracji dzięki specjalnemu roztworowi o obniżonym stężeniu kwasów.

Wyniki pracy naukowców z Uniwersytetu Śląskiego przekładają się na nasze codzienne życie, między innymi w zakresie postępujących zmian klimatycznych i ich wpływu na przyszłe pokolenia. Analiza klimatu zaprowadziła śląskich naukowców aż na Arktykę, gdzie skutki jego zmian są szczególnie widoczne. To właśnie tam Centrum Studiów Polarnych przy Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego prowadzi badania związane z kurczeniem się lodowców – zjawiskiem wpływającym na cały ziemski ekosystem. W styczniu 2025 roku otwarto oficjalnie Centrum Logistyczno-Naukowe BERA na Svalbardzie. Jest to pierwsza infrastruktura poza granicami Polski, której właścicielem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, jak również pierwsza od kilkudziesięciu lat otwarta polska infrastruktura w Arktyce.

Uniwersytet Śląski to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, żywo zaangażowana w rozwój regionu. Kampusy Uniwersytetu zlokalizowane są w czterech miastach akademickich – Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu i Cieszynie, co pozwala na podejmowanie tematów ważnych nie tylko z perspektywy miasta, lecz całego województwa. Prowadzone tu badania przyczyniają się do wdrażania inicjatyw proekologicznych oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, wspierając realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wśród humanistów

W badania klimatyczne są zaangażowani także humaniści i socjologowie z Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną UŚ, tworzący raporty na temat edukacji klimatycznej. Do tej pory w badaniach wzięli udział nauczyciele języka polskiego, studenci, uczniowie oraz ich rodzice. Celem raportu jest ukazanie pełnego obrazu postaw ankietowanych osób wobec kryzysu klimatycznego oraz wskazanie optymalnego modelu edukacji akademickiej i szkolnej w tym obszarze, a także eko praktyk realizowanych w polskich szkołach i uczelniach.

Badania, które zmieniają nasze życie

Naukowcy z całego świata stale poszukują związków, które okażą się skuteczne w walce z wirusami i bakteriami, które zagrażają naszemu życiu. W poszukiwania te włączają się badacze z Uniwersytetu Śląskiego. We współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Narodowym Instytutem Leków opracowali dwie nowe substancje, które mogą być stosowane do produkcji leków przeciwwirusowych w terapii zakażeń wirusem HIV. Ponadto, naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego opracowali nowy nanoterapeutyk, którego skuteczność na wybranych liniach komórkowych raka trzustki oraz raka piersi potwierdziły najnowsze badania. Z kolei z połączenia ezetimibu, fenofibratu i symwastatyny – substancji stosowanych w preparatach obniżających poziom cholesterolu we krwi udało się uzyskać lek nawet kilkunastokrotnie bardziej skuteczny, co przekłada się na znacznie mniejsze niż obecnie podawane pacjentom dawki i rzadziej występujące skutki uboczne.

Młodzi naukowcy mają tu swoje miejsce

Uniwersytet Śląski stwarza idealne warunki do rozwoju naukowych talentów. Studenci mogą otrzymać granty wspierające inicjatywy naukowe, brać udział w konkursach na najlepsze prace dyplomowe, prezentować swoje badania podczas konferencji naukowych, czy też uzyskać wsparcie w ramach programów dla olimpijczyków.

Podczas obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, Uniwersytet Śląski gościł kilkuset młodych naukowców, którzy brali udział w międzynarodowych konkursach: EU TalentOn - największym europejskim hackatonie naukowym oraz EUCYS - European Union Contest for Young Scientists. To wyjątkowe wydarzenie, którego minioną odsłonę zorganizował Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z Komisją Europejską, dające młodym naukowcom z całego świata możliwość zaprezentowania swoich innowacyjnych projektów badawczych. W finale uczestniczyło 143 młodych badaczy z w wieku od 14 do 20 lat, pochodzących z 37 krajów UE i spoza niej. W dniach 10–12 września w siedzibie NOSPR mogliśmy zobaczyć ich niepowtarzalne projekty będące odpowiedzią na najważniejsze wyzwania współczesnego świata. Pierwsze nagrody w wysokości 7 tys. euro otrzymali: Lamia Music z Austrii, Nikhil Vemuri z USA, Piotr Olbryś z Polski oraz Aleksandra Petkova z Bułgarii. Pełna lista laureatów: https://eucyskatowice2024.eu/winners/